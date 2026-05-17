Зеленский назвал атаку БПЛА на Москву "оправданным ответом"
Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявив, что действия Киева якобы стали "ответом" на продолжающийся конфликт. Об этом он написал 17 мая на своей странице в социальных сетях
2026-05-17T13:10
По словам главы киевского режима, удары по российской территории рассматриваются украинской стороной как инструмент давления на Москву.
"Наши ответы на затягивание войны со стороны России и удары по нашим городам и населённым пунктам вполне оправданы", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что в ходе атаки были затронуты объекты в Московской области, назвав это частью украинского давления на Россию.
"Мы чётко заявляем россиянам: их государство должно положить конец этой войне", — добавил он.
Ранее сообщалось, что в результате массированной атаки БПЛА на Москву и Московскую область погибли три человека, ещё несколько получили ранения. Повреждения были зафиксированы в ряде жилых домов и объектов инфраструктуры. Об этом в материале – Масштабная атака дронов на Москву.