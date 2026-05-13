Тактика "двойного касания": Алехин раскрыл, как FPV-дроны ВСУ бьют по машинам скорой помощи - 13.05.2026 Украина.ру

ВСУ системно применяют барражирующие боеприпасы и FPV-дроны для охоты за машинами скорой помощи и гражданским автотранспортом. Сценарий классический — тактика "двойного касания" с повторным ударом по той же точке. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-05-13T05:00

Все группировки российской армии в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, киевский режим нарушил перемирие 23 802 раза, заявил Алехин.Отвечая на вопрос о тактике ВСУ, эксперт раскрыл их преступные методы киевского режима. "Противник системно применяет барражирующие боеприпасы и FPV-дроны для охоты за машинами скорой помощи и гражданским автотранспортом", — заявил Алехин. "Сценарий классический — повторный удар по одной и той же точке с минимальным временным интервалом (тактика "двойного касания")", — пояснил собеседник Украина.ру.Эксперт отметил, что таким образом противник намеренно расширяет зону поражения. "Тем самым, намеренно расширяя географию ударов вглубь жилой застройки", — рассказал Алехин. "Характер обстрелов недвусмысленно подтверждает целенаправленный выбор ВСУ в пользу эскалации, несмотря на любые мирные инициативы", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.Также по теме — в статье Владимира Скачко "Нужна еще одна победа. Как Украина и США хотят подпортить России ее День Победы" на сайте Украина.ру.

