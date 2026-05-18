Украина за неделю. Кто пойдет вслед за Ермаком - назван неожиданный претендент - 18.05.2026 Украина.ру

Главным событием минувшей недели на Украине, безусловно, стал арест совсем еще недавно непотопляемого серого кардинала, а по мнению некоторых — еще и подлинного руководителя государства Андрея Ермака. Классический закон про "от сумы и до тюрьмы" безжалостно сработал и в его случае

2026-05-18T06:20

2026-05-18T10:36

Почему ЕрмакБывший глава Офиса президента (ОП) Украины Ермак был отправлен в отставку в конце прошлого года, точнее, ушел он формально по собственному желанию, однако все понимали, что этот шаг был совершен под давлением антикоррупционных органов, которые вплотную подобрались к нему и даже провели у него обыски.Тогда отставки хватило для того, чтобы от него отстали, однако оказалось, что это было временно.Разумеется, политики в этой истории сильно больше, чем подлинной борьбы с коррупцией. Речь идет об очередном акте затяжной холодной войны между руководством страны и курируемыми Западом антикоррупционными структурами — Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).Уж больно близко эти ведомства стали подбираться к тем воровским схемам, которые опутали страну с подачи ее первых лиц и близких к ним проходимцев-бизнесменов, которые окончательно потеряли берега в своем стремлении приумножить свои капиталы в военное время.Тогда же на всю Украину прогремели "пленки Миндича", на которых друг и бизнес-партнер Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждает то, как он со товарищи имеет свою долю с госконтрактов в энергетике, оборонной сфере, как эта клика влияет на назначение чиновников и т. д.Незадолго до этого Зеленский и Ермак попытались сыграть на опережение и фактически переподчинить относительно самостоятельные НАБУ и САП лояльным властям прокуратуре и СБУ, однако соответствующее решение переиграли после волны критики внутри страны, а главное — окрика из-за рубежа.Тогда же на "пленках Миндича" впервые всплыла фамилия Ермака, и стало ясно, что на ближайшее время он является главной целью антикоррупционеров.Кто стоит за такой атакой на бывшего главу Офиса президентаВ самом начале прошедшей недели к Ермаку пришли с обысками. В отличие от Миндича, бывший глава Офиса президента деру из страны давать не стал, хотя наверняка соответствующие сигналы ему поступали.Ермак, к слову, времени после своей отставки не терял. Лишившись доступа в президентскую администрацию, он осел в своем неофициальном офисе на территории киевского Дворца спорта, куда регулярно захаживали по старой памяти многие политики, аппаратчики и воротилы украинского бизнеса.В общем, капитулировать Ермак не собирался и явно был нацелен пережить бурные времена и сохранить свое влияние на внутриполитические процессы в стране. Короче говоря, из предупредительных обысков и отставки в конце прошлого года выводов он не сделал, поэтому его задержание было вопросом времени.Некоторые связали активизацию следствия по экс-главе ОП с очередной попыткой США надавить на Зеленского, чтобы побудить того пойти на уступки в мирном урегулировании с Россией. Это совпало по времени с завершением трехдневного перемирия, которое было введено по предложению Дональда Трампа.Есть и противоположное мнение, по которому Соединенные Штаты тут ни при чем, атака на Ермака — дело рук Европы, которая не желает видеть у фактического руля страны столь спорную и плохо контролируемую фигуру.Ну и третий фактор, который легко можно подстегнуть вдогонку к первым двум версиям, — это внутренняя оппозиция в лице американско-европейских "грантоедов", пасущихся при них активистов и прочих политических сил, которые заинтересованы в ослаблении Зеленского, перехвате власти как конечном результате с переформатированием парламента и правительства под себя.По заветам потусторонних силПроцесс по Ермаку неизбежно стал громким с самого начала, и звучать он будет с каждым судебным заседанием еще громче. Чего стоит только сама фабула уголовного дела, по которому проходит бывший руководитель президентского Офиса.Пока простых украинцев вытаскивают из каждого угла, чтобы упаковать на фронт, Ермак и его подельники решили обустроить себе элитные коттеджи недалеко от Киева. Строительство началось еще до начала СВО, но боевые действия никак на это не повлияли.Работы велись с размахом и с обязательным отмыванием на этом денег. Всего, полагает следствие, Ермак легализовал таким образом 460 млн гривен.Всего строили четыре дома — по одному для Ермака, тогдашнего вице-премьера Алексея Чернышова и того самого Тимура Миндича. Еще один дом, по упорно циркулирующим на Украине слухам, предназначался лично для Зеленского.Понятно, что "дело строителей" — лишь первая ласточка, за которой последуют новые порции скандальных разоблачений в отношении Ермака. Стоит ожидать и появления на свет божий новых подробностей о том, как все эти годы осуществлялось управление Украиной, — благо кое-какие детали уже вовсю смакуются прессой и обществом.