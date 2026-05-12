Новый Бангладеш. На Украину надвигается демографическая катастрофа-2030 и полная замена населения

О том, какая демографическая катастрофа ожидает Украину - в статье Михаила Павлива на основе официальной статистики и заявлений представителей власти

2026-05-12T06:10

В бытность Юлии Владимировны Тимошенко премьер-министром Украины в политической украинской тусовочке был модным ипопулярным один анекдот. И звучал он следующим образом:Идет большое правительственное совещание. Все ведомства присутствуют. И вот главный спикер выступает и говорит: "А что мы сделаем? Мы сейчас строим машину времени, летим лет так на 20-30 назад, покупаем акции всех ведущих компаний, там Apple, Microsoft, делаем ставки на спортивные мероприятия на 10 лет вперёд. Всё это выводим в красивые схемы, оффшорные, аккумулируем и, пожалуйста,переводим в доллары и золото. И вот у нас отличные экономические показатели. Тут следует вопрос к спикеру: Юлия Владимировна, а есть какой-то более реалистичный план по спасению экономики Украины?И, вот к чему этот анекдот? А к тому, что на прошлой неделе советник офиса Зеленского, печально известный Миша Подаляк, выступил с "интереснейшими" комментариями по производственным силам и трудоспособному населению в будущем на Украине. И звучала эта вся история как серьёзная такая критика темы огульного завоза трудовых мигрантов и перспектив их адаптации.А, мол, ставку мы (киевский режим) будем делать на роботизацию, на конвейерные решения, на цифровизацию и технологический прорыв. В общем, чистая маниловщина про то, как в нищей руинированой стране роботы покроют весь дефицит производственных сил. Не будем отдельно вникать сейчас в политический контекст этого заявления, это отдельная и интересная история. Потому, что де юре руководитель Подаляка Буданов* за последнее время ни раз, ни два уже отмечался с заявлениями о том, что будет курировать тему упрощения схем завоза трудовых мигрантов, в первую очередь из Азии и Африки. Эта тема сверхважная для него, и явно Буданов на ней собирается ещё ипиариться, изображая из себя человека способного подняться над сиюминутными политическими задачами. А тут, так в разнобой с ним идёт заявление его как бы подчиненного. Впрочем, ничего удивительного. Буданов в роли свадебного генерала находится в офисе Зеленского. А Подаляк это вполне себе конкретно человек, ориентированный на Андрея Борисовича Ермака. Злейшего недруга Буданова.Но, сейчас не об этом, сейчас о том, что заявления советника главы офиса Зеленского выглядят, мягко говоря, сильно оторванными от реальности. Потому, что сами по себе они затрагивают конечно архиважную для Киева проблему, но очень похоже, что приемлемых ее решений там не видят и приходится придумывать сказки про роботов. А суть проблемы такова – бывшую УССР настиг, наверное, даже не демографический кризис, и даже не в яму демографическую она угодила, а речь о подлинной демографической катастрофе. И масштабы этой катастрофы, просто огромны. И важно тут понимать, что события после двадцать второго года только ускорили развитие всехнегативных тенденций в демографической сфере по незалежной. А проблемы с депопуляцией существовали, последние десятилетия систематически на Украине. Да, собственно, все годы после обретения так называемого суверенитета. А, начиная с 2022 года, ключевая проблема незалежной это катастрофическая убыль населения репродуктивного возраста. Во-первых, в силу боевых действий убыль мужского составляющей (восьмидесятилетние в ВСУ пока ещё не идут, хотя не удивительно, что и до них дотянутся ТЦК в конечном итоге). А так же повальное бегство из страны парней старшего школьного возраста и студентов ВУЗов. Впрочем и миллионы мужчин мобилизационного возраста покинувших Украину следует считать сюда же.Во-вторых, самое страшного для киевского режима - массовый выезд из страны женщин способных рожать и воспитывать детей. Если на 2021 год количество женщин репродуктивного возраста в структуре населения Украины оценивалось приблизительно в 9-9,2 млн, то по оценкам самого разного рода экспертов сейчас количество их, оставшихся в незалежной, вдвое меньше. 4-4,5 млн, не больше. И получаем картину, что на момент завершения полномасштабных военных действий, когда бы это ни произошло, Украина оказывается в ситуации невозвратной с точки зрения восстановления собственных репродуктивных сил и собственной демографии.Но ситуация-то будет ухудшаться и после завершения войны. И вот почему. С 2015-го и по 2022-ой год на Украине ежегодно умирало в среднем около 600 тысяч человек. Понятное дело, что статистика после 2022 года поменялась. И не только за счёт погибших или умерших от ран, но и за счёт ухудшившейся социально-экономической ситуации. И старики тоже стали больше умирать. При этом в силу того, что выехало огромное количество женщин репродуктивного возраста, ну и фактора войны, конечно же, рождаемость на территориях, контролируемых Киевом, упала до катастрофических показателей в среднем 170-180 тысяч детей в год. Минус огромный, но исправится ли ситуация после окончания полномасштабных военных действий? Наверняка нет. Потому что, какие-то совсем уже не устроившиеся люди вернутся в страну. Но в последние годы социологические опросы в