Опасное разоблачение. Почему разведка США вспомнила про биолаборатории на Украине и что уже известно

В эти дни в США вновь всплыла тема так называемых биолабораторий. Национальная разведка США приступила к расследованию деятельности этих весьма секретных учреждений. При том, что еще совсем недавно прошлая администрация президента США одно время вообще отрицала их существование.

2026-05-15T12:47

2026-05-15T13:57

"Да, администрация Байдена лгала или действовала обманным путём. На слушаниях в Конгрессе Виктория Нуланд признала наличие на Украине биоисследовательских объектов с потенциально опасными патогенами", - заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен в интервью РИА Новости 15 мая, комментируя новость о запуске расследования деятельности биолабораторий на Украине.О запуске расследования деятельности свыше 120 биологических лабораторий, расположенных более чем в 30 странах, некоторые из них ранее получали финансирование в рамках программы Пентагона, направленной на утилизацию оружия массового поражения после окончания холодной войны, несколькими днями ранее, 11 мая, объявила в интервью изданию The New York Post директор Национальной разведки США Тулси Габбард. Предметом расследования станут в том числе порядка 40 объектов на Украине.Разведсообщество намерено определить местонахождение этих лабораторий, какие патогены в них содержатся и какие "исследования" там проводятся."Политики, так называемые медицинские работники, такие как доктор Фаучи, и структуры в команде национальной безопасности администрации Байдена лгали американскому народу о существовании таких финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду", - заявила Габбард, которая поднимала эту тему на протяжении многих лет.Администрация 46-го президента США демократа Джо Байдена отрицала существование американских биологических лабораторий на Украине, называя подобные заявления китайской и российской пропагандой, напоминает The New York Post.Однако всё тайное рано или поздно становится явным. Часом истины стало начало специальной военной операции России.На слушаниях в комитете Сената по иностранным делам 8 марта 2022 года сенатор от штата Техас, а ныне глава Госдепартамента Марко Рубио задал вопрос тогдашнему заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд: "У Украины есть химическое или биологическое оружие?""На Украине есть биологические исследовательские лаборатории. В настоящий момент мы озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Мы работаем с украинской стороной над тем, чтобы материалы биологических исследований не попали в руки российских сил", - ответила она.Признание дипломата тогда шокировало многих законодателей. Например, конгрессмен-республиканец Томас Масси сказал, что не воспринимал всерьёз опасения о биолабораториях на Украине, но слова Нуланд - "это серьёзное признание, под клятвой, от человека, который наверняка в курсе".Белый дом не стал дальше раскрывать карты, а поспешил перевести стрелки."Россия не раз придумывала откровенную ложь вроде той, что у США или Украины есть программа химического и биологического оружия, над которой они работают. Но на самом деле это у России есть подобная программа, есть история использования ими биологического и химического оружия, и сейчас мы должны смотреть в оба за возможностью нового применения", - заявила Джен Псаки, на тот момент пресс-секретарь администрации.Габбард, не ставшая переизбираться на новый срок в Конгресс и вышедшая из Демократической партии, тогда возмущалась позицией властей. В интервью телеканалу Fox News она подчеркнула, что Нуланд не сказала "нет", когда отвечала на вопрос о наличии у Украины химического или биологического оружия. Другой ответ, по словам бывшей конгрессвумен, очевидно, был бы признанием в нарушении конвенции по химическому и биологическому оружию."Второе — они (Белый дом - ред.) тщательно пытаются всё это скрыть. А когда об этом стало известно, вместо того, чтобы сказать, что да, опасные патогены находятся в зоне конфликта и не в одной точке, а в 20–30 лабораториях на Украине, это глобальный кризис, мы немедленно предпримем действия, они начинают обвинять других", - добавила Габбард.За эти высказывания она не просто подверглась критике в 2022 году, но и рисковала не получить утверждение на должность директора Национальной разведки США на втором президентском сроке Дональда Трампа.Звучали предположения, что Нуланд решила признать наличие биолабораторий на Украине потому, что к тому моменту соответствующие документы уже оказались в распоряжении российских военных. Очень вероятно, что именно так и было. Нидерландская журналистка Элла Стер в ходе собственного расследования пришла к выводу, что ВС РФ вскоре после начала спецоперации сосредоточили свои действия в том числе в районах расположения биолабораторий США.В первый день СВО, 24 февраля 2022 года, Пентагон в распоряжении Министерству здравоохранения Украины предписывал экстренно уничтожить материалы исследований в 20 местных лабораториях, только во Львове свыше 320 ёмкостей, в т.ч. 232 - с возбудителем лептоспироза, 30 – с туляремией, 10 – с бруцеллёзом, 5 – с чумой. Эти официальные документы с печатями и подписями должностных лиц общественности представило Министерство обороны РФ."