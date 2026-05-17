https://ukraina.ru/20260517/mus-vydal-order-na-arest-izrailskikh-chinovnikov-1079074937.html

МУС выдал ордер на арест израильских чиновников

МУС выдал ордер на арест израильских чиновников - 17.05.2026 Украина.ру

МУС выдал ордер на арест израильских чиновников

Международный уголовный суд (МУС) выписал секретные бумаги на четверых израильских чиновников и военных. Такие данные 17 мая публикует израильское издание Haaretz со ссылкой на свои источники

2026-05-17T15:40

2026-05-17T15:40

2026-05-17T15:40

новости

оаэ

израиль

биньямин нетаньяху

международный уголовный суд (мус)

мид

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102995/63/1029956323_0:57:1293:784_1920x0_80_0_0_d38a2ef985170042dc823f25e0aec185.jpg

Кого именно хотят задержать — не уточняется. Имена держат в тайне. Но журналисты напоминают: следствие уже идёт в отношении министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира. По информации дипломатов, под раздачу попали двое политиков и двое военных. Когда именно выписали эти ордера — тоже остается загадкой. Напомним, ранее МУС уже объявлял в розыск израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава. А недавно по ордеру МУС арестовали бывшего президента Филиппин Дутерте. Ранее в новостях: Офис премьера Израиля заявил о тайном визите Нетаньяху в ОАЭ, однако МИД эмиратов опроверг это.

оаэ

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, оаэ, израиль, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд (мус), мид, минобороны