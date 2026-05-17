Удары дронами "Герань-2" по газовой инфраструктуре Украины и серия взрывов в ряде городов
15:57 17.05.2026 (обновлено: 15:58 17.05.2026)
Армия России применила беспилотники-камикадзе "Герань-2" по объектам газовой инфраструктуры и промышленным районам на территории Украины. Об этом 17 мая сообщают мониторинговые ресурсы
По данным военных каналов, в районе села Гнединцы Черниговской области был атакован Гнединский газоперерабатывающий завод.
Также поступают сообщения о серии взрывов после ударов беспилотников в ряде городов, включая Кривой Рог, Павлоград и Сумы. Мониторинговые ресурсы сообщают об активности большого числа беспилотников в воздушном пространстве Украины.
Отдельные вражеские источники заявляют о значительном количестве дронов, направляющихся в сторону российской территории.
