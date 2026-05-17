https://ukraina.ru/20260517/svodka-minoborony-rf-pvo-rossii-sbila-bolee-1000-dronov-vsu-himars-i-rakety-neptun-1079073088.html

Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 1054 беспилотника ВСУ, а также ряд ракет западного и украинского производства. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны России

2026-05-17T12:34

2026-05-17T15:48

По данным ведомства, силами ПВО были сбиты: 🟥8 управляемых авиационных бомб; реактивный снаряд HIMARS;🟥крылатая ракета большой дальности "Фламинго"; 🟥управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД"; 🟥1054 украинских беспилотника. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Также российские военные нанесли удары по объектам, связанным с производством и сборкой украинских беспилотников. Ситуация на фронте🟥Группировки войск "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции; Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение; 🟥Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю; 🟥Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника. 🟥По информации Минобороны РФ, общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях превысили 1100 военнослужащих. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Уточнены последствия ударов ВС РФ по подконтрольной ВСУ территории. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

