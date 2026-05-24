"Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентам - 24.05.2026 Украина.ру
"Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентам
В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) местные жители практически полностью раскупили красные гвоздики для народного мемориала, организованного в память о погибших после удара ВСУ по колледжу. Несмотря на проливной дождь, люди продолжают нести к месту трагедии цветы, свечи и детские игрушки, об этом 25 мая сообщают СМИ
2026-05-24T12:58
В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) местные жители практически полностью раскупили красные гвоздики для народного мемориала, организованного в память о погибших после удара ВСУ по колледжу. Несмотря на проливной дождь, люди продолжают нести к месту трагедии цветы, свечи и детские игрушки, об этом 25 мая сообщают СМИ
Территория возле разрушенного здания по-прежнему остается оцепленной — на месте работают сотрудники Следственного комитета России. К стихийному мемориалу идут десятки жителей города, многие приходят семьями, чтобы почтить память погибших студентов.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали учебный корпус и общежитие, где в тот момент находились учащиеся. По последним данным, жертвами атаки стал 21 человек. Очевидцы рассказывали, что во время обстрела дети спасались, выпрыгивая из окон и выбегая на улицу в пижамах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что место трагедии могут посетить представители западных СМИ. По её словам, в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран для освещения последствий удара. Об этом – в материале Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая.
