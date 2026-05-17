Сводка Минобороны РФ: ПВО России сбила более 1000 дронов ВСУ, HIMARS и ракеты "Нептун"
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили 1054 беспилотника ВСУ, а также ряд ракет западного и украинского производства. Об этом 17 мая сообщили в Минобороны России
2026-05-17T12:34
12:34 17.05.2026 (обновлено: 15:48 17.05.2026)
По данным ведомства, силами ПВО были сбиты:
🟥8 управляемых авиационных бомб; реактивный снаряд HIMARS;
🟥крылатая ракета большой дальности "Фламинго";
🟥управляемая ракета большой дальности "Нептун-МД";
🟥1054 украинских беспилотника.
Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ. Также российские военные нанесли удары по объектам, связанным с производством и сборкой украинских беспилотников.
🟥Группировки войск "Север" и "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции; Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение;
🟥Бойцы "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю;
🟥Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника.
🟥По информации Минобороны РФ, общие потери ВСУ за сутки на всех направлениях превысили 1100 военнослужащих.