Кураторы из Пентагона понимают, что если их коллекции попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии", - заявил на брифинге 7 марта 2022 года ныне покойный генерал-лейтенант Игорь Кириллов (погиб в результате теракта, организованного СБУ), руководивший войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ.Полученные российской стороной в ходе спецоперации документы содержат описания проектов UP-4, Flu-Flyway и Р-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций, в частности высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, через мигрирующих птиц и летучих мышей, в т.ч. способных инфицировать человека. Задействовать этот приём планировалось на территории РФ и в приграничных украинских регионах.Кроме того, российские военнослужащие обнаружили беспилотники, оснащённые ёмкостями объёмом 30 литров и оборудованием, которые могут использоваться для распыления биоагентов, что приобретало особую актуальность в свете отправленного Киевом запроса компании-производителю Bayraktar о максимальной полезной нагрузке беспилотников Bayraktar Akinci (дальностью полёта до 300 км) и возможности оборудовать его системой создания аэрозолей с ёмкостью свыше 20 литров.Вопросы вызывал и выданный Бюро США по патентам и товарным знакам в 2015 году патент на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе заражённых комаров (такой дрон транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров – переносчиков инфекций и высвобождает их, при укусе насекомые инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний)."В пояснении прямо подчёркивается, что заражённый военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего "заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника". Указывается, что "подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект", - пояснял постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 27 октября 2022 года.Изучение в украинских биолабораториях патогенов, имеющих естественные очаги как на Украине, так и в России, позволяло выдавать результаты их применения за вспыхнувшие эпидемии. Так, на Украине с 2014 года фиксировали рост заболеваемости краснухой, дифтерией и туберкулёзом, а корью – вообще в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита - который вернулся спустя много лет. Происходили и подозрительные случаи, в частности в 2016 году: в Харькове, где работала одна из лабораторий, в январе за 2 дня минимум 20 украинских военных умерли от гриппоподобного вируса, а 200 были госпитализированы; в марте зарегистрировано ещё 364 смертельных случаев, причём 81,3% из них вызваны свиным гриппом H1N1, который считался побеждённым с 2009 года. Скорее всего, указанные военнослужащие либо были подопытными у американских исследователей из биолаборатории, либо произошла случайная утечка вирусов, а военнослужащие оказались рядом - несли охрану или служили вблизи указанных биолабораторий.По сведениям Министерства обороны РФ, лаборатории, задействованные американской стороной, располагались, помимо Харькова, в Киеве, Полтаве, Днепре, Ужгороде, Тернополе, Виннице, Львове, Одессе, Херсоне.Так, в Научно-исследовательском противочумном институте им. И.Мечникова в Одессе, как следует из доклада по итогам проверки коллекции штаммов микроорганизмов, находилось 422 единицы хранения возбудителей холеры и 32 единицы хранения возбудителя сибирской язвы.Как объясняет американист Малек Дудаков, американцы создают биолаборатории за пределами США во многом потому, что внутри страны действует довольно строгое законодательство, регулирующее любые биоразработки в сфере бактериологического оружия, поэтому многие из этих разработок и выносятся за рубеж, в т.ч. в Африку, Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку.Активная фаза создания на Украине биолабораторий под контролем Пентагона велась после Майдана, но началась работа гораздо раньше. Пентагон и Министерство здравоохранения Украины в 2005 году подписали соглашение, по которому Киев передаёт американскому оборонному ведомству контроль над биологическими исследованиями в стране, а также опасные патогены, доставшиеся с советских времён, и, более того, предоставляет доступ к государственным секретам в области биологии и вирусологии.Информация о проведении работ в рамках соглашения засекречена, но представители Пентагона или его подрядчиков могут принимать участие во всех мероприятиях проекта.Финансирование Пентагоном военно-биологической деятельности на Украине зафиксировано в Плане предоставления технической помощи определённым реципиентам Министерства обороны Украины от 2018 года: подрядчиком выступила компания Black & Veatch Special Projects Corp, а получателем денежных средств - лаборатории в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.Black & Veatch Special Project Corp. получила от Агентства Пентагона по сокращению военной угрозы (DTRA), которое контролировало эти объекты, контракты на строительство и эксплуатацию биолабораторий на Украине на сумму $256,8 млн.Министерство обороны РФ, исходя из полученных документов, назвало имена конкретных людей, имеющих отношение к созданию опасных биолабораторий на Украине."