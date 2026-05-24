https://ukraina.ru/20260524/v-mid-rf-gotovyat-predlozheniya-k-27-punktnomu-planu-ssha-po-ukraine-1079347701.html
В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по Украине
В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по Украине - 24.05.2026 Украина.ру
В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по Украине
Российские эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану урегулирования на Украине и представят их на следующей встрече,. Об этом 24 мая сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
2026-05-24T08:13
2026-05-24T08:13
2026-05-24T08:13
новости
россия
украина
сша
сергей лавров
дмитрий песков
украина.ру
снг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077567468_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_b500af3e44ac42cc07a2adf51dc1185a.jpg
Российская сторона готовится представить свои инициативы к мирному плану США на следующем раунде переговоров, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", — сказал дипломат, не уточнив содержание этих предложений.С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний раунд состоялся в Женеве 17-18 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял паузу в мирном процессе ситуацией на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что пространство для принятия решений Киевом сужается по мере ухудшения его положения на фронте, а продолжение конфликта, по его словам, становится для Украины бессмысленным.Выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил переименовать специальную военную операцию в СВОП. Подробнее в материале Лавров предложил переименовать СВО в СВОПВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/06/1077567468_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_cdcfb5226f3128dea4d84fb55841217f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, сша, сергей лавров, дмитрий песков, украина.ру, снг
Новости, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Украина.ру, СНГ
В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по Украине
Российские эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану урегулирования на Украине и представят их на следующей встрече,. Об этом 24 мая сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук
Российская сторона готовится представить свои инициативы к мирному плану США на следующем раунде переговоров, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", — сказал дипломат, не уточнив содержание этих предложений.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний раунд состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял паузу в мирном процессе ситуацией на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что пространство для принятия решений Киевом сужается по мере ухудшения его положения на фронте, а продолжение конфликта, по его словам, становится для Украины бессмысленным.
Выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая, глава МИД РФ
Сергей Лавров предложил переименовать специальную военную операцию в СВОП. Подробнее в материале Лавров предложил переименовать СВО в СВОП
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру