Почему Британия отказалась помогать США бить по Ирану — политолог Каргин раскрыл причину
Решение Великобритании не предоставлять свои военные базы США для ударов по Ирану не связано с давлением мусульманской общины. Причина кроется в том, что лейбористы у власти изначально не поддерживали политику Дональда Трампа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Журналист спросил, связан ли отказ Лондона предоставить базы США для удара по Ирану с ростом влияния мусульман в Британии. По мнению Каргина, вряд ли это связано именно с мусульманской общиной.Эксперт подтвердил, что влияние мусульман в Соединенном Королевстве действительно растет. "Но вы совершенно правы: в Британии сильно выросло влияние мусульманской общины на общество", — отметил Каргин.Он описал, как это проявляется. "Внутри нее происходит радикализация. В ряде городов такие представители выиграли выборы, происходит неформальная подмена британского законодательства нормами шариата", — рассказал политолог."На этом фоне в Британии наблюдается рост антисемитизма, происходят нападения на представителей еврейской общины. В целом это не несёт ничего хорошего и для представителей других конфессий", — подытожил собеседник издания.
Решение Великобритании не предоставлять свои военные базы США для ударов по Ирану не связано с давлением мусульманской общины. Причина кроется в том, что лейбористы у власти изначально не поддерживали политику Дональда Трампа. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Журналист спросил, связан ли отказ Лондона предоставить базы США для удара по Ирану с ростом влияния мусульман в Британии. По мнению Каргина, вряд ли это связано именно с мусульманской общиной.
"Скорее причина в том, что у власти в Британии находятся лейбористы ("левые"), которые изначально не поддерживали "правую" политику [президента США Дональда] Трампа", — заявил собеседник издания.
Эксперт подтвердил, что влияние мусульман в Соединенном Королевстве действительно растет. "Но вы совершенно правы: в Британии сильно выросло влияние мусульманской общины на общество", — отметил Каргин.
Он описал, как это проявляется. "Внутри нее происходит радикализация. В ряде городов такие представители выиграли выборы, происходит неформальная подмена британского законодательства нормами шариата", — рассказал политолог.
"На этом фоне в Британии наблюдается рост антисемитизма, происходят нападения на представителей еврейской общины. В целом это не несёт ничего хорошего и для представителей других конфессий", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России" на сайте Украина.ру.
О расколе между США и европейской частью НАТО и стремительной милитаризацией ЕС — в материале "Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
