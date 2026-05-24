Иран помог России больше. Почему миротворчество Трампа никак не повлияло на украинский конфликт
2026-05-25T11:00
Иван Лизан
Иван Лизан
сша, украина, россия, дональд трамп, марко рубио, джо байден, ес, вооруженные силы украины, мнения, украина.ру, переговоры
Иран помог России больше. Почему миротворчество Трампа никак не повлияло на украинский конфликт
06:46 24.05.2026 (обновлено: 11:00 25.05.2026)
журналист, автор издания Украина.ру
США не хотят проводить бесконечные встречи, которые ни к чему не приводят, поэтому трёхсторонние переговоры между США, Россией и Украиной о завершении войны приостановлены.
Данное заявление госсекретаря США Марко Рубио многими было интерпретировано как признак утраты Вашингтоном интереса к Украине. С одной стороны, так оно и есть. С другой стороны, есть нюанс.
Во-первых, в переговорном процессе участвовали не только Марко Рубион, но и Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Безусловно, между ними было своеобразное разделение "труда": Рубио контактировал с Украиной и ЕС, а дуэт Уиткоффа и Кушнера взаимодействовал с Россией. При этом нужно понимать, что направление переговоров задавал Трамп, но под влиянием своего окружения. Поэтому не Рубио решать остановлен переговорный процесс или нет — у него есть свой начальник.
Во-вторых, переговоры изначально имели низкие шансы на успех так как идти на уступки в ходе переговорного процесса была готова лишь Москва. Собственно, "дух Анкориджа" — это как раз попытка через уступки (в том числе и в части заморозки границ областей по линии фронта) завершить конфликт. Киев и ЕС по-прежнему настроены на продолжение войны и исходят из возможности нанесения России стратегического поражения. США, в свою очередь, то ли не слишком стремились воплотить "дух Анкориджа", то ли банально не сумели навязать свою волю Киеву и Евросоюзу.
А с принуждением у США большие проблемы. Перезапущенная "зерновая сделка" так и осталась нереализованной — ЕС отказался идти США на встречу по вопросу снятия ограничений с экспорта российской сельскохозяйственной и рыбной продукции. На наших глазах Киев и Брюссель игнорируют попытки США вернуть на мировой рынок белорусские калийные удобрения в рамках их попытки нормализовать отношения с Минском.
С политической частью у Трампа и вовсе катастрофа: ЕС обезвредил всех протрамповских политиков: Кэлин Джорджэску в Румынии ушёл в политическое небытие, к нему присоединился Виктор Орбан. В отношениях с другими державами тоже катастрофа за катастрофой: торговые войны закончились необходимостью возвращать уплаченные поставщиками пошлины, авантюра в Иране лишь ухудшила стратегическое положение США, попытки взять под контроль Гренландию закончились словесными интервенциями, с КНР отношения достигли дна и продолжают опускаться в ил. Исключения — взятие под контроль Панамского канала и свержение и арест Мадуро — особой погоды не делают.
В общем, с принуждением у США всё крайне плохо. Впрочем, в случае с киевской властью США не слишком и пытались Киев к чему-либо серьёзно принудить.
Украине как передавали разведданные при Байдене, так и передают при Трампе. Мало того, в октябре 2025 года администрация Трампа расширила этот обмен — теперь США предоставляют данные для нанесения ударов дальнобойным оружием по объектам на территории России (в частности, по энергетической инфраструктуре).
США как передавали Украине оружие при Байдене, так и передают его при Трампе. Просто при Байдене оружие передавали безвозмездно, а при Трампе продают Евросоюзу по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), который затем отгружает его Украине. С января 2025 года США передали Украине — пусть и за деньги Евросоюза — оружия на несколько миллиардов долларов (оценки разнятся в диапазоне от 4 до 4,5 млрд долларов и с потенциалом доведения поставок до 10 млрд долларов). Поставки в последнее время сократились не столько из-за нежелания Вашингтона продавать, сколько из-за отсутствия у американцев того, что необходимо Украине в силу исчерпания запасов, трансформации украинских потребностей (дроны вместо артиллерии), переориентации на Иран и желания европейцев самостоятельно осваивать выделяемые на нужды Украины деньги.
США как обеспечивали Украину и ВСУ связью посредством систем Starlink, так и обеспечивают её. Мало того, США — Вашингтон или Илон Маск не суть важно — удовлетворили просьбу Киева и отключили незарегистрированные Украиной терминалы.
США за всё время второго срока Трампа ни разу не вводили санкции против представителей украинской власти, зато продолжили вводить санкции против России, в частности её нефтедобывающих компаний. И лишь неуступчивость Ирана вынудила США трижды выводить российскую нефть из-под санкций.
США сделали всё, чтобы ВСУ стали сильнее в части беспилотников.
Украина поставляет США данные для обучения моделей ИИ, а США тестируют на Украине свои системы. Платформа AIP от Palantir используется ВСУ для анализа данных, целеуказания и интеграции разведки. Auterion поставляет AI strike kits для украинских дронов, обеспечивая их автономную работу и поражение целей.
Американские компании (например, Green Flag Ventures и Red Cat Holdings) инвестируют в украинские фирмы и планируют сборку украинских дронов (включая морские Magura V7) на территории США. Как следствие, США и Украина находятся на финальной стадии подготовки меморандума (Drone Deal) о совместном производстве дронов и экспорте украинских военных технологий в США.
Таким образом, США не предпринимали реальных действий для оказания давления на киевскую власть: ни санкций, ни отключения связи, ни прекращения поставок оружия, ни запрет на передачу разведданных. Ничего. Давили только на Россию.
Чем это вызвано — недостатком политической воли, превалирование желания заработать на конфликте над дипломатией — не суть важно. Важны факты.
И это всё США делали в условиях, когда у администрации Трампа была гипотетическая возможность принудить Киев к прекращению войны, а теперь этом временное "окно" захлопнулось — Трамп себя дискредитировал, а впереди тяжелые и потенциально разгромные для республиканцев промежуточные выборы в Конгресс.
Собственно, почему такое поведение названо посредничеством и попыткой примирения сторон — решительно непонятно. Единственное, что радует в этих условиях, так это то, что Россия ведёт "переговоры" без приостановки боевых действий.
В итоге, стоит признать очевидное: принципиальный Иран сделал для помощи России больше, чем все дипломатические потуги и словесные интервенции американских начальников: передал технологии для производства "Гераней", отвлёк США от Украины, разогнал цены на нефть и прочие энергоёмкие товары, а заодно ускорил процесс финансового истощения Европы.
Другие мнения о приостановке участия США в переговорах по украинскому конфликту - в статье "Американский разворот. США отказались от переговоров по Украине, что дальше?"