https://ukraina.ru/20260518/belorussiya-treniruet-yadernyy-udar-ukraina-kradet-detey-na-prodazhu-khronika-sobytiy-na-1400-18-maya-1079107389.html

Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая

Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая - 18.05.2026 Украина.ру

Белоруссия тренирует ядерный удар, Украина крадет детей на продажу. Хроника событий на 14.00 18 мая

Белорусская армия тренирует развертывание и применение ядерного оружия. По мнению экспертов, это способ сдержать агрессию соседней Польши. Украина крадет детей у родителей, насильно вывозя их из прифронтовой зоны. ВСУ потеряли за сутки больше тысячи военнослужащих. Глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка ранен

2026-05-18T14:00

2026-05-18T14:00

2026-05-18T15:02

белоруссия

украина

харьковская область

дмитрий стешин

владимир зеленский

елена зеленская

вооруженные силы украины

нато

впк

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1e/1057149362_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_d551974521ee798258fa2cd1d0ad45b8.jpg

Белоруссия тренируется в нанесении ядерного удараТренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения началась в Белоруссии. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе минобороны республики."Сегодня в интересах повышения готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в том числе специальных боеприпасов началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения", — указано в телеграм-канале.Уточняется, что цель мероприятия - повышение уровня подготовки личного состава, проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач, а также организация боевого применения из неплановых районов.Также во взаимодействии с российской армией планируется отработать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Главной особенностью учений станет проверка готовности выполнять задачи из неподготовленных районов на всей территории Белоруссии."Тактическое ядерное оружие поможет Минску удержать польскую армию на границе. Политические элиты Польши потеряли всякие берега, они уже давно угрожают Белоруссии свержением законной власти", - заявил "Газете.ру" научный сотрудник Института Европы РАН, профессор СПбГУ Николай Межевич."Размещение ядерного оружия на территории Белоруссии – это элегантный ответ на все провокации НАТО. Все эти игры в эскалацию, вся убежденность западных элит в том, что им не ответят, они, в общем-то, базируются на неправильных вводных. Когда благородство интерпретируют как слабость", - заявил РИА Новости политолог Кирилл Коктыш."Тренировка является плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угроз безопасности в регионе", - заявило, между тем, Минобороны Белоруссии.Украина крадет детей у родителейВоенкор Дмитрий Стешин сообщил, что украинская организация "Белые ангелы" насильно отбирает детей у родителей и "эвакуирует" их из прифронтовой зоны. Зимой 2025–26 годов был принят закон № 4779-IX, который, по его словам, позволяет отнимать детей без объяснения причин."Была разработана специальная процедура: родителей заставляют на видео заявить, что они отказываются сопровождать детей. Им обещают приехать за ними через день (в машине нет мест), но не возвращаются. У взрослых есть шесть месяцев, чтобы потом разыскать ребёнка в глубине страны", - рассказывает Стешин.Родители, по словам военкора, остаются в зоне боевых действий и либо погибают, либо оказываются на территории России — в любом случае они не могут искать своих детей сами.Стешин в беседе с kp.ru называет это торговлей, которая по прибыльности уступает разве что наркотикам и чёрной трансплантологии.А ранее Life.ru писал, что супруга лидера киевского режима Владимира Зеленского — Елена Зеленская — заработала на вывозе украинских детей-сирот в Турцию.Фонд "Детство без войны", действовавший в рамках проекта жены экс-комика, вывез в Стамбул сотни украинских сирот из Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.На эвакуацию было потрачено 3,9 миллиона евро.Кремль не следит за делом ЕрмакаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль особо не следит за делом Андрея Ермака, бывшего главы Офиса президента Украины."Особо не следим. Это не вопрос нашей повестки дня", — сказал пресс-секретарь.Песков отметил, что если судом действительно будет доказано, что речь идет о коррупции, то это проблема самого киевского режима и вопрос тех, кто давал ему деньги, то есть чьи именно средства были разворованы."Поэтому это не наш вопрос, особо не следим", — подчеркнул он.До этого представитель Кремля заявил, что дело Андрея Ермака не окажет влияния на процесс мирного урегулирования.Военная хроникаВСУ потеряли за сутки порядка 1 075 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 190 человек, от действий группировок "Запад" - более 180, "Южная" - до 90, "Центр" - свыше 300, "Восток" - более 270 и "Днепр" - до 45 военнослужащих.В министерстве отметили, что подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск и Рясное Сумской области.В Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области. Противник потерял 24 автомобиля, 3 орудия полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яремовка Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидорово в ДНР. ВСУ потеряли 2 боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.Глава Скадовского муниципального округа Херсонской области Александр Дудка ранен в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."В Скадовске при ударе БПЛА пострадал глава Скадовского района Александр Дудка. Госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы", - написал он в телеграм-канале.О ситуации на фронте: Россияне нанесли удар возмездия по предприятиям ВПК, ТЭК Украины. Новости СВО

белоруссия

украина

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Никита Миронов

белоруссия, украина, харьковская область, дмитрий стешин, владимир зеленский, елена зеленская, вооруженные силы украины, нато, впк, эксклюзив, хроники, украина.ру