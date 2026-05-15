Кровавая фабрика иллюзий. Эксперты и политики об Украине и о перспективах войны и мира

В экспертном сообществе обсуждают, не пора ли заканчивать войну, пусть и на тяжёлых для Киева условиях. Думают и о том, какие "черные лебеди" могут этому помешать. И вообще — стоит ли надеяться на мир или же надо готовиться к продолжительной войне

2026-05-15T06:20

В национальных интересах Украины максимально быстрое завершение войны, заявил украинский политолог Андрей Ермолаев. Он пояснил, что "кризис в экономике и обрушение политики разворачиваются очень быстро, начинаются геополитические торги, в которых могут опять нас без нас там женить, поделить".Однако, по мнению эксперта, это не значит, что Киеву "с перепугу надо идти на всё", украинской власти надо успеть переформатироваться и выработать "внятную адекватную позицию, рассчитанную на компромисс — и вступить в переговоры".По мнению Ермолаева, Киев может рассчитывать на то, что в переговорах примут участие ЕС и США, которые, как он надеется, "ещё не отскочили как модератор от организации переговорного процесса"."В общем, надежда на то, что если не летом, то осенью 2026 года мы всё-таки сможем завершить горячую фазу", - сказал политолог в эфире интернет-канала Politeka.По его словам, и после этого легче не станет, неизбежно грядёт передел Украины, страна потеряла ресурсы, причём речь идёт не только о недрах, но и человеческом потенциале."Это не шутки, это не просто какая-то временная ситуация, когда часть украинцев покинула территорию. Нет. Сейчас идёт борьба за социальный ресурс. Миллионы украинцев с их бизнес-опытом, профессиями, талантами — просто миллионами перераспределяются в чужие экономики. И социальный капитал — это кровь экономики XXI века — по сути, тоже является частью передела", - констатировал эксперт.Он добавил — если кто-то из политиков не понимает, что это и есть передел, что дело не только в километрах, то эти политики просто близоруки.Численность населения Украины с 52-х миллионов человек в начале периода независимости снизилась к нынешнему времени, по разным оценкам, до 18-20 миллионов, хотя точных цифр никто пока не знает.По словам Ермолаева, украинцам, не взирая на все громкие коррупционные скандалы, которые, несомненно, будут иметь продолжение, нужно сохранять холодную голову, поскольку войну и задачи обороны никто не отменял. А новые майданы и анархия — это самый губительный вариант для страны (добавим, как и майданы прежние, ведь они-то и привели к нынешней ситуации). Новых "революций", гетьманатов и прочего подобного Украина просто не потянет, поэтому "сохранение управляемости — это задача номер один", заявил эксперт.Он также предположил, что у НАБУ и САП в "деле Миндича" и не только, припасено достаточно козырей, и действуют расследователи при поддержке властей США. Вообще, по словам политолога, "всё, что связано с украинской коррупцией, тянет на скандал исторических масштабов".Политический режим фактически в условиях войны занимался мародёрством, констатировал Ермолаев, добавив, что "это наносит очень мощный удар по реноме Украины" с точки зрения перспектив евроинтеграции, ведь целый ряд украинских политиков будут не просто нерукоподаваемыми, но преследуемыми на Западе за хищения — и "нам (киевскому режиму, с которым эксперт всё время путает всю Украину — ред.) очень сложно будет реабилитироваться...".Политолог подчеркнул, что необходимы преобразования во властной команде, нужно изменить руководство Верховной Рады, нужно сформировать "правительство технократического состава", приемлемое для Запада, и нужно продолжить переговоры, чтобы выйти на компромисс по завершению горячей фазы войны в текущем 2026 году - "иначе стране будет очень сложно".Ермолаев прокомментировал и интервью экс-пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, особо выделив тот фрагмент, где речь шла о требовании главы государства обеспечить "геббельсовскую" пропаганду, найти "тысячу говорящих голов". По мнению эксперта, есть вопрос — будут ли эти пропагандисты "нести ответственность за свои конверты, кто курировал эту работу" по созданию эффектов, из-за чего люди на Украине "постоянно находятся в состоянии аффекта".