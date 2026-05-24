ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты - 24.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260524/vs-rf-nanesli-kombinirovannyy-udar-po-kievu-serzno-povrezhdeny-promyshlennye-obekty-1079351734.html
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты - 24.05.2026 Украина.ру
ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты
Российские военные нанесли массированный ночной удар по объектам в Киеве и Киевской области. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-24T10:21
2026-05-24T10:21
киев
киевская область
украина.ру
вкс
сбу
россия
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948056_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_ddb77f3e2d01c31f26102c503ed291ce.jpg
В ночь на 24 мая ВКС России и ракетные войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области.Сообщается о применении различных средств поражения, включая баллистические и крылатые ракеты ("Орешник", "Циркон", "Искандер-М", "Калибр", "Искандер-К", Х-101), а также беспилотных летательных аппаратов ("Герань/Гербера").По данным тепловых меток и спутниковых данных, в Киеве зафиксировано несколько сильных пожаров в промышленных районах. К основным поражённым объектам, согласно публикациям, относятся: логистический комплекс класса А FIM Чайки, завод "Артём" и прилегающая застройка, завод "Аналитприбор", Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ.Также упоминаются тепловые метки в районе правобережного отдела Главного управления СБУ и в промзоне района "Красный Хутор". По данным украинских телеграм-каналов, пожары в нескольких районах города на момент публикации остаются непотушенными.24 мая пресс-служба МЧС сообщила, что в результате удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа число погибших возросло до 21 человека. Подробнее в материале Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траурБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
киев
киевская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078948056_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_b997ce44c63854351d4de39925054ece.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
киев, киевская область, украина.ру, вкс, сбу, россия, сво, спецоперация
Киев, Киевская область, Украина.ру, ВКС, СБУ, Россия, СВО, Спецоперация

ВС РФ нанесли комбинированный удар по Киеву. Серьёзно повреждены промышленные объекты

10:21 24.05.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 24.05.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные нанесли массированный ночной удар по объектам в Киеве и Киевской области. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
В ночь на 24 мая ВКС России и ракетные войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву и Киевской области.
Сообщается о применении различных средств поражения, включая баллистические и крылатые ракеты ("Орешник", "Циркон", "Искандер-М", "Калибр", "Искандер-К", Х-101), а также беспилотных летательных аппаратов ("Герань/Гербера").
По данным тепловых меток и спутниковых данных, в Киеве зафиксировано несколько сильных пожаров в промышленных районах. К основным поражённым объектам, согласно публикациям, относятся: логистический комплекс класса А FIM Чайки, завод "Артём" и прилегающая застройка, завод "Аналитприбор", Киевский завод реле и автоматики, склад сети АТБ.
Также упоминаются тепловые метки в районе правобережного отдела Главного управления СБУ и в промзоне района "Красный Хутор". По данным украинских телеграм-каналов, пожары в нескольких районах города на момент публикации остаются непотушенными.
24 мая пресс-служба МЧС сообщила, что в результате удара ВСУ по общежитию Старобельского колледжа число погибших возросло до 21 человека. Подробнее в материале Атака на колледж в ЛНР: число погибших возросло до 21, объявлен траур
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
КиевКиевская областьУкраина.руВКССБУРоссияСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:25ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:59Главное за ночь 25 мая
07:26МИД РФ разъяснил, что нужно для устойчивого урегулирования на Украине
06:50"Кровавая жатва будет продолжаться". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:40Ростислав Ищенко: Армия России пройдет от Петербурга до Калининграда, если Прибалтика начнет войну
06:30Настоящий Papiertiger. Милитаризация ФРГ: ракеты и дроны против ветряков и отказников
06:20Украина за неделю. Белорусский фронт Зеленского
06:15Кодекс раздора. Как под видом евроинтеграции Украине навязывают правовой передел страны
06:10Мадьяр оказался круче Орбана. Венгрия требует административной автономии для закарпатских венгров
06:00"Они не уйдут от расплаты": Терентьев о неотвратимом возмездии за убийство детей в Старобельске
05:45"Воевать придется до конца": Зубец о еще двух годах войны и нефтяных доходах России
05:30"Для Израиля победа над Ираном — вопрос жизни и смерти": эксперт о причинах затяжной войны
05:15Удар ВСУ по Старобельску — апробация алгоритмов ИИ? Терентьев о роли западных технологий
05:00"Стрельба из пушки по воробьям": Терентьев о гипотетическом применении ТЯО против ВСУ
04:54Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:45"Ссориться с Россией не в интересах Китая": Алексей Зубец о зависимости Пекина
04:30Зубец о газовых переговорах: "Китайцы понимают, что им нужен газ, но хотят получить его за бесценок"
04:17Россия и Украина ведут дипломатическую переписку через Минск — МИД РФ
04:15Терентьев: "Три обстоятельства говорят в пользу ударов по центрам принятия решений"
04:00В Ярославле из-за атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-8 на выезде в сторону Москвы
Лента новостейМолния