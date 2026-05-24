Удары по Киеву: что пострадало в столице после ночной атаки
В Киеве и Киевской области в результате ночных ударов зафиксированы повреждения ряда административных объектов, включая здание Главного управления Государственной налоговой службы Украины. Об этом 25 мая сообщает Телеграм-канал "Украина.ру"
По поступающей информации, в здании налоговой службы повреждён фасад, в ряде помещений выбиты окна.
В то же время Министерство обороны России заявило, что в ходе удара в Киеве были поражены пункты управления, связанные с командованием сухопутных войск и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
Украинские власти подтверждают факт повреждений административной инфраструктуры. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о повреждениях здания правительственных структур и выбитых взрывной волной окнах.
В ночь на 24 мая ВС РФ нанесли массированный удар по Киеву и области. Сообщается о применении баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Подробнее в материале ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
