https://ukraina.ru/20260523/tragediya-v-starobelske-i-litsemerie-zapada-itogi-23-maya-1079342282.html

Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая

Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая - 23.05.2026 Украина.ру

Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая

Количество погибших в Старобельске возросло до 18 человек. Западные политики и СМИ игнорируют трагедию, а некоторые и вовсе обвиняют Россию в дипфейке

2026-05-23T19:10

2026-05-23T19:10

2026-05-23T19:12

эксклюзив

хроники

владимир путин

вооруженные силы украины

россия

старобельск

запад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/17/1079342153_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_ac0a065cf64b4549e42f986a2d63bdb6.jpg

Количество погибших при ударе ВСУ по Старобельскому педагогическому колледжу в ЛНР выросло до 18, сообщила пресс-служба МЧС."На поверхность из-под завалов достали тела еще двух человек. Итого 60 пострадавших, из которых 18 человек погибли", — говорилось в публикации.Под завалами, предварительно, остаются трое. Списки погибших и раненых будут обновлять в канале администрации главы республики Леонида Пасечника.Как рассказали выжившие студенты, беспилотники долго кружили над ними и били прицельно.Ранее, в 12:43, Пасечник публиковал списки погибших студентов. Самая старшая из них родилась 18 декабря 2004 года. Телеграм-канал "Репортёры" опубликовал видео с опознания родителями своих погибших детей.Накануне вечером, 22 мая, Россия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по поводу террористической атаки Вооружённых сил Украины на Старобельский педагогический колледж, в результате которой погибли студенты этого учебного заведения. На заседании Совбеза представители западных государств, а именно – Дании и Латвии – сделали ряд возмутительных заявлений.Так,постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя выступая, задал вопрос, не стыдно ли представителям Запада за своё поведение."Слушать вас, я имею в виду присутствующих и отсутствующих членов Евросоюза – это оскорбление чувств всех пострадавших независимо с чьей стороны. Как мы дожили вообще до того, что представители европейских стран не считают детей, молодых студентов в Старобельске, жителей Донбасса и в целом России людьми? Это, однако, лишает человеческого лица не их, а вас, сидящих в этом зале. Неужели вам самим не стыдно нести то, что мы сейчас слышим?" – указал он.В ответ представительница Дании при ООН – Кристина Маркус Лассен – заявила, что им не стыдно.Ещё дальше пошла Латвия. Её представитель – Санита Павлюта-Десландес назвала информацию о погибших студентах "фейком Кремля и провокацией".На её заявление отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вот из таких, как представитель Латвии в ООН — Саниты Павлюты-Десландес — в Саласпилсе набирали медсестер, отбиравших у детей кровь для солдат Третьего рейха. Многие задавались вопросом: "Как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям?". Теперь мы видим это воочию", – заявила Захарова в комментарии "Известиям".Позднее Захарова сообщила, что Россия готова организовать поездку для западных журналистов в Старобельск."В связи с откровенной ложью, распространённой вчера в Совбезе ООН западниками, в частности, потерявшей достоинство постпредом Латвии, о том, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было, мы организовываем для аккредитованных в Москве иностранных корреспондентов посещение места трагедии. Надеюсь, у BBC и CNN отпуск не случится", – написала Захарова в своём телеграм-канале.Спустя без двух минут два часа она написала, что британцы отказались посещать город в ЛНР."Британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельск. CNN в отпуске", – отметила Захарова.Примечательно, что журналист ВВС Стив Розенберг по-прежнему работает в Москве. При этом его коллега Сара Рейнсфорд тремя неделями ранее участвовала в запуске дронов с Украины по России. Она побывала и на месте пуска, и в бункере, где находился командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди, известный как "Мадьяр". В ту ночь украинские дроны атаковали Туапсе, чем, среди прочего, вызвали серьёзное загрязнение окружающей среды. Это дало возможность ряду экспертов заявить об экоциде.Ряд российских журналистов уже заявил нежелательности присутствия иностранных "коллег" в России."Я одного не понимаю, почему королевство Саудовская Аравия не постеснялась лишить аккредитации ряд "ведущих западных СМИ" даже в ОПЕК и ОПЕК+, а мы с ними все вошкаемся и чуть ли не целуем. Таких сколько не целуй, всё равно везде жопа", – указал ведущий радио Sputnik журналист и публицист Дмитрий Лекух.Военкор, член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц опубликовал видео с выжившими студентками."Короче, говорят, что Аню нашли мёртвой. Ее тело. Где - неизвестно. Родителей на опознание вызывают. Я перезвоню, хорошо?" – говорила студентка матери о смерти подруги.Выжившую девушку после взрыва дрона завалило плитой, ей придавило ноги. В её шею и затылок попали осколки. Пол-лица девшки обожжено. Но моральная травма тяжелее."