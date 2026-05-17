Заявление МИД РФ и глумление Зеленского, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 17 мая

Владимир Зеленский поблагодарил ВСУ и СБУ за атаку, в результате которой погибли мирные жители. МИД РФ прокомментировал налёт на Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-05-17T13:20

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала налёт украинских дронов на Москву."Под звуки песен "Евровидения" киевский режим на деньги еэсовцев совершил очередной массовый теракт. Объекты нападения были исключительно мирные — люди, многоквартирные и частные дома", — подчеркнула Захарова.По её словам, эта атака, как и предыдущие, является преступлением украинских властей и финансирующего их коллективного Запада.Сам же Владимир Зеленский поблагодарил СБУ и Силы обороны Украины за налёт на Москву."На этот раз украинские санкции с дальнобойным эффектом затронули Московский регион <...> Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Расстояние от государственной границы Украины — более 500 км", – написал Зеленский в соцсетях.Член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, российский военкор Александр Коц указал на возможные цели удара."Это уже плотный, отрепетированный удар по логике: вскрыть ПВО, заставить закрыть небо над четырьмя аэропортами — Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево — и хоть чем-то дотянуться до того, что Мадьяр называет "новыми направлениями и темпами". Что пытались достать. Московский НПЗ — у проходной посекло смену строителей, 12 раненых. Технопарк "Элма". МКБ "Радуга" в Дубне. Нефтеналивная станция в Подмосковье — пожар. Шереметьево — обломки на территории, пожар. Около десятка объектов суммарно", – писал он.Он также обратил внимание на надписи на украинских дронов, фото которых он опубликовал в своём телеграм-канале."А теперь то, ради чего, собственно, и наносились эти художества на фюзеляжи. Химки, Старбеево — частный дом, погибла женщина, ещё одного достают из-под завалов. Мытищи, Погорелки — двое строителей насмерть. Красногорск, Путилково — попадание в многоэтажку. Истра — многоквартирный в Дедовске и шесть частных в Агрогородке, четверо раненых. Наро-Фоминский округ — горел частный дом. Логика простая и абсолютно киевская: пиар-картинка важнее результата", – отметил Коц.По его словам, противник пытался оказать три эффекта."Военный эффект — разведка боем, прощупывание брешей в ПВО столичного региона, проверка реакции аэропортов на массированный залп. Эффект информационный — для своих и для западных спонсоров: "Смотрите, мы дотягиваемся". Эффект психологический — попытка превратить москвича из зрителя в участника. Подписи на корпусах — это и есть оружие, отделённое от боеголовки", – заявил военкор.Он призвал не публиковать фото и видео пролёта дронов и последствия атак БПЛА в соцсетях.Также, отметил Коц, не стоит "подыгрывать эмоцией" противнику."Истерика в ленте — это и есть результат, который Киев продаст Брюсселю и Лондону", – указал Коц.Также военкор призвал называть вещи своими именами."Удар по жилым домам в Химках, Мытищах, Истре и Красногорске — это не "случайные обломки" и не "промах по НПЗ". Это сознательная работа по гражданским кварталам столичного региона, прикрытая мишенью в виде завода", – заявил Коц.Он снова обратил внимание на надписи на беспилотниках.Обстрелы и налётыУтром 17 мая Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."С 22:00 по московскому времени 16 мая до 07.00 по московскому времени 17 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о новых атаках."В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской, Смоленской, Псковской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", – заявила пресс-служба министерства обороны РФ.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о гибели трёх человек при налёте украинских дронов на Химки и на Мытищи."Химки (мкр. Старбеево) — в результате попадания БПЛА в частный дом погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. <...> Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Дрон попал в строящийся дом", — написал он на платформе "Макс".Как сообщило Управление администрации и главы Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины 19 раз атаковали этот регион России: 14 раз на горловском, 2 раза на светлодарском и по 1 разу на ясиноватском, енакиевском и волновахском направлениях, выпустив в общей сложности 19 различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели подростка, ранении 10 гражданских лиц, в т.ч. ребёнка. Огнём ВСУ были повреждены жилое домостроение, грузовой автомобиль, легковые автомобили и объект гражданской инфраструктуры.Также, как заявил Штаб обороны ДНР, за прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" нейтрализовано и уничтожено силами ПВО и сводных мобильных огневых групп 11 дронов противника.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 25 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Днепряны — 3; Горностаевка — 4; Каховка — 3; Козачьи Лагеря — 3; Константиновка — 2; Малокаховка — 2; Новая Каховка — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 11 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка и Голая Пристань.Утром 17 мая Оперштаб Белгородской области опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгороде в результате атаки беспилотника повреждена кровля многоквартирного дома. Кроме того, при падении фрагментов сбитого БПЛА посечены 3 автомобиля. В Белгородском округе от ударов FPV-дронов в селе Ясные Зори повреждены фасад и остекление двух квартир многоквартирного дома, в селе Новая Нелидовка — оборудование и забор частного дома", – отмечалось в сводке.В Борисовском округе в посёлке Борисовка при детонации дрона повреждён частный дом. Также в результате сбития БПЛА посечён легковой автомобиль."В Валуйском округе в результате атак дронов в посёлке Дальний и селе Двулучное повреждены по одному частному дому, в хуторе Леоновка — ангар предприятия. Сегодня ночью от ударов беспилотников в городе Валуйки повреждены транспортная инфраструктура и 4 автомобиля, в селе Селиваново — объект инфраструктуры", – указывалось в сводке.В Волоконовском округе от ударов дронов в хуторе Бочанка повреждён объект инфраструктуры, в селе Волчья Александровка — частный дом и автомобиль.В Грайворонском округе в городе Грайворон от детонации FPV-дронов повреждены газовая труба и 4 частных дома, в одном из которых огнём уничтожена кровля, в посёлке Хотмыжск повреждены хозпостройка и частный дом, в селе Головчино — трактор. Сегодня ночью в результате ударов дронов в Грайвороне повреждены частный дом и коммерческий объект."В Краснояружском округе в посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона на легковой автомобиль погиб мужчина. Транспортное средство повреждено", – сообщил Оперштаб.В Шебекинском округе в городе Шебекино от детонации дрона пострадали два мирных жителя."14-летний ребёнок госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, женщина — в городскую больницу №2 г. Белгорода. На месте атаки повреждены 3 частных дома. В селе в селе Нежеголь от удара дрона по грузовому автомобилю водитель скончался на месте. Личность погибшего устанавливается. Транспорт уничтожен огнём", – отмечалось в сводке.Вследствие атак беспилотников в селе Вознесеновка повреждены частный дом и хозпостройка, в селе Ржевка — легковой автомобиль и 2 частных дома, в селе Терновое — 2 автомобиля, в селе Нежеголь огнём уничтожен трактор, в селе Новая Таволжанка повреждена линия электропередачи, в районе села Зимовенька сгорела машина. Сегодня ночью от ударов БПЛА в селе Нежеголь повреждены частный дом, грузовой и 2 легковых автомобиля, в Шебекино — кровля гаража, в хуторе Бондаренков — частный дом и машина, в селе Нижнее-Березово-Второе — автомобиль УАЗ и домовладение.Украинские военные продолжают атаковать регионы России.

