https://ukraina.ru/20250210/1060936244.html

Белый маг, который "наведет морок на военкомов". Эксперты и политики об угрозе украинских биолабораторий

Белый маг, который "наведет морок на военкомов". Эксперты и политики об угрозе украинских биолабораторий - 10.02.2025 Украина.ру

Белый маг, который "наведет морок на военкомов". Эксперты и политики об угрозе украинских биолабораторий

На Украине задумались над тем, можно ли обменять безопасность страны на природные ресурсы, не задумали ли американцы извести всех славян и помогут ли "белые маги" в борьбе с ТЦК.

2025-02-10T06:10

2025-02-10T06:10

2025-02-10T06:10

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Что происходит на фронте? Положение ВСУ достаточно сложное, не хватает боевой техники и солдат. В январе 2025 года темпы мобилизации в ВСУ сократились почти на 30% по сравнению с декабрем прошлого года. По информации из ТЦК (аналог военкомата — Ред.), недобор в некоторых частях достигает 20% от плана, констатирует популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Нехватку живой силы стараются компенсировать усиленными рейдами ТЦК, массовым отловом людей. А недостаток техники ВСУ пытаются компенсировать использованием большого количества дронов. Однако без прикрытия полноценной артиллерией и ПВО их эффективность ограничена."Если линия обороны украинской армии на востоке страны будет прорвана, за ней, как признают сами военные, либо нет оборудованных укрепрайонов, либо их вообще не начинали строить. В этом случае украинская армия рискует потерять еще больше территории, что может стать катастрофой для обороны страны", - пишут авторы канала.Пока ситуация на фронте для ВСУ не катастрофична, но - драматична, полагает депутат Верховной Рады, член оборонного парламентского комитета Сергей Рахманин. По его мнению, которое излагает украинское издание "Обозреватель", запаса прочности украинским военным хватит на несколько месяцев даже в том случае, если президент США Дональд Трамп прекратит оказывать помощь Киеву.В то же время текущую помощь Запада депутат считает недостаточной, что сказывается на атмосфере в армии, среди военных есть "определённый уровень неверия".Рахманин также заявил, что "боеспособность Украины (киевского режима — Ред.) снижена, потому что уровень мобилизации не отвечает уровню задач на фронте".Думается, избиратели оценят такие высказывания благополучных нардепов, которые сами на фронт почему-то попасть не торопятся, но охотно отправляют туда "простой люд". А люди умирать за клику Зеленского не хотят (кто хотел — из тех многие получают уже награды посмертно) и встречи с военкомами стараются избегать любыми способами.В том числе и способами весьма экзотическими. Об этом пишет экс-депутат Верховной Рады, политический аналитик Олег Царёв. По его словам, в Одессе людям предлагают новую "верную схему", чтобы избежать мобилизации: "Гадалка, которая называет себя ещё белым магом и почему-то "экстрасенсом", обещает заговор, наводящий морок на военкомов. В результате они не будут видеть клиента".Что ж, если есть спрос и на такую "услугу", то это о многом говорит, в частности — говорит о духовном состоянии нынешнего украинского общества."Отчаявшимся людям можно, конечно, попробовать и такое, но лучше принять ещё и дополнительные меры", - советует аналитик.Но чему удивляться. Как отмечает телеграм-канал MAGA, "самый важный урок из трагедии, которая постигла Украину, заключается в том, что оказывается, весь привычный нам мир - очень зыбкий", что завоеванное и установленное ценой больших трудов нескольких поколений — может быть утрачено в мгновенье ока."...Власть может быть захвачена людьми, которые не понимают базовых ценностей - жизни людей, территорий, недр, атомных станций, лучших в мире самолетов, вообще любых достижений человеческого ума и труда.Полуграмотные и низкокультурные слои общества вдруг могут получить власть над судьбами людей, над судьбами страны. Будучи сами дикими, они могут вещать на весь мир свой низкопробный бред и, одновременно, насиловать систему образования, закладывая разруху в головы детей", - констатируют авторы канала.Винить тут в излишней доверчивости и легкомыслии именно украинцев (как это часто делают некоторые комментаторы) не стоит — вспомним хотя бы "перестройку", которая легко сбила с толку далеко не одних только жителей Украины. Похоже на то, что до сих пор все мы перестраиваемся, просто, как и предсказывалось, перестройка плавно переросла в перестрелку.И не только в перестрелку, дело идёт к куда более серьёзным вещам. Как заявил в эфире интернет-канала PolitWera бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, ЦРУ имеет на Украине около двух десятков биолабораторий, все они находятся на границе с Россией."Исходя из моего сорокалетнего опыта в разведке... такого количества никогда не было, я хочу это подчеркнуть, более двадцати (биолабораторий — Ред.) — это огромное количество", - сказал экс-аналитик, добавив, что всё это спонсировалось из бюджета, спонсировалось правительством (США — Ред.).Ларри Джонсон добавил, что это "шокирующая информация", что "это как бы проект сумасшедших учёных", которые "пытались создать биологическое оружие, которое было бы направлено… на конкретный генотип — на славян".По словам экс-офицера ЦРУ, он не видит каких-то других рациональных объяснений этому, "кроме как сказать, что фактически США хотели уничтожить Россию".В свою очередь, экс-подполковник СБУ Василий Прозоров сообщил, что работа эта велась контрактёрами Пентагона в украинских областных санэпидемстанциях (СЭС), причём сотрудники украинской спецслужбы с мест информировали центральный аппарат о том, что эта деятельность может нести угрозу национальной безопасности Украины.Однако, по его словам, эти обращения в Киев ни к чему не приводили, из чего можно сделать вывод, что вся эта тайная работа прикрывалась "на самом верху украинской властью".А Ларри Джонсон отметил, что "фактически Нуланд всё подтвердила" относительно этих работ. По его словам, российское правительство уже располагает подтверждающими документами, и надо бы эти документы опубликовать, например, на сайте WikiLeaks, обеспечив перевод, их прочтут блогеры, начнут изучать проблему - "и тогда эта деятельность уже не сможет остаться незамеченной".Где гарантии, что работа по созданию "антиславяннского" биооружия на территории Украины будет прекращена? Таких гарантий нет и быть не может до тех пор, пока существует киевский режим. А служащим этому режиму украинцам надо бы вспомнить, что они ведь тоже славяне…Напомним, что американские биолаборатории есть не только на Украине, они работают и в других странах постсоветского пространства.Тем временем Зеленский продолжает соблазнять западных партнеров природными ресурсами Украины. Украинские СМИ приводят его выказывание о том, что Россия "захватила украинские полезные ископаемые на триллионы долларов", и что эти ресурсы Москва будет теперь поставлять своим союзникам, Северной Корее и Ирану - "и все это будет работать потом не только против Украины, потом это может работать против США, против Европы..."."Вкладывайте деньги, инвестируйте, давайте вместе разрабатывать", - изложил Зеленский суть своих "ресурсных" предложений Америке. И добавил: "Главное — это безопасность западного мира, Европейского континента".По словам Зеленского, для Запада полезен опыт Киева — "мы (киевский режим — Ред.) единственные партнёры для Америки в этих современных технологиях антивойны, антиатак, антитиранов".Зеленский, правда, умолчал о цене этого опыта для самих украинцев.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в материале Сергея Зуева "Украина в преддверии революции. Эксперты и политики об "армии пропагандистов" и двух-трех искрах"

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Сергей Зуев

украина, сша, киев, владимир зеленский, сергей рахманинов, дональд трамп, вооруженные силы украины, цру, верховная рада, эксклюзив