https://ukraina.ru/20260517/novosti-fronta-vs-rf-zachistili-borovuyu-vsu-atakovali-belgorodskuyu-oblast-pvo-otrazhaet-ugrozy-1079074461.html
Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы - 17.05.2026 Украина.ру
Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
Российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, а силы ПВО отражают новые угрозы со стороны ВСУ. Об этом 17 мая сообщает телеграм-канал “Украина.ру”
2026-05-17T13:35
2026-05-17T13:35
2026-05-17T15:47
сво
новости сво россия
россия
белгородская область
харьковская область
украина.ру
вооруженные силы украины
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/11/1079074343_0:41:1280:761_1920x0_80_0_0_9b4e7bcf7e82cf201bd6ea0e6d163fc1.jpg
О других событиях к этому часу:🟥ВС РФ освободили Боровую в Харьковской областиПо данным источников, на Богуславском направлении подразделения ВС РФ полностью зачистили и освободили населённый пункт Боровая в Харьковской области. Сообщается, что в ходе ожесточённых боёв штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" при поддержке расчётов БПЛА уничтожали силы 77-й аэромобильной и 115-й механизированной бригад ВСУ. 🟥ПВО работает в ТаганрогеГлава Таганрога Светлана Камбурова сообщила о работе систем противовоздушной обороны над городом. 🟥В Курской области объявлена ракетная опасностьРегиональный оперштаб сообщил о введении режима ракетной опасности на территории Курской области. 🟥В аэропорту Калуги введены ограниченияВ аэропорту Грабцево (Калуга) временно введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. "Герани" атакуют объекты ВСУ в Черниговской областиСообщается о работе российских беспилотников "Герань" по объектам противника в районе Нежина Черниговской области. 🟥Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской областиВ селе Отрадное Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль. По данным регионального оперштаба, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения ноги. Ранее массированные налёты БПЛА уже фиксировались в Московской, Белгородской, Курской, Брянской и других областях. Российские силы ПВО регулярно отражают попытки атак, уничтожая десятки беспилотников на подлёте к стратегическим объектам и жилым районам. Об этом в материале – более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО.
россия
белгородская область
харьковская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/11/1079074343_107:0:1175:801_1920x0_80_0_0_648e935e07eac8a3b3914829b045a271.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, новости сво россия, россия, белгородская область, харьковская область, украина.ру, вооруженные силы украины, спецоперация
СВО, новости СВО Россия, Россия, Белгородская область, Харьковская область, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Новости фронта: ВС РФ зачистили Боровую, ВСУ атаковали Белгородскую область, ПВО отражает угрозы
13:35 17.05.2026 (обновлено: 15:47 17.05.2026)
Российские войска продолжают развивать наступление на ряде направлений, а силы ПВО отражают новые угрозы со стороны ВСУ. Об этом 17 мая сообщает телеграм-канал “Украина.ру”
О других событиях к этому часу:
🟥ВС РФ освободили Боровую в Харьковской области
По данным источников, на Богуславском направлении подразделения ВС РФ полностью зачистили и освободили населённый пункт Боровая в Харьковской области. Сообщается, что в ходе ожесточённых боёв штурмовые подразделения 1-й танковой армии группировки "Запад" при поддержке расчётов БПЛА уничтожали силы 77-й аэромобильной и 115-й механизированной бригад ВСУ.
🟥ПВО работает в Таганроге
Глава Таганрога Светлана Камбурова сообщила о работе систем противовоздушной обороны над городом.
🟥В Курской области объявлена ракетная опасность
Региональный оперштаб сообщил о введении режима ракетной опасности на территории Курской области.
🟥В аэропорту Калуги введены ограничения
В аэропорту Грабцево (Калуга) временно введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
"Герани" атакуют объекты ВСУ в Черниговской областиСообщается о работе российских беспилотников "Герань" по объектам противника в районе Нежина Черниговской области.
🟥Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области
В селе Отрадное Белгородской области украинский беспилотник атаковал автомобиль. По данным регионального оперштаба, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения ноги.
Ранее массированные налёты БПЛА уже фиксировались в Московской, Белгородской, Курской, Брянской и других областях. Российские силы ПВО регулярно отражают попытки атак, уничтожая десятки беспилотников на подлёте к стратегическим объектам и жилым районам. Об этом в материале – более 120 дронов ВСУ сбиты силами ПВО.