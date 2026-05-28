Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ
Так часто бывает, что отечественные данные о состоянии войск противника даже российскими читателями воспринимаются с некоторым скепсисом ("все понятно, информационная война"), а любые, даже очень осторожные прикидки на тему сроков окончания конфликта на Украине и вовсе вызывают ожесточенное махание руками.
2026-05-28T11:51
Ну что же: если пророк в своем отечестве опять затерялся, обратимся к пророкам западным.В конце прошлого года много шуму наделала публикация известного американского политолога и исследователя Гордона Хана под названием "Коллапсирующая армия Украины".У западного читателя вызвали дикое возмущение выводы Хана о том, что "вооружённые силы Украины далеко продвинулись в сторону коллапса", хотя автор приходит к такому заключению не после стакана пива, а после длительных расчетов и математического моделирования, учитывающего такие параметры, как высокие потери, провальная мобилизация, массовое дезертирство/самовольное оставление части, падение морали, старение и низкое качество личного состава, провалы в управлении и нарастающий конфликт между военным и гражданским руководством страны.Главный вывод исследования Хана: при сохранении указанных уровней потерь и дезертирства "ВСУ могут перестать существовать уже через год".Понятное дело, что укрофильская западная инфосфера быстро замела данное исследование под коврик, и Украина опять начала побеждать.Но в феврале этого года свою аналитическую работу опубликовал адъюнкт‑профессор Куинслэндского университета технологий (Австралия) Уорвик Пауэлл, работающий на стыке международной политической экономии, цифровых технологий, цепочек поставок, платёжных систем и глобального управления. Используя сложные математические и статистические модели, Пауэлл пришел к выводу, что что Украина достигнет необратимой точки разрушения обороны уже через 6–9 месяцев, и после этого момента "дальнейшие территориальные потери станут лавинообразными", а потери вырастут в 2-3 раза.Два главных вывода: "коллективный Запад уже понёс стратегическое поражение, поскольку вскрылась его неспособность быстро ремонтировать, восполнять и заменять вооружения и боезапас", и "войны заканчиваются, когда этого требуют бухгалтерские книги" (а на Украине как раз тот самый случай).Не успели в западных медиа Пауэлла как следует заклеймить и отменить за бессовестное пересечение линии партии, как была опубликована еще одна научная работа.В этот раз на "Миротворец" захотел попасть целый профессор эволюционной биологии в Университете Коннектикута (США), руководитель проекта в Венском центре исследований сложности (Complexity Science Hub), и научный сотрудник Оксфордского университета Петр Турчин, и отмахнуться от его расчетов и выводов будет весьма непросто.Дело в том, что господин Турчин имеет своего рода легендарный статус благодаря тому, что он на основе своих авторских математических прогностических моделей много чего предсказал – включая массовые протесты 2020 года (Black Lives Matter), штурм Капитолия в 2021 году, а также победу Трампа на его первых президентских выборах.Сам Турчин утверждает, что сам лично он не имеет к этим выводам никакого отношения – математика все показывает сама. По его утверждениям, история подчиняется определённым структурно‑демографическим циклам, и на этой основе можно строить долгосрочные прогнозы политической нестабильности и кризисов.Так вот: господин Турчин доказывает цифрами своей матмодели "Attritional Warfare Model" (AWM) неизбежное поражение Украины в горизонте до февраля 2027 года.Если самыми простыми словами, то модель Турчина устанавливает для Украины точку невозврата, когда совокупные потери (как доля населения) превышают определённый порог. В модели просчитываются 10 "развилок", но финал у них всех один – Украине капут.Вот цитата из исследования: "Читая новости в мейнстримных СМИ, можно подумать, что эта война, которая длится уже пятый год, по-прежнему находится в тупике; или даже что ситуация меняется не в пользу России. Но количественные модели войны на истощение говорят об обратном: Россия продолжает доминировать на поле боя, и конечным результатом, если не произойдет „черного лебедя“, является неизбежное поражение Украины".Как нормальный ученый, Турчин не настаивает на своих выводах и скромно отмечает: "Разумеется, это всего лишь прогноз, основанный на модели, а не пророчество".Когда президент России Владимир Путин обронил на 9 мая, что "конфликт на Украине идет к завершению", он вряд ли строил свой прогноз на выкладках зарубежных профессоров. Можно сказать одно: данные у Путина однозначно более полные и актуальные, чем у кого бы то ни было, поэтому скорее всего в нашем Генштабе всю ситуацию просчитали задолго до того, как это сделали в престижных западных университетах.Европа – место гибели цивилизаций. Подробнее - в материале Европейский тупик
