США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg
США рассматривают возможность повторного ослабления ограничений на покупку российской нефти на фоне растущей напряжённости на мировых энергетических рынках. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg
По данным издания, ряд азиатских стран оказывает давление на Вашингтон с целью продления действующих послаблений. Ранее США не продлили действие исключений из санкционного режима, срок которых истёк накануне.
При этом в Минфине США не стали выдавать новую лицензию, которая могла бы дополнительно смягчить ограничения в отношении российской нефти. В то же время отмечается, что ситуация остаётся неопределённой: ранее американские власти уже заявляли об отказе продлевать послабления, однако спустя несколько дней решение пересматривалось в сторону продления. Эксперты связывают возможные изменения с нестабильностью на энергетическом рынке и ситуацией в районе Ормузского пролива. Отдельно подчёркивается, что Индия и ряд других стран уже обратились к Вашингтону с просьбой сохранить или продлить действующие послабления, учитывая высокую зависимость от поставок энергоресурсов.
