Иран помог России больше. Почему миротворчество Трампа никак не повлияло на украинский конфликт

США не хотят проводить бесконечные встречи, которые ни к чему не приводят, поэтому трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной о завершении войны приостановлены.

2026-05-24T06:46

Данное заявление госсекретаря США Марко Рубио многими было интерпретировано как признак утраты Вашингтоном интереса к Украине. С одной стороны, так оно и есть. С другой стороны, есть нюанс.Во-первых, в переговорном процессе участвовали не только Марко Рубион, но и Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Безусловно, между ними было своеобразное разделение "труда": Рубио контактировал с Украиной и ЕС, а дуэт Уиткоффа и Кушнера взаимодействовал с Россией. При этом нужно понимать, что направление переговоров задавал Трамп, но под влиянием своего окружения. Поэтому не Рубио решать остановлен переговорный процесс или нет — у него есть свой начальник.Во-вторых, переговоры изначально имели низкие шансы на успех так как идти на уступки в ходе переговорного процесса была готова лишь Москва. Собственно, "дух Анкориджа" — это как раз попытка через уступки (в том числе и в части заморозки границ областей по линии фронта) завершить конфликт. Киев и ЕС по-прежнему настроены на продолжение войны и исходят из возможности нанесения России стратегического поражения. США, в свою очередь, то ли не слишком стремились воплотить "дух Анкориджа", то ли банально не сумели навязать свою волю Киеву и Евросоюзу.А с принуждением у США большие проблемы. Перезапущенная "зерновая сделка" так и осталась нереализованной — ЕС отказался идти США на встречу по вопросу снятия ограничений с экспорта российской сельскохозяйственной и рыбной продукции. На наших глазах Киев и Брюссель игнорируют попытки США вернуть на мировой рынок белорусские калийные удобрения в рамках их попытки нормализовать отношения с Минском.С политической частью у Трампа и вовсе катастрофа: ЕС обезвредил всех протрамповских политиков: Кэлин Джорджэску в Румынии ушёл в политическое небытие, к нему присоединился Виктор Орбан. В отношениях с другими державами тоже катастрофа за катастрофой: торговые войны закончились необходимостью возвращать уплаченные поставщиками пошлины, авантюра в Иране лишь ухудшила стратегическое положение США, попытки взять под контроль Гренландию закончились словесными интервенциями, с КНР отношения достигли дна и продолжают опускаться в ил. Исключения — взятие под контроль Панамского канала и свержение и арест Мадуро — особой погоды не делают.В общем, с принуждением у США всё крайне плохо. Впрочем, в случае с киевской властью США не слишком и пытались Киев к чему-либо серьёзно принудить.Украине как передавали разведданные при Байдене, так и передают при Трампе. Мало того, в октябре 2025 года администрация Трампа расширила этот обмен — теперь США предоставляют данные для нанесения ударов дальнобойным оружием по объектам на территории России (в частности, по энергетической инфраструктуре).США как передавали Украине оружие при Байдене, так и передают его при Трампе. Просто при Байдене оружие передавали безвозмездно, а при Трампе продают Евросоюзу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), который затем отгружает его Украине. С января 2025 года США передали Украине — пусть и за деньги Евросоюза — оружия на несколько миллиардов долларов (оценки разнятся в диапазоне от 4 до 4,5 млрд долларов и с потенциалом доведения поставок до 10 млрд долларов). Поставки в последнее время сократились не столько из-за нежелания Вашингтона продавать, сколько из-за отсутствия у американцев того, что необходимо Украине в силу исчерпания запасов, трансформации украинских потребностей (дроны вместо артиллерии), переориентации на Иран и желания европейцев самостоятельно осваивать выделяемые на нужды Украины деньги.США как обеспечивали Украину и ВСУ связью посредством систем Starlink, так и обеспечивают её. Мало того, США — Вашингтон или Илон Маск не суть важно — удовлетворили просьбу Киева и отключили незарегистрированные Украиной терминалы.США за всё время второго срока Трампа ни разу не вводили санкции против представителей украинской власти, зато продолжили вводить санкции против России, в частности её нефтедобывающих компаний. И лишь неуступчивость Ирана вынудила США трижды выводить российскую нефть из-под санкций.США сделали всё, чтобы ВСУ стали сильнее в части беспилотников.Украина поставляет США данные для обучения моделей ИИ, а США тестируют на Украине свои системы. Платформа AIP от Palantir используется ВСУ для анализа данных, целеуказания и интеграции разведки. Auterion поставляет AI strike kits для украинских дронов, обеспечивая их автономную работу и поражение целей.Американские компании (например, Green Flag Ventures и Red Cat Holdings) инвестируют в украинские фирмы и планируют сборку украинских дронов (включая морские Magura V7) на территории США. Как следствие, США и Украина находятся на финальной стадии подготовки меморандума (Drone Deal) о совместном производстве дронов и экспорте украинских военных технологий в США.Таким образом, США не предпринимали реальных действий для оказания давления на киевскую власть: ни санкций, ни отключения связи, ни прекращения поставок оружия, ни запрет на передачу разведданных. Ничего. Давили только на Россию.Чем это вызвано — недостатком политической воли, превалирование желания заработать на конфликте над дипломатией — не суть важно. Важны факты.И это всё США делали в условиях, когда у администрации Трампа была гипотетическая возможность принудить Киев к прекращению войны, а теперь этом временное "окно" захлопнулось — Трамп себя дискредитировал, а впереди тяжелые и потенциально разгромные для республиканцев промежуточные выборы в Конгресс.Собственно, почему такое поведение названо посредничеством и попыткой примирения сторон — решительно непонятно. Единственное, что радует в этих условиях, так это то, что Россия ведёт "переговоры" без приостановки боевых действий.В итоге, стоит признать очевидное: принципиальный Иран сделал для помощи России больше, чем все дипломатические потуги и словесные интервенции американских начальников: передал технологии для производства "Гераней", отвлёк США от Украины, разогнал цены на нефть и прочие энергоёмкие товары, а заодно ускорил процесс финансового истощения Европы.Другие мнения о приостановке участия США в переговорах по украинскому конфликту - в статье "Американский разворот. США отказались от переговоров по Украине, что дальше?"

Иван Лизан

