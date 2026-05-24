Бунт против вышиванки: почему украинцы разочаровались в народном костюме
На Украине отметили День вышиванки. Когда-то этот праздник начинался как инициатива снизу. Однако затем он превратился в официальное мероприятие, что в конечном итоге привело к тому, что часть украинцев разочаровалась как в празднике, так и в самой вышиванке
08:57 24.05.2026 (обновлено: 10:27 24.05.2026)
 
В четверг, 21 мая, Владимир Зеленский в соцсетях поздравил украинцев с Днём вышиванки.
"Веками нас очаровывал её узор, но теперь наша очередь творить его самим – своей жизнью, борьбой, каждым новым шагом. Украинцы каждый день вышивают её собственноручно", – заявил Зеленский.
Он заявил, что украинцы "сохраняют память и строят будущее".
"С Днём вышиванки, Украина! С судьбой, которую вы вышиваете независимо!" – подытожил Зеленский.
Позднее он отреагировал на поздравление премьер-министра Канады Марка Карни. Тот у себя в соцсети Х опубликовал фото членов канадского правительства в вышиванках.
"Борьба Украины — это наша борьба, их дело — наше дело, и их независимость станет нашей победой. Украинским общинам в Канаде и по всему миру, отмечающим в этот День вышиванки свою культуру, идентичность и традиции: Канада с вами", – написал он.
Зеленский выразил Карни благодарность.
Но есть в соцсетях и другие записи. И они свидетельствуют: некоторые рядовые украинцы уже не так рады празднику.
Как начинался День вышиванки
День вышиванки имеет двадцатилетнюю историю. В 2006 году студентка Черновицкого университета Леся Воронюк предложила своим однокашникам и преподавателям выбрать один день и вместе надеть вышиванки. В следующем году праздник отмечали уже несколько десятков студентов. В 2008-2009 годах празднование распространилось на весь университет. Кроме того, черновицких студентов и преподавателей поддержали студенты и преподаватели из других вузов, а также школы и детские сады.
В 2010 году к участию в праздновании в Черновцах присоединились государственные служащие, мэр города, преподаватели университета и даже таксисты. Инициаторы акции попросили и бывшего тогда президентом Украины Виктора Януковича присоединиться к празднованию. Кроме того, праздник поддержали в Запорожье, Львове, Ровно и Симферополе.
В итоге в следующем году – на пятилетний юбилей праздника – было решено установить рекорд. В 2011 году на Центральной площади Черновцов собралось более 4000 человек в вышиванках. Тогда же сшили большую – 4 на 10 м – вышиванку для центрального корпуса Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича. Именно с этого года начались и масштабные празднования Дня вышиванки.
В 2012 году в Черновцах стали дарить младенцам, родившимся в День вышиванки, вышитые сорочки, а в следующем – 2013 году – провели благотворительную ярмарку сладостей. Собранные средства передали онкобольным детям, лечившимся в местной областной больнице.
В 2014 году к празднику присоединились и такие страны мира, как Канада, США, Италия, Германия, Франция, Румыния и Португалия.
В 2015 году День вышиванки приобрёл военное звучание – находящимся в зоне так называемой АТО украинским военным отправили вышиванки, чтобы сорочки послужили "оберегами".
В 2017 году депутаты Верховной Рады пришли в сессионный зал в вышиванках. Также в стенах украинского парламента прошёл показ коллекции вышиванок дизайнера Олеси Телиженко. В следующем – 2018 – году акцию подхватили украинские аэропорты, в которых проводилась информационная акция "Вышиванка летит в путешествие".
В 2019 году за несколько дней до инаугурации Зеленского в парламент часть депутатов пришла в вышиванках. Также вышитые рубашки надели ведущие многих украинских телеканалов. В ряде городов активисты на площадях делали "живые вышиванки".
В 2020 году из-за ковида акции не проводились. В 2021-м – провели фестиваль этномузыки, а в 2022-м из-за военного положения акции также не проводились. Еще год спустя в некоторых городах акции всё же провели.
