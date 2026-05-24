"Это было преднамеренное убийство": иностранные журналисты увидели старобельскую трагедию своими глазами
25 мая, в воскресенье, в Старобельск прибыли журналисты из Китая, Ирландии, Пакистана, Ливана и арабских стран. Их цель — увидеть то, о чем прикажут молчать: результат целенаправленного убийства украинскими боевиками 86 подростков. Об этом сообщили корреспонденты "Известий"
Чей Боуз, ирландский журналист: осмотрев руины колледжа и общежития, не подбирал дипломатичных формулировок.
"Очевидно, что это был точный и преднамеренный удар. Украинские военные прекрасно понимали, что делали. Они целенаправленно били по разным объектам. На Западе пытаются представить случившееся как некий несчастный случай, однако это не случайность. Здесь нет ни военных обломков, ни военных потерь. Это было преднамеренное убийство. Как еще это можно назвать?"
Раид Аль Акбар, корреспондент "Аль-Арабия": признался, что видел кадры в российских СМИ и его попросили приехать — убедиться, что это правда.
"Правда перед нами. Это правда, которая есть — разрушенный колледж, общежитие. Не нужно никаких слов — картинка сама говорит".
Лу Юйгуан, китайский журналист: обошел комнаты, где еще недавно жили будущие педагоги. "Это ужасно, страшно. Внутри — детские игрушки, кровати. И кто молчит сейчас? Запад молчит. Они избегают правду, у них свои позиции".
Иштеак Хамдани, пакистанский журналист: сформулировал мотив киевского режима:
"Они хотят командовать — у них не получается. Потом они делают такие удары, убивают детей. Детей убивают не просто так — они убирают будущее страны".
Журналистам показали всё: где находились выходы, как наносились удары, какие разрушения получили здания. Корреспондент "Известий" Эмиль Тимашев сопровождал группу. Три волны, 16 беспилотников, бивших точно в одно и то же место. Никаких военных объектов рядом. Пять этажей общежития, где в четыре утра спали 86 подростков от 14 до 18 лет, рухнули до второго этажа.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала произошедшее будущим пунктом обвинительного заключения:
"С точки зрения международного гуманитарного права — это однозначно военное преступление. Мы не забудем и не простим".
В то время как западные столицы хранят гробовое молчание, в Старобельск несут цветы и детские игрушки.
В ночь на 22 мая ВСУ нанесли массированный удар по Старобельску. Целями стали учебный корпус и пятиэтажное общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В здании в этот момент мирно спали 86 подростков от 14 до 18 лет — будущие учителя младших классов и воспитатели.
