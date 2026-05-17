https://ukraina.ru/20260517/peskov-vyskazalsya-o-peregovorakh-rossii-i-evropy-1079074655.html

Песков высказался о переговорах России и Европы

Песков высказался о переговорах России и Европы - 17.05.2026 Украина.ру

Песков высказался о переговорах России и Европы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вряд ли подходит на роль переговорщика с Москвой. Об этом 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину

2026-05-17T14:10

2026-05-17T14:10

2026-05-17T14:10

новости

россия

европа

москва

дмитрий песков

владимир путин

эммануэль макрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078348799_0:284:3072:2012_1920x0_80_0_0_7a109f4a6f94e0ce237ed37a2c7ede70.jpg

По его словам, в Европе постепенно усиливается обсуждение необходимости возобновления диалога с Россией, и Москва воспринимает такую тенденцию позитивно. "Вот это активное обсуждение темы диалога с Россией — уже хорошо. Будем надеяться, что практичный подход всё-таки возобладает и приобретёт реальное воплощение", — отметил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что Россия остаётся открытой к переговорам, а для европейских лидеров связь с президентом России Владимир Путин "настолько близка, насколько близка телефонная трубка". При этом он усомнился, что Кая Каллас могла бы стать эффективным посредником. "В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придётся", — заявил Песков, напомнив слова Путина о том, что переговорщиком со стороны Европы может стать любой лидер, который "не наговорил много плохого" в адрес России. Также представитель Кремля напомнил о неоднократных заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с Москвой. "Макрон всё время говорил: “Я позвоню Путину”, но до телефонной трубки так и не дошёл", — отметил Песков. Ранее Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на восстановление отношений с Европой и готова к диалогу с теми политиками, которые настроены на прагматичный подход. Об этом в материале – В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией.

россия

европа

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, европа, москва, дмитрий песков, владимир путин, эммануэль макрон