Европейском Союзе и в Великобритании регистрируют радикальное снижение среди украинских эмигрантов доли тех, кто хочет вернуться на Украину. И доля вернувшихся будет совсем невелика. И вот они, эти вернувшиеся, будут скомпенсированы совершенно точно теми, кто дёрнет из Украины, как только границы откроются. И если говорить про первые годы после войны, уезжающие будут скомпенсированы возвращающимися, а потом пойдёт вообще чистый отток, и ежегодный большой минус. При этом на контролируемой киевским режимом территории население в 2026 году оценивается в плюс-минус 20 миллионов. О чем пишет даже целых ряд западных изданий, включая комплементарно настроенный к киевскому режиму Bloomberg, и даже официальное лицо, замминистра социальной политики Украины называет цифру в 2026 году в 22-25 млн человек. А Дмитрий Анатольевич Медведев еще в 2023 году называл цифру в 19,7 миллионов. И, надо понимать, что любые официальные данные украинской статистики, любые данные, которые приводятся в украинском бюджете, который рассчитан исходя из числа в 29 миллионов. Это, конечно же, мухлёж с одной только целью: манипуляция с расходами на население, манипуляция с расходами на инфраструктуру, манипуляция с газом для население и со всеми видами финансовой и макроэкономической помощи.И вот эти лишние приписанные 6-7 млн, это чудовищные деньги, которые они просто тырят и пилят. И для этого, конечно же, они врут про 29 млн. На самом деле, даже зам министра украинский говорит 22-25 млн. Но и он завышает данные. Так что скорее плюс минус 20 миллионов.И если экстраполировать эту описанную выше ожидаемую депопуляционную модель на эти данные о населении незалежной, что рисуется? А рисуется очень простая история, что с учётом оставшегося количества женщин репродуктивного возраста (а, они будут уезжать), с учётом количества мужчин репродуктивного возраста (и они будут уезжать), с учётом естественной убыли населения (более 400 тысяч минус ежегодной разницы между родившимися и умершими), к 2030-му – 2031-му годам на Украине остаётся 17,5- 19,5 млн населения. И это с учетом того факта, что на 2026 год на территории контролируемой киевским режимом, находится порядка 10 млн пенсионеров. Онисоставят основное, конечно, количество тех, кто умрёт в ближайшие годы. Но при этом ещё почти 2 млн выйдет на пенсию по возрасту в ближайшие пять лет. И получим мы на 2030-31 год плюс минус 18-19 млн, из которых будет те же 10 миллионов пенсионеров. При этом детки до 15-16 лет будут составлять там 2 - 2,5 млн. И мы получаем разрушенную нищую страну, в которой будет едва ли 6-7 млн трудоспособного населения.И вот становится понятно, почему бьют тревогу эти все персонажи, и Подаляк, и Буданов, и другие. И почему демографы заявляют, что Украине понадобится строители из бедных стран. И почему член совета НБУ Василий Фурман пишет: "Нужно внедрять программы для привлечения граждан других стран". А экономист Василий Войскобойников пишет: "Чтобы сохранить количество населения, мы должны привлекать мигрантов в объёме 250-300 тысяч человек ежегодно".Но смысл в том, что для того, чтобы страна могла сама себя поддерживать, доля трудоспособного населения должна составлять, не менее 55-60%. И то 55 считается уже кризисной ситуацией. А мы говорим про что? А мы говорим про то, что на условные 18-19 млн у нас, скорее всего, в 2030 году остаётся 6-7 млн трудоспособного населения. Меньше 40%. И это недогосударство будет просто не способно себя поддерживать ни налогами, ни производственными силами. То есть остаётся два пути. Или вот эти вот фантастические прожекты Миши Подаляка, роботизация и прочие "космические корабли которые бороздят просторы Большого театра". Или массовый завоз трудовых мигрантов. И по оценкам демографов и экономистов, для того чтобы вот этот огрызок незалежной, каким бы он не остался по итогам полномасштабных военных действий, в 2030 году ещё мог работать на "джентльменов в пробковых шлемах", зарабатывать для них деньги, вывозя из страны зерно и другую аграрную продукцию, чтобы добывать полезные ископаемые, чтобы обслуживать логистические маршруты, нужно будет завезти по самому оптимистичному прогнозу три миллиона трудовых мигрантов. А вообще, по-хорошему, миллионов пять к 2030 году. И уже сейчас бизнесмены говорят, что да, завозим. Начали завозить, вынуждены платить на 30-40% больше, чем местному. Но местный может быть в любой момент схвачен ТЦК или снята, может быть, с него военкомами бронь. А с мигранта что возьмут? Будет работать. И пять млн приедут не сами, пять млн приедут со своими семьями. И смысл в том, что если говорить о том, что вот само нынешнее население Украины будет уменьшаться, до 18-19 млн, и привезут 5 млн мигрантов с семьями, то, наверное, каждый третий, а потом и каждый второй в тридцатые будет родом из Индии, из Пакистана, из Бангладеш, из Африки. И никакой незалежный уже не будет. Никаких кружевных трусиков и ЕС. И Украина как этнографическое, культурное, как феномен культурно-исторический, сохранится только в границах Российской Федерации. Как сохраняется культурно-историческая память и наследие других народов Российской Федерации. А вот там, в том огрызке, который останется по итогам (если вообще останется) полномасштабных военных действий, там будет новый Бангладеш.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

