Взрывы в Киеве, меморандум между США и Ираном. Хроника событий на утро 24 мая
2026-05-24T10:06
2026-05-25T11:16
10:06 24.05.2026 (обновлено: 11:16 25.05.2026)
 
В Киеве прогремели шесть серий взрывов. СМИ сообщают о возможном подписании меморандума о взаимопонимании между Ираном и США
В Киеве прогремела шестая с полуночи серия взрывов, сообщили украинские СМИ.
Ранее ночью звуки детонации также слышали в Кропивницком и Черкассах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявили воздушную тревогу.
Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале в 05:40 рассказал о13 пострадавших, из которых 7 госпитализировали. Также он сообщил о погибшем. Позднее количество погибших увеличилось до двух, а пострадавших до 56, 30 из которых госпитализировали.
Примечательно, что в большинстве случаев, описанных Кличко, речь шла о падении обломков ракет и БПЛА.
Так, по его словам, в Дарницком районе Киева вследствие падения обломков дронов и ракет повреждено здание общежития, нежилые помещения, СТО и авто. В Оболонском районе попадание было в одноэтажный и трёхэтажный жилые дома, а также из-за попадания произошёл пожар в 16-этажном жилом доме.
В Шевченковском районе вследствие падения обломков ракет повреждения получили два жилых дома и офисный центр, также произошли пожары. В Днепровском районе обломки упали на крышу жилого дома. Также возник пожар в частном доме, повреждения получили склады и гаражный кооператив.
В Святошинском, Подольском, Голосеевском районе обломки упали на частный жилой дом, территорию нежилой застройки и крышу 24-этажного жилого дома соответственно. В Деснянском районе обломки БПЛА упали на здание супермаркета и торгового центра, в Соломенском – произошёл пожар на уровне 23 этажа жилого дома, а в Печерском – пожар в 20-этажном жилом доме.
Однако российские источники уличили Кличко в недоговорках. Так, согласно сообщению ряда военкоров, были поражены АНТК имени Антонова, а также завод имени Артёма – предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. При этом основывались они и на украинских видео. Так, телеграм-канал "Київ Інфо" опубликовал видео пожара у станции метро "Лукьяновская" - именно там находится завод имени Артёма.
Кроме того, Киевская городская государственная администрация также сообщила о том, что не только станция "Лукьяновская" будет закрыта для пассажирских перевозок из-за повреждения наземного вестибюля, но и временно будет закрыта на вход/выход к Аллее "Героев Небесной Сотни" на станции "Крещатик". Неподалёку от этого выхода находятся Национальный банк Украины, а также помещения некоторых комитетов Верховной Рады и помещения Офиса президента Украины.
При этом после ночных ударов ряд украинских политиков призвал к срочному перемирию с Россией.
"Войну нужно заканчивать. Мир, а не ракеты. Нужно делать всё, чтобы это всё остановилось. В понедельник с утра нужно смотреть с детьми мультики, а не разбирать завалы", – написал в своём телеграм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов – Ред.).
К срочным переговорам с Россией призвала и бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Пятый год этой безжалостной войны истощил страну, неуклонно лишая ее человеческих ресурсов", — говорится в её публикации в соцсети X.
По словам Мендель, год за годом становится все яснее, что повторяющиеся обещания украинской пропаганды заканчиваются лишь очередным подобным этому утром, когда над городом поднимаются густые клубы дыма.
Тем не менее, некоторым все еще нужно время, чтобы принять тот факт, что чисто военное решение проблемы уже невозможно, заключила она.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале прокомментировал удар по Киеву.
"Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жёсткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилёты по размещённым в Киеве структурам. Пусть всё горит синим пламенем! Так проще просить деньги и оружие. Так проще воровать. Так проще оправдываться. Тем более что наши удары могут помочь консолидировать часть электората вокруг нынешней ублюдочной киевской власти. Что, конечно, важно для неё в ходе будущих выборов в стране 404", – отметил Медведев.
Он ответил на прозвучавшую в ряде телеграм-каналов критику удара.
"Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить – как сегодня и ещё гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени", – подчеркнул Медведев.
В Киеве продолжают ликвидировать последствия ударов.
Меморандум между США и Ираном
США и Иран могут заключить меморандум о взаимопонимании на 60 дней, сообщил портал Axios.
"Обе стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать 60 дней и может быть продлен по взаимному согласию. В течение 60 дней Ормузский пролив будет открыт без взимания платы за проход, и Иран согласится разминировать установленные в проливе мины, чтобы обеспечить беспрепятственный проход судов", — говорится в сообщении со ссылкой на американского чиновника.
Соглашение также предполагает продление перемирия на 60 дней, но переброшенные на Ближний Восток силы ВС США останутся там до заключительной сделки с Исламской Республикой Иран.
При этом ожидается, что Вашингтон снимет блокаду с иранских портов и отменит некоторые санкции, что позволит Тегерану свободно продавать нефть. Как сообщил источник портала, американцы готовы обсуждать и разморозку активов Ирана в течение 60 дней при принятии окончательного варианта сделки.
Кроме того, документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие. В проект вошло прекращение вооруженного конфликта между Израилем и ливанским движением "Хезболла".
Подробнее о связи конфликтов в Иране и на Украине – в статье Ивана Лизана "Иран помог России больше. Почему миротворчество Трампа никак не повлияло на украинский конфликт".
