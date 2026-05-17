НАБУ и САП готовят арест жены Зеленского
Арест жены Владимира Зеленского Елены готовят антикоррупционные органы Украины САП и НАБУ. Об этом 17 мая сообщают РИА Новости со ссылкой на силовые структуры
2026-05-17T17:26
Утверждается, что поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым.Отмечается, что для Зеленского это не секрет — он усилил охрану семьи и начал "торги" с западными партнёрами. В то же время его политтехнологи советуют ему публично развестись с супругой.Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) 11 мая сообщила о предъявлении обвинений бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в деле о возможной легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом. Позднее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о его заключении под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов.Сам Ермак заявил, что необходимой суммы у него нет, а его защита намерена обжаловать решение суда и подать апелляцию. Подробнее - в материале Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор в отношении экс-главы Офиса Владимира Зеленского
Утверждается, что поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым.
Отмечается, что для Зеленского это не секрет — он усилил охрану семьи и начал "торги" с западными партнёрами. В то же время его политтехнологи советуют ему публично развестись с супругой.
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) 11 мая сообщила о предъявлении обвинений бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в деле о возможной легализации средств при строительстве элитной недвижимости под Киевом.
Позднее Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о его заключении под стражу с возможностью внесения залога в размере 3,1 млн долларов.
Сам Ермак заявил, что необходимой суммы у него нет, а его защита намерена обжаловать решение суда и подать апелляцию. Подробнее - в материале Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) огласил приговор в отношении экс-главы Офиса Владимира Зеленского