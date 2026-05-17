МУС выдал ордер на арест израильских чиновников
Международный уголовный суд (МУС) выписал секретные бумаги на четверых израильских чиновников и военных. Такие данные 17 мая публикует израильское издание Haaretz со ссылкой на свои источники
Кого именно хотят задержать — не уточняется. Имена держат в тайне. Но журналисты напоминают: следствие уже идёт в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.
По информации дипломатов, под раздачу попали двое политиков и двое военных. Когда именно выписали эти ордера — тоже остается загадкой. Напомним, ранее МУС уже объявлял в розыск израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава.
А недавно по ордеру МУС арестовали бывшего президента Филиппин Дутерте.