Нужен демонтаж этой фабрики иллюзий, загнавшей украинцев в виртуальную комнату, заявил Ермолаев, добавив, что "в этой комнате льётся кровь, в этой комнате идёт внутреннее разрушение страны — и всё это на фоне танцев с бубнами пропагандистскими".Иллюзии, впрочем, пока не рассеиваются. Кто-то может подумать, что мы видим сейчас настоящую борьбу с коррупцией, но это лишь проявление борьбы внутри властных группировок.Так, коррупционное дело "Династии" заказано разветвлённой группой украинских политиков, ориентированных на глобалистское ядро Запада, заказано с тем, чтобы слегка обуздать слишком капризного и слишком непрогнозируемого диктатора Зеленского, сделать его "свадебным генералом", заменить окружение и поставить у руля проверенных и доверенных людей, считает покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко.Он в беседе с журналистом Александром Шелестом* предположил, что вполне может посыпаться и вертикаль власти, созданная Андреем Ермаком, недаром никто из его ставленников не пришёл в суд, чтобы его поддержать.По словам Бондаренко, люди, затеявшие весь этот процесс, хотели бы уже этим летом сменить украинский Кабмин, поставив премьером, например, главу САП (хотя могут быть и другие варианты).Относительно "тысячи говорящих голов" политолог высказался так: это несколько групп пропагандистов, финансировавшихся разными людьми, в том числе Ермаком. И они сейчас засуетились, поскольку "дело Ермака" может сказаться и на них — значительную часть "говорящих голов" это может оставить без дополнительного или без основного заработка.Бондаренко добавил, что "коррупция на Украине была при всех президентах", на протяжении всей 35-летней истории независимой Украины все были связаны круговой порукой и понимали правила игры. Вот и сейчас мотивы "борьбы" - меркантильные, "расчищают коррупционеров" просто для прихода новых коррупционеров.Что касается возможности близкого мирного соглашения, то Бондаренко не разделяет надежд многих других экспертов. По его словам, "90 миллиардов, из которых 60 миллиардов разойдутся по карманам европейских производителей оружия, а платить за это всё будет потом Украина… это как раз более чем красноречивое свидетельство того, что Европа не собирается останавливать войну".Политолог подчеркнул, что "если не собираются останавливать войну, значит, не собираются менять Зеленского".О выборах пока можно забыть, в самом крайнем случае Зеленского сменит какая-либо военная хунта - и продолжит воевать. Для большинства европейских политиков лозунг Бориса Джонсона "давайте просто воевать" остаётся актуальным, нынешнюю Украину они рассматривают как орудие в борьбе против России, считает Кость Бондаренко.В России тем временем всё чаще звучат вопросы, что же делать с этим "орудием" и собираются ли с ним вообще что-то делать? Вразумительных ответов пока нет, и это многих тревожит.Эту общую тревогу выразил российский политолог Леонид Доброхотов. Он в эфире канала "Красная линия" подчеркнул, что в сложившейся ситуации власти нельзя молчать и не давать ответов на главные вопросы, "которые задают практически все"."Каковы цели СВО? Каковы сроки завершения СВО? Чем она должна закончиться? Как мы оцениваем положение дел на фронте? Этого не знает ни армия, этого не знает и народ. Продолжаться так дальше не может", - сказал он.По мнению Доброхотова, в российском обществе постепенно вызревает такое настроение, что "дальше вести такую социальную, экономическую, идеологическую политику, как она (власть — авт.) ведёт, не отвечать на главные вопросы, которые задаются людьми, нельзя, иначе можно всё проиграть".*лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — в статье Михаила Павлива "Новый Бангладеш. На Украину надвигается демографическая катастрофа-2030 и полная замена населения" Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Мир как скрытая угроза? 