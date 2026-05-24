В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по Украине

Российские эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану урегулирования на Украине и представят их на следующей встрече,. Об этом 24 мая сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук

2026-05-24T08:13

Российская сторона готовится представить свои инициативы к мирному плану США на следующем раунде переговоров, сообщил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук."После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече", — сказал дипломат, не уточнив содержание этих предложений.С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний раунд состоялся в Женеве 17-18 февраля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее объяснял паузу в мирном процессе ситуацией на Ближнем Востоке. Он также отмечал, что пространство для принятия решений Киевом сужается по мере ухудшения его положения на фронте, а продолжение конфликта, по его словам, становится для Украины бессмысленным.Выступая на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике 23 мая, глава МИД РФ Сергей Лавров предложил переименовать специальную военную операцию в СВОП. Подробнее в материале Лавров предложил переименовать СВО в СВОПВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

