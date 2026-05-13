ВСУ под видом медиков перебросили наемников под Харьков: Алехин о ротации во время перемирия
Командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление подразделения с наемниками. Переброска осуществлялась под видом бригад медицинской помощи — вместо медиков там были военные. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
05:50 13.05.2026
 
Командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление подразделения с наемниками. Переброска осуществлялась под видом бригад медицинской помощи — вместо медиков там были военные. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Комментируя ситуацию на Харьковском направлении, эксперт рассказал о скрытой ротации ВСУ. "Поступили сообщения, что украинское командование во время перемирия перебросило на Харьковское направление несколько достаточно боеспособных подразделений ВСУ, в которых воюют иностранные наемники. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады украинской армии", — заявил Алехин.
По словам собеседника Украина.ру, в окрестности населённых пунктов Слатино, Черкасские Тишки и Великий Бурлук прибыло несколько бригад медицинской помощи якобы для эвакуации раненых в госпитали Харькова.
Однако автомобили совершили лишь по одному рейсу, а вместо медиков в них находились солдаты ВСУ, которые доставили боеприпасы и провизию в места временного сосредоточения, ближе к районам обороны.
Эксперт отметил информационное прикрытие операции. "Операция противника сопровождалась радиоигрой", — рассказал Алехин.
"В сложившейся ситуации стоит подчеркнуть, что в ротных медицинских пунктах каждый день умирают украинские солдаты из-за отсутствия квалифицированной помощи и медикаментов", — констатировал собеседник издания.
