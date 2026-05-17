США могут вновь смягчить ограничения на покупку российской нефти — Bloomberg

США рассматривают возможность повторного ослабления ограничений на покупку российской нефти на фоне растущей напряжённости на мировых энергетических рынках. Об этом 17 мая сообщает Bloomberg

2026-05-17T14:51

По данным издания, ряд азиатских стран оказывает давление на Вашингтон с целью продления действующих послаблений. Ранее США не продлили действие исключений из санкционного режима, срок которых истёк накануне. При этом в Минфине США не стали выдавать новую лицензию, которая могла бы дополнительно смягчить ограничения в отношении российской нефти. В то же время отмечается, что ситуация остаётся неопределённой: ранее американские власти уже заявляли об отказе продлевать послабления, однако спустя несколько дней решение пересматривалось в сторону продления. Эксперты связывают возможные изменения с нестабильностью на энергетическом рынке и ситуацией в районе Ормузского пролива. Отдельно подчёркивается, что Индия и ряд других стран уже обратились к Вашингтону с просьбой сохранить или продлить действующие послабления, учитывая высокую зависимость от поставок энергоресурсов. Ранее в новостях: Россия послала сигналы США и очертила красные линии по Украине.