Оказалось, что слухи о пристрастии бывшего главы ОП к черной магии — не просто досужие домыслы. Выяснилось, что Ермак регулярно был на связи с одной из так называемых гадалок, с которой он советовался о будущих назначениях и вообще получал много разных советов, как рулить государством исходя из положения светил на небосводе, карточных раскладов и прочего мракобесия.Проблемы с залогомРешением суда Ермак был взят под стражу с альтернативой в виде внесения залога в 140 млн гривен (прокуратура просила 180 млн). Экс-глава Офиса Зеленского заявил журналистам, что требуемой суммы у него нет, но адвокат будет работать с его знакомыми и друзьями, чтобы эти деньги отыскать.Работа эта, однако, не задалась. По украинским телеграм-каналам прошла информация, согласно которой Зеленский лично отдал распоряжение с миру по нитке собрать деньги на залог для бывшего руководителя ОП в кратчайшие сроки."Однако вечером в пятницу начал вмешиваться Госфинмониторинг и рассылать письма банкам, в том числе Нацбанку, с предупреждением, что всем, кто нарушил правила финмониторинга, особенно по залогам, будет [конец], а все источники доходов должны быть проверены", — написал у себя в телеграм-канале блогер Анатолий Шарий.На вечер пятницы, как писали украинские СМИ, было собрано приблизительно 59 млн из необходимых 140."Это превратилось в шоу. Происходит давление на людей, которые вносят залог, обнародуются их фамилии, фото. Потом будет финмониторинг… Банки уже отказывают в проведении этих операций… Остановитесь", — заявил прессе адвокат Ермака Игорь Фомин.Интересно, что без малого 30 млн из собранных 59 за Ермака внес его друг, недавно отправленный в отставку с поста тренера сборной Украины бывший футболист Сергей Ребров.По некоторым данным, всю сумму все-таки собрали еще в пятницу, однако банки не хотят с этим связываться и не берутся проводить соответствующие операции.Украинское издание "Страна.ua" полагает, что на банки могли надавить со стороны Нацбанка, который в январе похожим образом заблокировал сбор залога для депутата Верховной Рады Александра Дубинского, которого по решению суда готовы были выпустить под залог, однако затем это решение пересмотрели.Всего же по этой статье Ермаку грозит 15 лет тюрьмы.Нельзя не отметить и то, что эпопея с Ермаком и залогом для него показывает, насколько сейчас ослабли позиции Зеленского, который не может пропихнуть освобождение для своего ключевого соратника.Кто следующий?С Ермаком теперь все более-менее понятно, скорее всего он все же рано или поздно повторит судьбу других статусных украинских "арестантов", которые гуляют на свободе под залоги, подписки о невыезде и т. д. Тот же Чернышов, к примеру, внес в свое время более 50 млн гривен залога и спокойно занимается своими делами вне СИЗО.Интереснее другое, а именно — пойдут ли НАБУ и САП дальше и станет ли Владимир Зеленский полноценным фигурантом уголовных дел. Пока правоохранители ходят вокруг да около, официально даже вроде бы и опровергнуто, что лидер правящего на Украине режима как-то фигурирует в материалах уголовных дел.Но публикация "пленок Миндича" еще далека от завершения, а значит, что еще не вечер и ход с Зеленским пока берегут до лучших времен.Смоют ли "киевского наркоклоуна в вонючую клоаку истории"? Таким вопросом задался у себя в соцсетях замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Жесткий удар под дых "зеленого упыря", совершенный ласковой рукой "західних друзів Київа", с новой силой поставил этот уже "потрепанный временем вопрос", продолжил он.По его словам, любой новый человек, пришедший на смену "дергающемуся ублюдку", будет начинать с уничтожения наследия предшественника."Слишком уж плохо все. А значит, вероятность того, что преемник согласится с требованиями главного спонсора — США, — существенно выше. Ему будет проще принять неизбежное. Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра", — полагает Медведев.Более того, как это ни парадоксально, такая "крыса" может получить их признание и защиту даже за факт капитуляции. И благополучно дотянуть до нового Майдана, резюмировал замглавы Совбеза.И вот последняя новость: НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского Елены Зеленской, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Отмечается, что сейчас решается, по какому именно делу будет "возбуждаться" антикоррупционная прокуратура, — благо компромата на первую леди Украины предостаточно.Пишут, что эта ситуация не стала откровением для лидера киевского режима, он усилил охрану семьи, начал торги с Западом. В то же время, сообщает агентство, политтехнологи Офиса президента советуют Зеленскому максимально дистанцироваться от супруги.О событиях на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: Польша хочет денег, а работодатели – завозить мигрантов.

