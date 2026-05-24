"Запад готовит не армию вторжения, а армию охраны концлагерей". Эксперты и политики о ситуации на Украине
В экспертном сообществе обсуждают, может ли нынешняя украинская власть решиться на проведение выборов, почему часть депутатов Верховной Рады хотели бы уже сейчас уйти, да их не отпускают. Думают и о том, на что в действительности рассчитывает Запад в войне с Россией
2026-05-24T08:14
Оценивая итоги недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил, что, по его мнению, речь не идёт о каком-то прорыве, о военном союзе РФ и КНР, но дело в том, что Китай может влиять на целый ряд стран. И влияет. Так, вопрос отправки северокорейских военных в Курскую область РФ Ким Чен Ын наверняка согласовывал с Пекином.
Вообще у РФ наблюдается разочарованность договорённостями, достигнутыми на Аляске, можно говорить о некоем "повороте на Восток". Хотя до демонстрации стратегического партнёрства России и Китая дело не дошло, но status quo сохраняется, полагает эксперт. В то же время, по его словам, некоторые детали недавнего визита в КНР президента США Дональда Трампа показали, что между странами сохраняется атмосфера настороженности и недоверия.
Что касается ситуации внутри Украины, где снова слышны рассуждения о будущих выборах, то Золотарёв отметил: в киевской верхушке прекрасно понимают, что "уйти от власти они не смогут по причине того, что уйти далеко не дадут".
"И им впору не о втором сроке думать, а как на первый не присесть", - описал ситуацию эксперт в эфире YouTube-канала UkrLife.TV. По его мнению, "поэтому с выборами история так просто не разрешится".
При этом, по словам Золотарёва, часть депутатов — около пяти десятков — уже заявили о своём желании "покинуть стены Верховной Рады, чтобы не нести ответственности за тот блудняк, который в ближайшие месяцы в стенах Верховной Рады мы увидим".
Эксперт пояснил, что в Раде скоро будут приняты законы (около тысячи), "которые большинство украинцев не обрадуют — усиление фискального давления… с прицелом на карманы украинцев" и т. д.
"Некоторые депутаты понимают, что после этих законов им в лучшем случае будут плевать в лицо на улице, а в худшем — догонять чем-то тяжёлым. Поэтому не хотят в этом участвовать", - пояснил политтехнолог.
Однако, по его мнению, депутатов всё же заставят голосовать за нужные евроинтеграционные законопроекты.
Боевые действия тем временем продолжаются и могут очень затянуться, планы добиться истощения киевского режима могут не сработать в условиях, когда "Европа становится задним военно-промышленным двором Украины", считает бывший пресс-секретарь министра обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, которые приводит издание "ПолитНавигатор"
, Россия наращивает производство дронов, но этого мало. Всех проблем это не решит, поскольку "противник тоже не дурак" и постоянно совершенствует свои системы — России надо "выработать противоядие". Если же ситуация будет и дальше развиваться так, как мы это видим сейчас, то - "СВО очень надолго".
А вот покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга, комментируя сообщение Bloomberg о том, что Владимир Путин хочет завершить украинский конфликт уже в этом году, отметил, что этому можно верить, что он и сам ранее это прогнозировал. По его мнению, визиты Трампа и Путина в КНР "стали фиксирующими", а далее надо ждать каких-то решений.
Как у США в Иране не вышло быстро свергнуть правящий там режим, так и у России это не получилось в случае с Украиной, заявил политолог в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, Россия намеревалась на Украине "развернуть идеологическую рамку", провести денацификацию — но вот на пятый год СВО на Украине "строится некий пантеон, где, прости Господи, рядом будут лежать Мельник и Бандера".
По словам Чаплыги, на пятый год проведения СВО господства в воздухе нет ни у Украины, ни у России. А без господства в воздухе добиться победы сложно. К тому же европейцы поняли, что, в случае чего, сбивать российские ракеты они могут только над собой. Поэтому предложили Киеву организовать у себя производство ракет, дальнобойных дронов и т. д. - "и всё это под украинским "шильдиком". НАТО будто бы и ни при чём, но Киев в военном отношении усиливается.
По мнению политолога, ситуация на фронте такова, что сейчас ни одна из сторон не может продвинуться, преодолеть многокилометровую "килл-зону", ситуация сложилась тупиковая. Чаплыга предположил, что к концу 2026 года завершится горячая фаза конфликта, наступит период "ни мира, ни войны" (такое в нашей истории было). А затем, продолжил политолог, начнутся процессы подготовки к выборам на Украине и параллельно "начнутся процессы либерализации" внутри РФ.
Так что же с СВО? Пока ситуация только обостряется. ВСУ в пятницу совершили целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске (ЛНР). Погибли дети, много раненых.
Владимир Путин во время встречи с участниками программы "Время героев" назвал эту атаку актом терроризма, подтверждающим нацистский характер киевского режима, и заявил о необходимости ответных мер со стороны Минобороны РФ.
Не приходится сомневаться, что ответные меры последуют. Но что дальше? Каковы действительные планы противника?
Военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков в эфире канала "Красная линия" заявил, что стратегия Запада в отношении РФ заключается не в том, чтобы осуществить военное вторжение и победить — нет, там понимают, что будет ядерный ответ. Расчёт делается на внутреннюю российскую смуту.
"Запад готовится и создаёт не войска вторжения, а оккупационные войска и войска охраны концлагерей для нашего населения. Всё это он готовит к моменту, когда, по его мнению и по его планам, в России должен состояться госпереворот со свержением действующего законного президента, разгромом Вооружённых сил либеральными правителями незаконными, узурпаторами власти. И после этого эти правители на фоне протестов населения призовут натовские войска для наведения порядка на территории России — после взятия под контроль российского ядерного оружия", - заявил Сивков.
По его мнению, "в рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа безо всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и определённой части мигрантов, прибывших из других регионов бывшего Советского Союза и других регионов мира".
Эксперт сделал вывод: "Поэтому сегодня центральный вопрос — несмотря ни на что, не допустить раскачивания лодки". Он добавил, что "содействие дестабилизации в нашей стране — это работа на пятую колонну...".
Кстати, глава ОП Кирилл Буданов* уже подводит теоретическую базу под возможный будущий "порядок", заявляя, что "Русь — это Украина", но при этом "Русь — это больше, намного больше".
Русские, по его мнению, просто "приватизировали" историю.
"А они никто, это мы — Русь. И мы должны над ними всеми властвовать. Ещё придёт время", - сказал Буданов.
Вынужденно покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова по этому поводу в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметила, что Буданов любыми способами пытается привлечь к себе внимание, привлекает "энергетические потоки". Думает, что пригодится.
Но вообще — что Владимир Зеленский, что Буданов, вообще все, кто имел отношение к этой власти, к смертям человеческим, к этому государству-мутанту, "это все - черти одного порядка", заявила Егорова.
Что дальше? Константин Сивков подчеркивает, что России сейчас необходимо менять подходы к ведению конфликта. По его словам, надо искать принципиально новые системы оружия. Заниматься и руководить этими разработками и всем военным производством должны специалисты. При этом нужна жесточайшая ответственность, должна быть введена в УК статья "за саботаж и вредительство", чтобы у всяких "эффективных менеджеров" не было соблазна наживаться на этом.
А для внешнего врага, продолжил эксперт, "надо... готовить демонстрацию решимости перехода к применению ядерного оружия".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов