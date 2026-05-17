Финляндия поднимает истребители на фоне инцидентов с БПЛА
Истребители F/A-18 Super Hornet ВВС Финляндии были подняты в воздух на юго-востоке страны и в регионе Пирканмаа. Это произошло на фоне недавних случаев обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 17 мая сообщает телерадиокомпания Yle
Силы обороны Финляндии официально подтвердили усиление контроля в этих зонах. Ранее, 15 мая, Yle сообщала о возможном нахождении дрона над финской областью Уусимаа, включая Хельсинки, что привело к временной приостановке авиасообщения в аэропорту Хельсинки. Аэропорт в настоящее время работает в обычном режиме. После инцидента президент Финляндии Александер Стубб заявил об отсутствии прямой военной угрозы.Отмечается, что из Финляндии уже неоднократно поступали сообщения об обнаружении БПЛА на территории и в воздушном пространстве республики. В Хельсинки осудили пролеты и падения украинских БПЛА, назвав эти инциденты неприемлемыми.Подробнее об этом – в материале Украина не предупредила страны Балтии о приближении БПЛА.
