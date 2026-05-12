Киевский политтехнолог рассказал о последствиях насильственной "украинизации"

Требующие от противников насильственной "украинизации" убираться из страны создают колоссальную проблему для Украины в будущем. Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, сообщает 12 мая тг-канал "ПолитНавигатор".

2026-05-12T19:14

Золотарев прокомментировал инициативу "языкового омбудсмена" Украины Елены Ивановской о создании координационного штаба по "украинизации". Украинская мова превращается в "паркетный язык официоза" и активистов усилиями таких, как Ивановская, тогда как на русском общаются люди, которые доверяют друг другу, считает эксперт."И неудивительно, ведь эта же публика требует "чемодан, вокзал, Россия" для тех, кто не соглашается с такой языковой политикой. Они не понимают одного простого, они не дальше своего носа не видят, - сказал Золотарев. - Ну, хорошо, эти люди возьмут чемодан, может быть, не в Россию, в другую какую-то страну уедут, а приедут бангладешцы, индусы, представители стран глобального юга, арабских, например, стран, того же Судана, например, которые готовы будут сначала вкалывать за 400-500 долларов в месяц"."Первое время будет все нормально, а вот потом, когда они начнут сбиваться в стаи, - будет беда. Это то, что происходит сейчас в Европе. И вот эти вои по поводу там только "державна" - они вообще никакого языка понимать не будут. И дальше они полезут со своим уставом в чужой монастырь. А тех, кто будет этому пытаться сопротивляться, могут и зарезать", - предупредил Золотарев.Ситуацию рассмотрел Михаил Павлив в публикации Новый Бангладеш. На Украину надвигается демографическая катастрофа-2030 и полная замена населенияТакже на эту тему: Массовый заезд мигрантов и мультикультурализм: Каргин раскрыл программу "зеленых" в БританииБольше новостей дня представлено в обзоре Зеленского топят, мультиком "Ну погоди" сбивают БПЛА, тысячи бойцов СВО возвращают из плена. Итоги 12 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

