В Раде признали неудобные факты о ситуации на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Роман Костенко
В 2026 году Россия освобождает больше территорий, чем в прошлом году. С таким заявлением выступил украинский депутат, председатель комитета по вопросам национальной безопасности Роман Костенко
При этом он отметил, что на Украине этому факту уделяется меньше внимания. По словам нардепа, ключевое значение имеет не динамика на фронте, а пропаганда украинских жителей. При этом Костенко назвал это "формированием правильного информационного фона".
Вероятно, Костенко имел в виду дополнительное финансирование главного рупора украинской пропаганды — телемарафона. А происходящее на фронте, по его логике, не является определяющим фактором.
