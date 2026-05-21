"Наше самоистребление радует только тех, кто его организовал". Эксперты и политики о ситуации на Украине

В экспертном сообществе обсуждают, почему количество смертей на Украине втрое превосходит количество родившихся, долго ли это продлится и к чему это приведёт. Думают и над тем, кто и где принимает на самом деле решения за украинцев

2026-05-21T06:10

Ждать ли мира? Скорее — нет. Очевидно, в украино-российском конфликте будет очередной виток эскалации, будут очередные жертвы, считает вынужденно покинувший страну украинский социолог Евгений Копатько. Он в беседе с журналистом Александром Шелестом*, отметившим, что недавние удары ВСУ по Москве и Подмосковью вызывают радость у украинских "патриотов", дал понять, что радоваться особо нечему, кто бы кому такие удары ни наносил."Если вы считаете, что наша братоубийственная война — это такой повод для радости с двух сторон, то я думаю, что люди и с той, и с другой стороны прекрасно понимают, что наше самоистребление вызывает радость только у тех людей, которые эту войну финансируют и организуют. Давайте называть вещи своими именами", - сказал Копатько.Он подчеркнул, что недавние удары ВСУ по Москве и Подмосковью, конечно, "чувствительные вещи… но те же чувствительные вещи вернутся на Украину (…) - нам от этого радости никакой".С этим сложно не согласиться. Всё больше людей по обе стороны фронта понимают, что самоистребительная война между нашими братскими народами (или, скорее, война внутри одного народа) на руку только нашим общим врагам, умеющим, когда им это надо, прикидываться "друзьями".По словам социолога, вопрос в том, по какому пути теперь пойдёт эскалация конфликта, потому что угрозы, которые сейчас звучат и с одной, и с другой стороны, у всех повышают чувство тревожности. Запад более не скрывает, что намерен нанести стратегическое поражение России, расчленить её. В этой войне Украина — лишь инструмент. России придётся отвечать Западу, но каким будет ответ — сказать пока сложно.В любом случае, продолжающийся конфликт стал трагедией для миллионов людей, подчеркнул Копатько. Он напомнил, что процесс депопуляции на Украине начался задолго до войны, но война его "стремительно усилила".Происходит разрыв самой социальной ткани украинского общества - "это внутренние мигранты, это внутренние конфликты в обществе, это тотальное недоверие к украинской власти, это отсутствие картины будущего", - описал эксперт положение дел на Украине, добавив, что зато есть ненависть, а "этим можно жить, но ничего построить нельзя"."Нет созидателей, главенствуют разрушители…" - сказал Копатько, добавив, что "люди в этом обществе жить не могут и воспроизводиться тоже не могут, количество смертей превышает рождаемость раза в три".По мнению эксперта, в данном случае термин "демографическая катастрофа" — это не фигура речи.При этом Россия тоже несёт серьёзные потери. К тому же удары по российским городам наносятся ВСУ с учётом близящихся выборов в Госдуму, наносятся с целью расшатать ситуацию внутри страны и заставить руководство РФ пойти на компромисс. Однако тут вполне вероятен и обратный эффект, Москва может в ответ ужесточить свою позицию.Лично Зеленский, впрочем, мало чем рискует, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Комментируя в эфире интернет-канала Politeka недавнее заявление главы киевского о том, что Россия будто бы планирует покушение на украинское руководство, эксперт заявил, что это, скорее всего, просто "стремление заработать себе пиар-очки".А вообще-то Зеленский находится в подземном бункере, добросовестно построенном ещё в советские времена, и этот бункер, по словам Золотарёва, построен так, что "может выдержать даже прямое попадание ядерного оружия".Другое дело, что всё это время велись "какие-то закулисные коммуникации" и в результате есть, по всей видимости, определённые "красные линии" — почему-то ракеты летят по "хижинам", а не по дворцам, почему-то не бьют ни по Рублёвке, ни по Конча-Заспе, отметил политтехнолог.Что касается постоянно звучащих угроз ударить по центрам принятия решений, то надо разобраться, где они на самом деле находятся — это ведь точно не Верховная Рада, вряд ли это Кабмин Украины, принимаются ли решения на Банковой — тоже большой вопрос."Решения принимаются где-то в других местах и другими людьми, к сожалению для нас. Поэтому — что, ударят по британскому или американскому посольству? Ну... дико сомневаюсь", - сказал Золотарёв.Расслабляться, что называется, рано. ВСУ продолжают бить вглубь России (или же, есть у многих такие подозрения, БПЛА запускают диверсионные группы внутри страны), продолжают наносить чувствительные удары по Крыму, по Севастополю. Атакуют недавно ещё считавшиеся безопасными трассы. Недостатка в беспилотниках у противника теперь нет — работают европейские заводы.Настрой у Европы боевой. Президент Польши Кароль Навроцкий вдруг заявляет, что необходима общая война с Россией. Война НАТО с Россией. Другими словами - третья мировая. И эта война запланирована не на когда-нибудь, а уже на следующий год, заявил известный российский журналист, автор исторической эпопеи "Русский ад" Андрей Караулов*, разобрав в своем видеоблоге выступление польского президента.По мнению Караулова*, ядерное оружие в этой будущей войне применять не будут, но могут организовать, например, техногенные катастрофы, последствия которых будут вполне сравнимы с последствиями ядерных ударов.Журналист напомнил, что после распада СССР президент США Билл Клинтон (тоже, помнится, чей-то большой "друг") выступил перед американскими военными и рассказал тогда об истинных целях Запада, о курсе на "ликвидацию державы".Какой именно державы?СССР уже ликвидировали, по этому поводу Клинтон и выступал. Осталась РФ. Курс Америки, судя по всему, с тех пор не изменился, отметил журналист, добавив: тот факт, что дроны врага пробились к Москве — это только первый тревожный звоночек. Но не последний. Например, в Германии, во Франции разворачивают сейчас системы защиты от беспилотников — хотя никакой войны там ещё нет…Да, у РФ действительно есть ракеты, которых нет ни у кого, это так, но война с Западом всё равно неизбежна, сказал Караулов*, пояснив, что неизбежность эта обусловлена необходимостью для Запада завладеть российскими ресурсами. По этой простой причине такая война в любом случае когда-нибудь состоялась бы, но, судя по всему, на Западе решили не тянуть.Готова ли к этому Россия? Вот вопрос.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов

