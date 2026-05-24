"Запад готовит не армию вторжения, а армию охраны концлагерей". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, может ли нынешняя украинская власть решиться на проведение выборов, почему часть депутатов Верховной Рады хотели бы уже сейчас уйти, да их не отпускают. Думают и о том, на что в действительности рассчитывает Запад в войне с Россией

2026-05-24T08:14

Оценивая итоги недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Китай, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв отметил, что, по его мнению, речь не идёт о каком-то прорыве, о военном союзе РФ и КНР, но дело в том, что Китай может влиять на целый ряд стран. И влияет. Так, вопрос отправки северокорейских военных в Курскую область РФ Ким Чен Ын наверняка согласовывал с Пекином.Вообще у РФ наблюдается разочарованность договорённостями, достигнутыми на Аляске, можно говорить о некоем "повороте на Восток". Хотя до демонстрации стратегического партнёрства России и Китая дело не дошло, но status quo сохраняется, полагает эксперт. В то же время, по его словам, некоторые детали недавнего визита в КНР президента США Дональда Трампа показали, что между странами сохраняется атмосфера настороженности и недоверия.Что касается ситуации внутри Украины, где снова слышны рассуждения о будущих выборах, то Золотарёв отметил: в киевской верхушке прекрасно понимают, что "уйти от власти они не смогут по причине того, что уйти далеко не дадут"."И им впору не о втором сроке думать, а как на первый не присесть", - описал ситуацию эксперт в эфире YouTube-канала UkrLife.TV. По его мнению, "поэтому с выборами история так просто не разрешится".При этом, по словам Золотарёва, часть депутатов — около пяти десятков — уже заявили о своём желании "покинуть стены Верховной Рады, чтобы не нести ответственности за тот блудняк, который в ближайшие месяцы в стенах Верховной Рады мы увидим".Эксперт пояснил, что в Раде скоро будут приняты законы (около тысячи), "которые большинство украинцев не обрадуют — усиление фискального давления… с прицелом на карманы украинцев" и т. д.Однако, по его мнению, депутатов всё же заставят голосовать за нужные евроинтеграционные законопроекты.Боевые действия тем временем продолжаются и могут очень затянуться, планы добиться истощения киевского режима могут не сработать в условиях, когда "Европа становится задним военно-промышленным двором Украины", считает бывший пресс-секретарь министра обороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец.По его словам, которые приводит издание "ПолитНавигатор", Россия наращивает производство дронов, но этого мало. Всех проблем это не решит, поскольку "противник тоже не дурак" и постоянно совершенствует свои системы — России надо "выработать противоядие". Если же ситуация будет и дальше развиваться так, как мы это видим сейчас, то - "СВО очень надолго".А вот покинувший страну украинский политолог Михаил Чаплыга, комментируя сообщение Bloomberg о том, что Владимир Путин хочет завершить украинский конфликт уже в этом году, отметил, что этому можно верить, что он и сам ранее это прогнозировал. По его мнению, визиты Трампа и Путина в КНР "стали фиксирующими", а далее надо ждать каких-то решений.Как у США в Иране не вышло быстро свергнуть правящий там режим, так и у России это не получилось в случае с Украиной, заявил политолог в эфире интернет-канала Politeka. По его словам, Россия намеревалась на Украине "развернуть идеологическую рамку", провести денацификацию — но вот на пятый год СВО на Украине "строится некий пантеон, где, прости Господи, рядом будут лежать Мельник и Бандера".По словам Чаплыги, на пятый год проведения СВО господства в воздухе нет ни у Украины, ни у России. А без господства в воздухе добиться победы сложно. К тому же европейцы поняли, что, в случае чего, сбивать российские ракеты они могут только над собой. Поэтому предложили Киеву организовать у себя производство ракет, дальнобойных дронов и т. д. - "и всё это под украинским "шильдиком". НАТО будто бы и ни при чём, но Киев в военном отношении усиливается.По мнению политолога, ситуация на фронте такова, что сейчас ни одна из сторон не может продвинуться, преодолеть многокилометровую "килл-зону", ситуация сложилась тупиковая. Чаплыга предположил, что к концу 2026 года завершится горячая фаза конфликта, наступит период "ни мира, ни войны" (такое в нашей истории было). А затем, продолжил политолог, начнутся процессы подготовки к выборам на Украине и параллельно "начнутся процессы либерализации" внутри РФ.Так что же с СВО? Пока ситуация только обостряется. ВСУ в пятницу совершили целенаправленный удар по учебному корпусу и общежитию профессионального колледжа в Старобельске (ЛНР). Погибли дети, много раненых.Владимир Путин во время встречи с участниками программы "Время героев" назвал эту атаку актом терроризма, подтверждающим нацистский характер киевского режима, и заявил о необходимости ответных мер со стороны Минобороны РФ.Не приходится сомневаться, что ответные меры последуют. Но что дальше? Каковы действительные планы противника?Военный аналитик, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков в эфире канала "Красная линия" заявил, что стратегия Запада в отношении РФ заключается не в том, чтобы осуществить военное вторжение и победить — нет, там понимают, что будет ядерный ответ. Расчёт делается на внутреннюю российскую смуту."Запад готовится и создаёт не войска вторжения, а оккупационные войска и войска охраны концлагерей для нашего населения. Всё это он готовит к моменту, когда, по его мнению и по его планам, в России должен состояться госпереворот со свержением действующего законного президента, разгромом Вооружённых сил либеральными правителями незаконными, узурпаторами власти. И после этого эти правители на фоне протестов населения призовут натовские войска для наведения порядка на территории России — после взятия под контроль российского ядерного оружия", - заявил Сивков.По его мнению, "в рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа безо всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и определённой части мигрантов, прибывших из других регионов бывшего Советского Союза и других регионов мира".Эксперт сделал вывод: "Поэтому сегодня центральный вопрос — несмотря ни на что, не допустить раскачивания лодки". Он добавил, что "содействие дестабилизации в нашей стране — это работа на пятую колонну...".Кстати, глава ОП Кирилл Буданов* уже подводит теоретическую базу под возможный будущий "порядок", заявляя, что "Русь — это Украина", но при этом "Русь — это больше, намного больше".Русские, по его мнению, просто "приватизировали" историю."А они никто, это мы — Русь. И мы должны над ними всеми властвовать. Ещё придёт время", - сказал Буданов.Вынужденно покинувшая страну украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова по этому поводу в беседе с журналистом Александром Шелестом* отметила, что Буданов любыми способами пытается привлечь к себе внимание, привлекает "энергетические потоки". Думает, что пригодится.Но вообще — что Владимир Зеленский, что Буданов, вообще все, кто имел отношение к этой власти, к смертям человеческим, к этому государству-мутанту, "это все - черти одного порядка", заявила Егорова.Что дальше? Константин Сивков подчеркивает, что России сейчас необходимо менять подходы к ведению конфликта. По его словам, надо искать принципиально новые системы оружия. Заниматься и руководить этими разработками и всем военным производством должны специалисты. При этом нужна жесточайшая ответственность, должна быть введена в УК статья "за саботаж и вредительство", чтобы у всяких "эффективных менеджеров" не было соблазна наживаться на этом.А для внешнего врага, продолжил эксперт, "надо... готовить демонстрацию решимости перехода к применению ядерного оружия".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Наше самоистребление радует только тех, кто его организовал". Эксперты и политики о ситуации на Украине

