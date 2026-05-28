Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ - 28.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260528/amerikanskie-uchenye-tochno-vyschitali-kogda-nastupit-krakh-vsu-1079512878.html
Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ
Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ - 28.05.2026 Украина.ру
Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ
Так часто бывает, что отечественные данные о состоянии войск противника даже российскими читателями воспринимаются с некоторым скепсисом ("все понятно, информационная война"), а любые, даже очень осторожные прикидки на тему сроков окончания конфликта на Украине и вовсе вызывают ожесточенное махание руками.
2026-05-28T06:34
2026-05-28T11:51
украина
россия
австралия
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
генштаб
мнения
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076149155_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_560981a3c5342311268cbeef79eca446.jpg
Ну что же: если пророк в своем отечестве опять затерялся, обратимся к пророкам западным.В конце прошлого года много шуму наделала публикация известного американского политолога и исследователя Гордона Хана под названием "Коллапсирующая армия Украины".У западного читателя вызвали дикое возмущение выводы Хана о том, что "вооружённые силы Украины далеко продвинулись в сторону коллапса", хотя автор приходит к такому заключению не после стакана пива, а после длительных расчетов и математического моделирования, учитывающего такие параметры, как высокие потери, провальная мобилизация, массовое дезертирство/самовольное оставление части, падение морали, старение и низкое качество личного состава, провалы в управлении и нарастающий конфликт между военным и гражданским руководством страны.Главный вывод исследования Хана: при сохранении указанных уровней потерь и дезертирства "ВСУ могут перестать существовать уже через год".Понятное дело, что укрофильская западная инфосфера быстро замела данное исследование под коврик, и Украина опять начала побеждать.Но в феврале этого года свою аналитическую работу опубликовал адъюнкт‑профессор Куинслэндского университета технологий (Австралия) Уорвик Пауэлл, работающий на стыке международной политической экономии, цифровых технологий, цепочек поставок, платёжных систем и глобального управления. Используя сложные математические и статистические модели, Пауэлл пришел к выводу, что что Украина достигнет необратимой точки разрушения обороны уже через 6–9 месяцев, и после этого момента "дальнейшие территориальные потери станут лавинообразными", а потери вырастут в 2-3 раза.Два главных вывода: "коллективный Запад уже понёс стратегическое поражение, поскольку вскрылась его неспособность быстро ремонтировать, восполнять и заменять вооружения и боезапас", и "войны заканчиваются, когда этого требуют бухгалтерские книги" (а на Украине как раз тот самый случай).Не успели в западных медиа Пауэлла как следует заклеймить и отменить за бессовестное пересечение линии партии, как была опубликована еще одна научная работа.В этот раз на "Миротворец" захотел попасть целый профессор эволюционной биологии в Университете Коннектикута (США), руководитель проекта в Венском центре исследований сложности (Complexity Science Hub), и научный сотрудник Оксфордского университета Петр Турчин, и отмахнуться от его расчетов и выводов будет весьма непросто.Дело в том, что господин Турчин имеет своего рода легендарный статус благодаря тому, что он на основе своих авторских математических прогностических моделей много чего предсказал – включая массовые протесты 2020 года (Black Lives Matter), штурм Капитолия в 2021 году, а также победу Трампа на его первых президентских выборах.Сам Турчин утверждает, что сам лично он не имеет к этим выводам никакого отношения – математика все показывает сама. По его утверждениям, история подчиняется определённым структурно‑демографическим циклам, и на этой основе можно строить долгосрочные прогнозы политической нестабильности и кризисов.Так вот: господин Турчин доказывает цифрами своей матмодели "Attritional Warfare Model" (AWM) неизбежное поражение Украины в горизонте до февраля 2027 года.Если самыми простыми словами, то модель Турчина устанавливает для Украины точку невозврата, когда совокупные потери (как доля населения) превышают определённый порог. В модели просчитываются 10 "развилок", но финал у них всех один – Украине капут.Вот цитата из исследования: "Читая новости в мейнстримных СМИ, можно подумать, что эта война, которая длится уже пятый год, по-прежнему находится в тупике; или даже что ситуация меняется не в пользу России. Но количественные модели войны на истощение говорят об обратном: Россия продолжает доминировать на поле боя, и конечным результатом, если не произойдет „черного лебедя“, является неизбежное поражение Украины".Как нормальный ученый, Турчин не настаивает на своих выводах и скромно отмечает: "Разумеется, это всего лишь прогноз, основанный на модели, а не пророчество".Когда президент России Владимир Путин обронил на 9 мая, что "конфликт на Украине идет к завершению", он вряд ли строил свой прогноз на выкладках зарубежных профессоров. Можно сказать одно: данные у Путина однозначно более полные и актуальные, чем у кого бы то ни было, поэтому скорее всего в нашем Генштабе всю ситуацию просчитали задолго до того, как это сделали в престижных западных университетах.Европа – место гибели цивилизаций. Подробнее - в материале Европейский тупик
https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html
украина
россия
австралия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076149155_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_60e51dc072ac950badd58f49ea2db966.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, австралия, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, генштаб, мнения, украина.ру
Украина, Россия, Австралия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Генштаб, Мнения, Украина.ру

Американские ученые точно высчитали, когда наступит крах ВСУ

06:34 28.05.2026 (обновлено: 11:51 28.05.2026)
 
© REUTERS / Sofiia Gatilova
- РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© REUTERS / Sofiia Gatilova
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Стрельников авторы
Кирилл Стрельников
автор Украина.ру
Все материалы
Так часто бывает, что отечественные данные о состоянии войск противника даже российскими читателями воспринимаются с некоторым скепсисом ("все понятно, информационная война"), а любые, даже очень осторожные прикидки на тему сроков окончания конфликта на Украине и вовсе вызывают ожесточенное махание руками.
Ну что же: если пророк в своем отечестве опять затерялся, обратимся к пророкам западным.
В конце прошлого года много шуму наделала публикация известного американского политолога и исследователя Гордона Хана под названием "Коллапсирующая армия Украины".
У западного читателя вызвали дикое возмущение выводы Хана о том, что "вооружённые силы Украины далеко продвинулись в сторону коллапса", хотя автор приходит к такому заключению не после стакана пива, а после длительных расчетов и математического моделирования, учитывающего такие параметры, как высокие потери, провальная мобилизация, массовое дезертирство/самовольное оставление части, падение морали, старение и низкое качество личного состава, провалы в управлении и нарастающий конфликт между военным и гражданским руководством страны.
Главный вывод исследования Хана: при сохранении указанных уровней потерь и дезертирства "ВСУ могут перестать существовать уже через год".
Понятное дело, что укрофильская западная инфосфера быстро замела данное исследование под коврик, и Украина опять начала побеждать.
Но в феврале этого года свою аналитическую работу опубликовал адъюнкт‑профессор Куинслэндского университета технологий (Австралия) Уорвик Пауэлл, работающий на стыке международной политической экономии, цифровых технологий, цепочек поставок, платёжных систем и глобального управления. Используя сложные математические и статистические модели, Пауэлл пришел к выводу, что что Украина достигнет необратимой точки разрушения обороны уже через 6–9 месяцев, и после этого момента "дальнейшие территориальные потери станут лавинообразными", а потери вырастут в 2-3 раза.
Кирилл Стрельников - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
12 января, 15:59
Кирилл Стрельников: кто онПолитический обозреватель РИА "Новости" и портала Ukraina.ru.
Два главных вывода: "коллективный Запад уже понёс стратегическое поражение, поскольку вскрылась его неспособность быстро ремонтировать, восполнять и заменять вооружения и боезапас", и "войны заканчиваются, когда этого требуют бухгалтерские книги" (а на Украине как раз тот самый случай).
Не успели в западных медиа Пауэлла как следует заклеймить и отменить за бессовестное пересечение линии партии, как была опубликована еще одна научная работа.
В этот раз на "Миротворец" захотел попасть целый профессор эволюционной биологии в Университете Коннектикута (США), руководитель проекта в Венском центре исследований сложности (Complexity Science Hub), и научный сотрудник Оксфордского университета Петр Турчин, и отмахнуться от его расчетов и выводов будет весьма непросто.
