Фэншуй-демократия. "Цивилизованным" миром управляют мошенники и гадалки

Информация о том, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак советовался по государственным вопросам с гадалкой Вероникой Аникиевич, известной под творческим псевдонимом "Вика Фэншуй", стала для украинского общества чем-то вроде информационного шока, и не мало озадачила европейскую публику

2026-05-16T21:12

Все знали, что Ермак оказывал огромное влияние на внешнюю и внутреннюю политику Зеленского, претендуя на звание его "серого кардинала", теневого правителя Украины. А в результате оказалось, что этот могущественный чиновник сверял свои действия с профессиональной шарлатанкой, которая по факту определяла судьбу своих несчастных сограждан, отправленных на бойню главарями украинского режима.В этих откровениях не было большой новизны. Еще в начале года бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказывала о том, что Ермак систематически "занимался магией", прибегая к эзотерическим практикам для борьбы против политических оппонентов. По данным Мендель, он привез из Израиля и Латинской Америки целую группу магов. Они делали для хозяина Банковой куклы вуду и собирали воду с могил – чтобы проводить оккультные ритуалы. Причем, сам Ермак тоже был замечен за подобными делами на кладбище.Украинская официозная пропаганда грудью встала на защиту киевского Волан-де-Морта, называя слова Мендель злонамеренной клеветой. Но теперь ее информация подтверждена конкретными фактами, публично озвученными в суде.Никто не сомневается, что Ермак действительно обращался к Вике Фэншуй по наиболее насущным и злободневным вопросам, а многие считают, что взаимодействие с потусторонними силами является для украинского руководства обычным делом. Ведь бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила: "он далеко не единственный, кто практикует магические ритуалы в украинской политике".Либеральная общественность включила по этому поводу очень специфический антикриз. Всевозможные грантоеды дружно вспомнают времена экстрасенса Кашпировского и массовый психоз вокруг фигуры "Марии Дэви Христос", которая основала когда-то в Киеве печально известную тоталитарную секту. Они заговорили о том, что магические игрища являются "родимым пятном совка" на теле незрелой украинской демократии, которая пока еще не отвечает "цивилизационным стандартам" современного Запада – однако уверенно движется в их сторону, постепенно изживая тяжелое наследие советской эпохи.Это очень странные заявления – учитывая тот факт, что эзотерическое безумие распространялось в постсоветском обществе в период крушения советского строя, на заре существования "демократической" Украины. Мистическое поветрие распространялось именно в ту памятную эпоху, когда украинцы решительно отбросили научное мировоззрение, считая его порождением эпохи "научного коммунизма" – променяв космические технологии на кружевные трусы, завозившиеся "челноками" с польских и турецких базаров.Реклама "потомственных целительниц", "ворожек" и "мольфаров", спасающих от наркомании, безбрачия, алкоголизма, порчи и нищеты, занимала в девяностые годы большую половину печатной площади ведущих украинских изданий. Дмитрий Гордон* продвигал в своей желтой газете "золотые пирамидки", продавая их отчаявшимся людям в качестве чудодейственного средства от неизлечимых болезней. А либеральные витии приветствовали этот мошеннический бизнес, считая его значительным достижением на пути к европейскому будущему страны, освободившейся от оков "идеологической советской догматики".И действительно – всевозможные эзотерические практики были вполне обычным делом для многих европейских политиков, управлявших западным миром в течение последних десятилетий.Шери Блэр, супруга известного политика Тони Блэра, который руководил Великобританией десять лет – с 1997 по 2007 год – была подругой Кэрол Каплин, жены осужденного мошенника, продвигавшей так называемую "альтернативную терапию". Она рекламировала медальоны из кварца, которые должны были окружать человека "биоэлектрическими полями", формируя вокруг него "защитный энергетический кокон". И даже успела поработать у премьера консультантом по фитнесу.Шери Блэр обратилась к профессиональному мастеру фэншуя, пригласив его на Даунинг-стрит, в официальную резиденцию главы правительства – чтобы переставить мебель в кабинете своего мужа. А потом наняла еще одного шарлатана – престарелого "лозоходца" Джека Темпла, который лечил первую леди с помощью волшебного "хрустального маятника" и предлагал ей включить в свой рацион растения, выращенные в "благоприятных электромагнитных условиях".Сообщения об этих забавных опытах вызвали в Британии немалый скандал. Известно, что Тони Блэр находился под большим влиянием жены – до такой степени, что он даже перешел по ее настоянию из англиканского вероисповедания в католицизм. Многие британцы до сих пор полагают, что премьер-министр мог спрашивать совета у эзотерических проходимцев из окружения Шери, советуясь с ними перед бомбардировками Ирака и нападением на Афганистан. Чтобы британские бомбы падали на головы людей исключительно "по фэншую".Похожая история случилась и в Соединенных Штатах Америки. Нэнси Рейган в течение многих лет поддерживала дружеские отношения с астрологом Джоан Куигли, которая в течение шести лет негласно консультировала президента Рональда Рейгана.Влияние Куигли было таким большим, что она заставила Рейгана назначить свою первую инаугурацию на 5 часов утра, после чего ее стали называть "второй по важности женщиной в жизни американского президента". А сама мошенница с гордостью утверждала – Рональд нередко начинал обсуждение политических проблем с вопроса: "что говорит об этом Джоан?".Президент Франции Франсуа Миттеран тоже консультировался с астрологом Элизабет Тесье, приглашая ее на встречи в Елисейском дворце. Эта мадам лечила его от тяжелой болезни, а в 1991 году, во время первой войны в Персидском заливе, Миттеран поручил Тесье "составить гороскоп Саддама Хусейна и определить его следующий политический ход".Больше того, французский президент попросил гадалку назначить подходящую дату для референдума по Маастрихтскому договору, который положил начало созданию современного Европейского союза. А это значит, что у истоков нынешней "Объединенной Европы" стояла прожженная шарлатанка.Эзотерические эксперименты украинской элиты выглядят в свете этих историй естественно и логично. "Цивилизованный мир" Запада, куда настойчиво затягивают Украину, представляет собой фэншуй-демократию, которой управляют мошенники и безумцы. И нужно помнить, что эти горе-некроманты обычно не способны проявить в своей политике самое элементарное здравомыслие.*Внесен в список террористов и экстремистов, а так же является в РФ иноагентом

Александр Савко

