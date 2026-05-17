Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы

Российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, а силы ПВО отражают новые угрозы со стороны ВСУ. Об этом 17 мая сообщает телеграм-канал “Украина.ру”

2026-05-17T13:35

О других событиях к этому часу:🟥ВС РФ освободили Боровую в Харьковской областиПо данным источников, на Богуславском направлении подразделения ВС РФ полностью зачистили и освободили населённый пункт Боровая в Харьковской области. Сообщается, что в ходе ожесточённых боёв штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" при поддержке расчётов БПЛА уничтожали силы 77-й аэромобильной и 115-й механизированной бригад ВСУ. 🟥ПВО работает в ТаганрогеГлава Таганрога Светлана Камбурова сообщила о работе систем противовоздушной обороны над городом. 🟥В Курской области объявлена ракетная опасностьРегиональный оперштаб сообщил о введении режима ракетной опасности на территории Курской области. 🟥В аэропорту Калуги введены ограниченияВ аэропорту Грабцево (Калуга) временно введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. "Герани" атакуют объекты ВСУ в Черниговской областиСообщается о работе российских беспилотников "Герань" по объектам противника в районе Нежина Черниговской области. 🟥Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской областиВ селе Отрадное Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль. По данным регионального оперштаба, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения ноги. Ранее массированные налёты БПЛА уже фиксировались в Московской, Белгородской, Курской, Брянской и других областях. Российские силы ПВО регулярно отражают попытки атак, уничтожая десятки беспилотников на подлёте к стратегическим объектам и жилым районам. Об этом в материале – более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО.