Дело в том, что господин Турчин имеет своего рода легендарный статус благодаря тому, что он на основе своих авторских математических прогностических моделей много чего предсказал – включая массовые протесты 2020 года (Black Lives Matter), штурм Капитолия в 2021 году, а также победу Трампа на его первых президентских выборах.
Сам Турчин утверждает, что сам лично он не имеет к этим выводам никакого отношения – математика все показывает сама. По его утверждениям, история подчиняется определённым структурно‑демографическим циклам, и на этой основе можно строить долгосрочные прогнозы политической нестабильности и кризисов.
Так вот: господин Турчин доказывает цифрами своей матмодели "Attritional Warfare Model" (AWM) неизбежное поражение Украины в горизонте до февраля 2027 года.
Если самыми простыми словами, то модель Турчина устанавливает для Украины точку невозврата, когда совокупные потери (как доля населения) превышают определённый порог. В модели просчитываются 10 "развилок", но финал у них всех один – Украине капут.
Вот цитата из исследования: "Читая новости в мейнстримных СМИ, можно подумать, что эта война, которая длится уже пятый год, по-прежнему находится в тупике; или даже что ситуация меняется не в пользу России. Но количественные модели войны на истощение говорят об обратном: Россия продолжает доминировать на поле боя, и конечным результатом, если не произойдет „черного лебедя“, является неизбежное поражение Украины".
Как нормальный ученый, Турчин не настаивает на своих выводах и скромно отмечает: "Разумеется, это всего лишь прогноз, основанный на модели, а не пророчество".
Когда президент России Владимир Путин обронил на 9 мая, что "конфликт на Украине идет к завершению", он вряд ли строил свой прогноз на выкладках зарубежных профессоров. Можно сказать одно: данные у Путина однозначно более полные и актуальные, чем у кого бы то ни было, поэтому скорее всего в нашем Генштабе всю ситуацию просчитали задолго до того, как это сделали в престижных западных университетах.
Европа – место гибели цивилизаций. Подробнее - в материале Европейский тупик
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияАвстралияВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы УкраиныГенштабМненияУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:43Чей беспилотник атаковал Румынию и к чему приведёт Пашиняна его евроинтеграция – Гаспарян
00:30Российские войска продвигаются к Рай-Александровке
00:27В МИД Украины заявили, что бандеровцы "не направлены против поляков"
00:23Украинские СМИ негодуют с премьер-министра Венгрии Мадьяра
00:18Кая Каллас заявила, что Европа защищает Украину, поскольку Украина — тоже часть Европы
00:14Жители Киева заранее расставляют палатки в метро
23:47В Нововолынске ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его 14-летнего сына
23:18В Донецкой Народной Республике в результате атак БПЛА пострадали пять человек
23:18"Украину они окончательно и бесповоротно "списали": Небензя объяснил, как расценивать риторику Запада
22:30Украинские СМИ паникуют из-за возможного удара по Киеву
22:27Политолог Владимир Корнилов указал на двойные стандарты Польши в связи с выставкой о поляках в вермахте
22:24В Крыму ограничат продажу бензина АИ-95. Главные новости к этому часу
22:19На трассе "Новороссия" зафиксировано применение комплексной системы дистанционного минирования ВСУ
22:14В Киевской области в ДТП с участием двух несовершеннолетних водителей погиб 15-летний подросток
21:58Бухарест не стал созывать Совет НАТО после инцидента с дроном, но потребовал ускорить поставки систем ПВО
21:20Зеленский вновь использует "белорусский призрак" для отвлечения от коррупционных скандалов
20:36Владимир Зеленский предложил Румынии помощь в защите неба от российских беспилотников
20:07Ракетный удар нанесён по окраинам Киева и Белой Церкви, Западная Украина под прицелом
19:48ПВО отражает атаку в ДНР, ракетный удар ждут в Киеве. Новости СВО
19:41Законные военные цели России: Путин высказался по СВО и международным отношениям
Лента новостейМолния