Мы сначала сидели на первом этаже. Потом через час нас отпустили по комнатам. Мы легли спать. Тут меня девочки разбудили. Сказали - воздушная тревога. Мы выбежали в коридор и тут прилетело в наш пед. Меня придавило. Девочки не смогли меня сами вытащить и убежали. Я потеряла сознание. Через время очнулась и начала звать на помощь. Люди, которые разгребали завалы, меня спасли", - рассказала она в интервью каналу "Луганск-24".Другая выжившая студентка получила тяжёлое ранение."Очнулась только, когда пришли спасатели. Потом уже узнала, что со мной рядом находилась другая девочка. Она и сообщила спасателям, что меня завалило. Мы были на самом верху, на пятом этаже", – рассказала она.Пока есть несколько версий о том, кто мог дать целеуказание для удара ВСУ. Так, ранее, 12 мая, Украину посещал глава Palantir — американской компании-разработчика систем анализа данных — Алекс Карп. Он встретился с Владимиром Зеленским, а также с министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым. Примечательно, что ранее Palantir обвиняли в том, что пользуясь подсказками её программного обеспечения, США нанесли удар по школе девочек в Иране, в результате чего погибли более 170 человек. Также компания давала целеуказания для армии Израиля при атаках на Газу, также увенчавшихся большим количеством погибших гражданских лиц."Помните же, что вину за гибель 170 девочек свалили на искусственный интеллект, у которого были не свежие разведданные. И вот здесь начинается самое интересное. Вспомним, не так давно глава Palantir Алекс Карп прилетал в Киев. Улыбался, жал руки, говорил красиво. А потом — почти буднично — обронил: искусственный интеллект его компании помогает ВСУ с целеуказанием. Карп уехал. А алгоритм остался работать. Машина, которая не знает, что такое общежитие, школа, роддом. Она знает координаты и вероятность поражения", – указывал Коц на возможную вину корпорации Карпа в произошедшем.При этом он подчеркнул, что даже если удар по общежитию в Старобельске рассчитывал искусственный интеллект, это не снимает ответственность с человека."Координаты вводит человек. Кнопку жмёт человек. Подписывает приказ человек. Удар по спящему общежитию не становится менее варварским оттого, что его рассчитала нейросеть. Скорее наоборот — варварство, доведённое до промышленного конвейера, страшнее варварства стихийного. Потому что у конвейера нет ни усталости, ни сомнений, ни ночных кошмаров", – подытожил военкор.Также за несколько дней до атаки на Старобельск – в понедельник, 18 мая, украинский проект BIHUS.Info хвастался тем, что дал целеуказание для атаки на окраину Донецка."На камеру они все будут тянуть ту же заунывную волыну про "Помощь братьям Бамбаса"", – ёрничала, коверкая название Донбасса журналистка Леся Иванова.В начале ролика она задула на киевском торте 2 свечи, а затем улыбнулась. Это символизировало то, что издание второй раз даёт указание для удара по помещениям, которые якобы связаны с интернациональной бригадой "Пятнашка".Примечательно, что после удара по Старобельску Генштаб Вооружённых сил Украины также поначалу пытался оправдаться, заявив, что украинские БПЛА били "по одному из штабов подразделения "Рубикон" в районе города Старобельск". Позднее, когда стало известно, что удар ВСУ наносили по студенческому общежитию, а погибли дети, Украина, как и Латвия, назвала это "фейком".Тем временем продолжает появляться информация о погибших. По информации ИА "Регнум", одна из погибших студенток – Дарья – была сиротой."Погибшая в Старобельске 19-летняя студентка была сиротой. Как сообщил источник ИА "Регнум", студентку воспитывала бабушка, которая живет в Рубежном. Дарья рано осталась без родителей, но всегда вспоминала их с большой любовью и благодарностью за подаренную ей жизнь. Дарья была активисткой и, несмотря на сложную судьбу, училась и мечтала о светлом будущем",– сообщило агентство.Рядом атакованным ВСУ колледжем в Старобельске в ЛНР сотрудники учебного заведения организовали стихийный мемориал, сообщил корреспондент РИА Новости. Люди приносят цветы, детские игрушки и траурные ленты.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что атака ВСУ не была случайной. Президент поручил Минобороны РФ подготовить предложения по ответу на нее. Также он призвал украинских военных не выполнять приказы командования. Возбуждено дело о теракте.Подробнее о трагедии в Старобельске – в статье Владимира Скачко "Как остановить зверя. России все сложнее сдерживаться в войне с Украиной".

https://ukraina.ru/20260523/predotvraschenie-krupnogo-terakta-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-23-maya-1079336519.html

https://ukraina.ru/20260523/ssha-gotovyatsya-k-udaru-vengriya-blokiruet-selkhozproduktsiyu-khronika-sobytiy-na-utro-23-maya-1079331601.html

https://ukraina.ru/20260522/evropa-navela-bespilotniki-na-detey-starobelska-vsu-pereshli-k-diversiyam-i-partizanschine-itogi-22-1079314959.html

россия

старобельск

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, вооруженные силы украины, россия, старобельск, запад