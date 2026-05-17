Песков высказался о переговорах России и Европы - 17.05.2026 Украина.ру
Песков высказался о переговорах России и Европы
Глава европейской дипломатии Кая Каллас вряд ли подходит на роль переговорщика с Москвой. Об этом 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину
Песков высказался о переговорах России и Европы

Глава европейской дипломатии Кая Каллас вряд ли подходит на роль переговорщика с Москвой. Об этом 17 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину
По его словам, в Европе постепенно усиливается обсуждение необходимости возобновления диалога с Россией, и Москва воспринимает такую тенденцию позитивно.
"Вот это активное обсуждение темы диалога с Россией — уже хорошо. Будем надеяться, что практичный подход всё-таки возобладает и приобретёт реальное воплощение", — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия остаётся открытой к переговорам, а для европейских лидеров связь с президентом России Владимир Путин "настолько близка, насколько близка телефонная трубка".
При этом он усомнился, что Кая Каллас могла бы стать эффективным посредником.
"В интересах Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придётся", — заявил Песков, напомнив слова Путина о том, что переговорщиком со стороны Европы может стать любой лидер, который "не наговорил много плохого" в адрес России.
Также представитель Кремля напомнил о неоднократных заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о готовности связаться с Москвой.
"Макрон всё время говорил: “Я позвоню Путину”, но до телефонной трубки так и не дошёл", — отметил Песков.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает на восстановление отношений с Европой и готова к диалогу с теми политиками, которые настроены на прагматичный подход. Об этом в материале – В Германии нашли кандидата для переговоров с Россией.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