Компания Metabiota известна своими разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, она привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве. На территории Украины Metabiota была представлена Мери Гуттиери - вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки", - говорил Кириллов весной 2022 года.Да, речь о скандальном сыне Джо Байдена, который на тот момент был действующим президентом США. Этот факт лишний раз подтверждает, что Джо байден, как президент США и отец Хантера, был полностью в курсе реального состояния дел биолабораторий - они работали на территории Украины и Хантер это знал."Одна из ключевых фигур [в деятельности биолабораторий]- Роберт Поуп, на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой было втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же автор идеи создания в Киевском округе Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов", - добавил Кириллов.А уже в декабре 2025 года его преемник на посту начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексей Ртищев сообщал, что для сохранения экспериментов в тайне все процессы велись не военными, а гражданскими агентствами и НПО, и к тестированию различных препаратов на украинцах могло быть причастно Агентство США по международному развитию (USAID), которое Трамп закрыл в прошлом году.Генерал-майор также отметил, что информацию о проведении экспериментов на базе биолабораторий подтвердили, помимо Нуланд, бывший координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби, нынешний министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум.Администрация Байдена утверждала, что в лабораториях шли разработки исключительно гражданского характера. А зачем тогда так тщательно скрывать эти объекты и отнекиваться, что они существуют? Более того, по упомянутому соглашению 2005 года, правительству Украины запрещено разглашать конфиденциальную информацию об американской программе. И почему финансировал исследования Пентагон, т.е. министерство войны, как оно сейчас официально называется?Но почему тему биолабораторий решили поднять спустя столько лет?"Сейчас администрация Трампа поднимает эту тему, на мой взгляд, с двумя целями. Первая — действительно покопаться в этом грязном белье демократов. Если удастся найти компромат, его можно будет использовать на предстоящих выборах в Конгресс, до которых осталось менее полугода", - считает Дудаков.По его мнению, если копнуть глубже, можно вскрыть определённую коррупцию, имевшую отношение к предыдущей демократической администрации, имея ввиду информацию о том, что одной из этих лабораторий, в частности в Одессе, заведовала фирма, связанная с сыном Джо Байдена."Вторая цель — оказать дополнительное давление на офис Зеленского и украинские власти. Сейчас сходятся много разных треков: продолжающееся антикоррупционное расследование в отношении ближайшего окружения Зеленского, включая его бывшую правую руку Андрея Ермака, все новые разоблачения в эфире таких популярных американских подкастеров, как Такер Карлсон, и, в-третьих, история с биолабораториями. Суммарно это оказывает мощное публичное и непубличное давление на офис Зеленского с единственной целью — сделать его договороспособным и заставить принять условия американцев, которые они выдвигают в качестве переговорного процесса с нами", - добавил американист.В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов видит в этом попытку укрепить положение америкнского лидера на внутриполитическом поле."Если мы посмотрим на то, чем озабочен глубинный электорат Дональда Трампа, то вопрос биолабораторий стоит довольно высоко в этом рейтинге. И Тулси Габбард этим заявлением трафит такому традиционному электорату Трампа, который на самом деле не испытывает сейчас к нему тёплых чувств, потому что он в том числе выступает против бесконечных войн и американскую ближневосточную эпопею воспринимает с изрядной долей критики. Это как файл Эпштейна — такой красный флаг, который им очень знаком и известен, символ борьбы с вашингтонским болотом. Расследование всех этих тайных скандалов и тайных дел, я думаю, будет воспринято целевой аудиторией довольно хорошо. Но осталось посмотреть, что там будет найдено", - говорит он.Но, как говорится, политика политикой, а жизнь жизнью. Тема биолабораторий на самом деле не только самая неприятная для политической элиты США, которая то ли не ведала, то ли скрывала правду и от противников, и от своего населения. Но и, пожалуй, самая опасная или во всяком случае одна из самых опасных. Кто его знает, что вскроется при расследовании, которое инициировала Тулси Габбард? Возможно, всё может оказаться намного хуже и опаснее, чем мы описали выше. Тут надо иметь в виду и ещё одно важное для расследования обстоятельство. Руководивший войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, то есть один из главных разоблачителей деятельности биолабораторий США на Украине, погиб в Москве в результате теракта, который организовала СБУ...

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, сша, минобороны рф, талси габбард, виктория нуланд, джо байден, пентагон, биолаборатории, сво, игорь кириллов, украина.ру