https://ukraina.ru/20260524/krasnye-gvozdiki-zakonchilis-esche-utrom-starobelsk-skorbit-po-pogibshim-studentam--1079352976.html
"Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентам
"Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентам - 24.05.2026 Украина.ру
"Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентам
В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) местные жители практически полностью раскупили красные гвоздики для народного мемориала, организованного в память о погибших после удара ВСУ по колледжу. Несмотря на проливной дождь, люди продолжают нести к месту трагедии цветы, свечи и детские игрушки, об этом 25 мая сообщают СМИ
2026-05-24T12:58
2026-05-24T12:58
2026-05-24T12:58
новости
старобельск
россия
лнр
мария захарова
вооруженные силы украины
следственный комитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079352857_0:156:1338:909_1920x0_80_0_0_58c2eb989be73e4510a2ccb53170a6cd.png
Территория возле разрушенного здания по-прежнему остается оцепленной — на месте работают сотрудники Следственного комитета России. К стихийному мемориалу идут десятки жителей города, многие приходят семьями, чтобы почтить память погибших студентов.Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали учебный корпус и общежитие, где в тот момент находились учащиеся. По последним данным, жертвами атаки стал 21 человек. Очевидцы рассказывали, что во время обстрела дети спасались, выпрыгивая из окон и выбегая на улицу в пижамах.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что место трагедии могут посетить представители западных СМИ. По её словам, в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран для освещения последствий удара. Об этом – в материале Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая.
старобельск
россия
лнр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/18/1079352857_0:31:1338:1035_1920x0_80_0_0_8f0faa23f643d42774d3a061a158f18d.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, старобельск, россия, лнр, мария захарова, вооруженные силы украины, следственный комитет
Новости, Старобельск, Россия, ЛНР, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет
"Красные гвоздики закончились еще утром": Старобельск скорбит по погибшим студентам
В Старобельске Луганской Народной Республики (ЛНР) местные жители практически полностью раскупили красные гвоздики для народного мемориала, организованного в память о погибших после удара ВСУ по колледжу. Несмотря на проливной дождь, люди продолжают нести к месту трагедии цветы, свечи и детские игрушки, об этом 25 мая сообщают СМИ
Территория возле разрушенного здания по-прежнему остается оцепленной — на месте работают сотрудники Следственного комитета России. К стихийному мемориалу идут десятки жителей города, многие приходят семьями, чтобы почтить память погибших студентов.
Трагедия произошла в ночь на 22 мая. Под удар попали учебный корпус и общежитие, где в тот момент находились учащиеся. По последним данным, жертвами атаки стал 21 человек. Очевидцы рассказывали, что во время обстрела дети спасались, выпрыгивая из окон и выбегая на улицу в пижамах.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что место трагедии могут посетить представители западных СМИ. По её словам, в Старобельск прибыли более 50 иностранных журналистов из 19 стран для освещения последствий удара. Об этом – в материале Трагедия в Старобельске и лицемерие Запада. Итоги 23 мая.