https://ukraina.ru/20260517/otvet-vashingtona-tegeranu-zelenskoy-gotovyat-arest-itogi-17-maya-1079076538.html

Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая

Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая - 17.05.2026 Украина.ру

Ответ Вашингтона Тегерану, Зеленской готовят арест. Итоги 17 мая

В Иране рассказали, как власти США ответили на иранские предложения о мире. СМИ сообщили, что антикоррупционные органы готовят арест Елены Зеленской

2026-05-17T19:00

2026-05-17T19:00

2026-05-17T20:34

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

дональд трамп

юлия мендель

ближний восток

сша

иран

пентагон

new york times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/11/1079076899_0:16:1334:766_1920x0_80_0_0_b0cc5cfeafb6505bbe2aa4ec04d6512a.jpg

США выдвинули Ирану ответное предложение по мирному урегулированию, состоящее из пяти пунктов, сообщило агентство Fars."Вашингтон выдвинул следующие пять требований: отказ от выплат любого рода репараций и компенсаций со стороны США, вывоз из Ирана и передача США 400 килограммов урана, продолжение деятельности только одного из ядерных объектов Ирана, отказ от разморозки даже 25 процентов заблокированных иранских активов, остановка боевых действий повсеместно зависит от окончания переговоров", — говорилось в публикации.При этом агентство указало, что угроза возобновления агрессии против Исламской Республики сохранится даже в случае принятия Тегераном всех обозначенных пунктов. По информации агентства, так Соединённые Штаты ответили на иранскую инициативу, состоявшую из пяти положений.До этого президент США Дональд Трамп также последовательно отвергал мирные предложения, включавшие требования о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, снятии санкций, разморозке средств, компенсации ущерба, а также о признании контроля Ирана над Ормузским проливом.При этом Трамп угрожал "разрушительными последствиями", если Иран откажется от соглашения с США. В то же время он подчёркивал, что между сторонами продолжается перемирие и идут успешные переговоры.Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп после возвращения из Китая должен принять важные решения в отношении Ирана, поскольку его ближайшее окружение подготовило планы возобновления военных ударов. Как рассказали изданию помощники Трампа, тот ещё не принял решение относительно своих следующих шагов.Сам Трамп после вылета из Пекина 15 мая на борту Air Force One ещё раз подчеркнул журналистам, что последнее предложение Ирана о мирном соглашении неприемлемо."Я посмотрел на него, и если мне не нравится первое предложение, я просто отвергаю его", — сказал он.Также Трамп сообщил, что обсуждал вопрос об Иране с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Трампа, он не просил китайского лидера оказывать давление на Иран.По информации Τhe New York Times, Трамп сталкивается с противоречивыми настроениями в отношении войны. Хотя она стала для него политическим бременем, и он часто казался готовым двигаться дальше, президент США не достиг того, что часто представлял как конечную цель войны. Также издание сообщило, Пентагон готовится к тому, что операция "Эпическая ярость" — которая была приостановлена, когда Трамп объявил о прекращении огня в прошлом месяце — может возобновиться в ближайшие дни под новым названием."У нас есть план эскалации действий в случае необходимости", — заявил министр обороны США Пит Хегсет во время выступления перед законодателями в Конгрессе на этой неделе.Кроме того, он заявил, что планируется завершить операцию и вернуть домой более 50 тыс. военнослужащих, которые сейчас находятся на Ближнем Востоке, переведя их в режим стандартного развертывания.Как сообщили Τhe New York Times, два чиновника с Ближнего Востока, высказавшиеся на условиях анонимности, США и Израиль ведут интенсивные подготовительные работы — самые масштабные с момента вступления в силу перемирия — к возможному возобновлению атак против Ирана уже на следующей неделе.По словам же американских чиновников, среди вариантов, представленных Трампу, есть более агрессивные бомбардировки иранских военных объектов и объектов инфраструктуры.Ещё одним вариантом является отправка на место войск специального назначения для поиска ядерных материалов, спрятанных глубоко под землей.Американские чиновники сообщили Τhe New York Times , что несколько сотен бойцов сил специального назначения прибыли на Ближний Восток в марте в рамках развёртывания, призванного обеспечить Трампу этот вариант."Как специализированные сухопутные войска, их можно было бы задействовать в операции, направленной против запасов высокообогащенного урана Ирана на ядерном объекте в Исфахане. Однако для такой операции также потребовались бы тысячи войск обеспечения, которые, вероятно, образовали бы периметр безопасности и могли бы быть втянуты в боевые действия с иранскими войсками. Военные чиновники признали, что этот вариант сопряжен со значительным риском потерь", — указывалось в публикации.Иранские чиновники также уже заявили, что готовятся к возобновлению боевых действий.Зеленской приготовитьсяНациональное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершают расследование против жены Владимира Зеленского Елены, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым", — сообщил собеседник агентства.По его словам, эта информация уже перестала быть тайной для главы киевского режима, который усилил охрану семьи и начал торги с западными партнерами."Украинские политтехнологи рекомендуют своему шефу официально и максимально публично развестись, а в СМИ запустить тезис, что с 2019 года Елена фактически не видит своего супруга. Сам Зеленский рассматривает данную ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь", — добавил он.Ранее, 1 мая, бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила о том, что Елена Зеленская может быть на аудиозаписях, сделанных НАБУ в рамках расследования коррупции в высших эшелонах власти."Завтра действующий депутат парламента собирается публично зачитать еще больше этих записей. Мне сказали, что среди записанных голосов может быть и голос самой первой леди", — написала Мендель в социальной сети Х.Мендель также сообщила, что сам Зеленский, который фигурирует на записях под кличкой "Вова", упоминается в них как участник сделки и владелец одного из четырёх огромных роскошных особняков, строящихся в пригороде Киева.Кроме того, она сообщила о $7 млрд, которые предположительно "влились" в компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Зеленского, Из этой суммы 20%, или почти полтора миллиарда долларов, должны были стать чистой прибылью для инсайдеров: ближайшего окружения Зеленского и министров, которых он лично назначил.Это та самая компания, которую Зеленский постоянно рекламировал, лично демонстрируя иностранным инвесторам как историю успеха Украины, указала Мендель.Подробнее о новых подробностях коррупционного скандала на Украине — в статье Александра Савко "Фэншуй-демократия. "Цивилизованным" миром управляют мошенники и гадалки".

https://ukraina.ru/20260517/zayavlenie-mid-rf-i-glumlenie-zelenskogo-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-17-maya-1079073823.html

https://ukraina.ru/20260517/nalt-na-moskvu-zelenskiy-gotovitsya-k-avantyure-khronika-sobytiy-na-utro-17-maya-1079071476.html

ближний восток

сша

иран

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, юлия мендель, ближний восток, сша, иран, пентагон, new york times, набу