Так, проезд в общественном транспорте Тернополя для тех, кто надел вышиванку, сделали бесплатным. Марш вышиванок прошёл в Канаде – в Торонто. Посольство Украины в этой стране заявило, что с этого года те маленькие украинцы, которые родятся в Канаде, при регистрации в украинских консульствах будут получать в подарок вышиванки.
В 2024 году акцию в Тернополе продлили, а в прошлом году организаторы праздника призвали украинцев надеть вышиванки, чтобы продемонстрировать единство народа. Также проводились ярмарки, на которых продавались вышитые сорочки.
Почему же в 2025 году стали призывать надевать вышиванки? Ведь ранее таких призывов не было.
Причина проста: разочарование части украинцев.
Разочарование в вышиванках
Ещё десять лет тому назад, после второго Майдана, на Украине один из художников опубликовал комикс. Первая картинка изображает воров в деловых костюмах с мешками денег за спинами. На заднем плане – Верховная Рада. Эта картинка подписана "Было". Вторая же, которая подписана "Стало", изображает всё тех же воров, только на этот раз они в вышиванках.
Об этом комиксе вспомнили украинцы и сегодня.
"Династия" работает. Классика", – гласит публикация одного из них.
Тем самым он отсылает к делу о коррупции в эшелонах украинской власти, которое всколыхнуло всю страну. К тому времени в соцсетях вирусилось фото одного из фигурантов дела – Тимура Миндича – в вышиванке.
Другой украинец был ещё категоричнее.
"Откровенно — я никогда больше не надену вышиванку. В Краматорске это была не мода, это вызов, когда пол-улицы на нас шипело. А сейчас я её просто не хочу видеть", – указывал украинский тысячник в соцсети Х.
В другой записи он пояснял, чем вызвана такая реакция.
"Приятель, он в "АТО" был, патриотическая личность, говорит, видел мужика в вышиванке, аж блевать захотел. И всё ему тут отвратно. Это результат бусификаций, вы**ров глав. Они добились своего, отвращение появилось", – отмечал он.
Ещё один популярный украинский блогер также заявил о разочаровании тем, что творится в стране.
"Не знаю, как относиться к сегодняшнему празднику вышиванки, когда все сакральные символы украинскости полностью обесценены. Осквернены догмы и святыни дикой человеческой глупостью, беззаконием, жадностью, своеволием, коррупцией, лицемерием... в вышиванке. Не символизм главное, а поступки!" - писал он.
Он также жаловался на одного из родственников.
"Родич, 50 лет, выложил фото в вышиванке <...> Родич – мент на пенсии, купил себе броню, патриот до мозга костей", - писал он.
Подобных записей в Х хватает. Кто-то указывает, что и вовсе выбросил свою вышитую сорочку.
"Я свою в прошлом году выбросил. Понял, что больше никогда не смогу её надеть", – писал один украинец.
В комментариях его спрашивал другой, а зачем он её вообще покупал.
"Зачем ты её вообще покупал? Еще задолго до 2022 года было понятно, что это символ рагулья, села, коррупции, лицемерия и жлобов", – спрашивал его подписчик.
Украинец отвечал: был наивен.
"Я раньше был очень романтичен и патриотичен. Хотя жена мне говорила, что всё это [ерунда] и я [дурак]", – указывал он.
В общем, многие украинские пользователи соцсетей раздосадованы и разочарованы происходящим в стране. Когда-то умилявший элемент гардероба многими сегодня на Украине воспринимается как символ лицемерия и официоза. Безусловно, по записям в соцсетях не стоит делать скоропалительных выводов о кризисе "патриотизма" на Украине, но эти записи прекрасно дают понять, что происходит с частью украинского общества.
Подробнее о коррупции на Украине – в статье Дмитрия Ковалевича "Коррупция как основа государства. Почему взяточников на Украине отпускают с миром".
