Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
Во Франции могут запросить ордер на арест Илона Маска
17:13 17.05.2026 (обновлено: 17:14 17.05.2026)
Французская прокуратура не исключила возможность выдачи ордера на арест американского предпринимателя Илон Маск в случае предъявления ему обвинений и дальнейшего игнорирования судебных повесток. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в интервью радиостанции RTL
По её словам, если Маск продолжит не являться на допросы, французская сторона может использовать предусмотренные законом механизмы для обеспечения его явки в суд, включая международный ордер на арест.
Ранее предприниматель уже не явился на запланированный допрос, назначенный на 20 апреля, что стало частью продолжающегося разбирательства.
Расследование в отношении платформы X
Дело связано с масштабным расследованием деятельности социальной сети X, начатым после многочисленных жалоб пользователей на непрозрачность алгоритмов.
Отдельное внимание правоохранителей привлекли инструменты искусственного интеллекта, интегрированные в платформу, в том числе система Grok, в отношении которой ранее звучали претензии по поводу генерируемого контента.
Французская прокуратура также отметила, что пока не получила официального ответа от Министерства юстиции США по международному запросу, однако взаимодействие по другим направлениям продолжается.
Ранее в новостях: Политолог объяснил, почему пора сшибать спутники Илона Маска.