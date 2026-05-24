"Это было преднамеренное убийство": иностранные журналисты увидели старобельскую трагедию своими глазами

25 мая, в воскресенье, в Старобельск прибыли журналисты из Китая, Ирландии, Пакистана, Ливана и арабских стран. Их цель — увидеть то, о чем прикажут молчать: результат целенаправленного убийства украинскими боевиками 86 подростков. Об этом сообщили корреспонденты "Известий"

2026-05-24T15:25

Чей Боуз, ирландский журналист: осмотрев руины колледжа и общежития, не подбирал дипломатичных формулировок.Раид Аль Акбар, корреспондент "Аль-Арабия": признался, что видел кадры в российских СМИ и его попросили приехать — убедиться, что это правда.Лу Юйгуан, китайский журналист: обошел комнаты, где еще недавно жили будущие педагоги. "Это ужасно, страшно. Внутри — детские игрушки, кровати. И кто молчит сейчас? Запад молчит. Они избегают правду, у них свои позиции".Иштеак Хамдани, пакистанский журналист: сформулировал мотив киевского режима:Журналистам показали всё: где находились выходы, как наносились удары, какие разрушения получили здания. Корреспондент "Известий" Эмиль Тимашев сопровождал группу. Три волны, 16 беспилотников, бивших точно в одно и то же место. Никаких военных объектов рядом. Пять этажей общежития, где в четыре утра спали 86 подростков от 14 до 18 лет, рухнули до второго этажа.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова назвала произошедшее будущим пунктом обвинительного заключения: "С точки зрения международного гуманитарного права — это однозначно военное преступление. Мы не забудем и не простим".В то время как западные столицы хранят гробовое молчание, в Старобельск несут цветы и детские игрушки. Об этом – в материале "Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентамВ ночь на 22 мая ВСУ нанесли массированный удар по Старобельску. Целями стали учебный корпус и пятиэтажное общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. В здании в этот момент мирно спали 86 подростков от 14 до 18 лет — будущие учителя младших классов и воспитатели. Об этом – в материале Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая.

