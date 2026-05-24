ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
Российские военные нанесли массированный ночной удар по объектам в Киеве и Киевской области. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-24T10:21
В ночь на 24 мая ВКС России и ракетные войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области.Сообщается о применении различных средств поражения, включая баллистические и крылатые ракеты ("Орешник", "Циркон", "Искандер-М", "Калибр", "Искандер-К", Х-101), а также беспилотных летательных аппаратов ("Герань/Гербера").По данным тепловых меток и спутниковых данных, в Киеве зафиксировано несколько сильных пожаров в промышленных районах. К основным поражённым объектам, согласно публикациям, относятся: логистический комплекс класса А FIM Чайки, завод "Артём" и прилегающая застройка, завод "Аналитприбор", Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ.Также упоминаются тепловые метки в районе правобережного отдела Главного управления СБУ и в промзоне района "Красный Хутор". По данным украинских телеграм-каналов, пожары в нескольких районах города на момент публикации остаются непотушенными.24 мая пресс-служба МЧС сообщила, что в результате удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа число погибших возросло до 21 человека. Подробнее в материале Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траурБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
