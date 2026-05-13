Андрей Грозин: Трамп едет в Пекин, чтобы вытащить США из тупика на Украине и Ближнем Востоке

2026-05-13T06:30

интервью

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в переговорах с Тегераном и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления боевых действий против Ирана, сообщает CNN.- Андрей Валентинович, будет ли решение о возобновлении военной операции против Ирана зависеть от итогов переговоров американского и китайского лидеров в Пекине?- Эти заявления направлены на улучшение переговорной позиции. Американцы все время поддерживают баланс между угрозами и готовностью к переговорам, чтобы сбить с толку геополитических конкурентов и в Москве, и в Пекине. Всем ясно, что американский визит в Пекин складывается не так, как планировалось в начале года. То есть после побед в Венесуэле и Иране американцы надеялись приехать в Пекин, чтобы диктовать свою непреклонную волю китайским коммунистам. Но американцам сейчас очень сложно. От них пытаются уже дистанцироваться ближайшие союзники.Даже Нетаньяху выступил за отказ от финансовой помощи США. Это, конечно, вранье, потому что если Израиль откажется от ежегодных траншей и поставок оружия, от него через полгода останется выжженная пустыня.Тем не менее обе стороны не заинтересованы в том, чтобы визит президента США оказался плохим. Американцы не заинтересованы, потому что у них и так все плохо, чтобы еще и бросать кость демократам. Они на 100% используют этот шанс: смотрите, ваш лидер-республиканец ползал на коленях перед коммунистическим красным китайским диктатором.Но и китайцам не нужно возить американцев лицом по столу. Они заинтересованы в том, чтобы минимизировать прямые угрозы для своего экономического развития и попытаться, используя слабость угасающего гегемона, решить проблему Тайваня не радикальными средствами, а более вегетарианскими.Китай за то, чтобы вместо десанта на Тайвань можно было реализовать сценарий Гонконга или Макао. Китайцы не хотят воевать. Если американцы сократят свою внешнеполитическую активность на тайваньском треке, то этот остров, как спелая хурма, упадет через 5-10 лет в китайские объятия и превратится в аналог автономной провинции Сянган (Гонконг).Я предостерег бы наших комментаторов от заявлений, что все катится под откос, и Китай наплюет американцам в лицо, а американцы наговорят китайцам гадости. Нет, скорее всего, все будет в порядке нормальной дипломатической вежливости.Обе стороны объявят о том, что дипломатические переговоры прошли под нашим диктатом, и что мы стороны близки к взаимопониманию. Был же дух Анкориджа, будет дух Пекина.Другое дело, что дух Анкориджа — это субстанция, которая уже прекратила свое существование. А дух Пекина, если стороны не дойдут до взаимных угроз и оскорблений, просуществует дольше.Китайцы люди терпеливые, они склонны к тому, чтобы избегать конфликтов и стараться сделать так, чтобы все стороны сохранили лицо, в том числе и сторона, которая им глубоко противна. Но американцы могут пойти по пути наращивания конфронтации, сознательно или нет в случае Трампа. Но скорее, все пройдет гладко.- Европейцы сейчас заговорили о переговорах с Россией, обсуждают кандидатуру разных переговорщиков (Штайнмайера, Шредера, Каллас). Видите ли вы связь между оживлением переговорного трека и событиями на Ближнем Востоке? Иными словами, приблизит ли иранский кризис окончание войны на Украине?- Дело в том, что американцы вложились в украинскую авантюру, в прокси-войну против России на Украине гораздо меньше, чем европейцы. Да, они изначально были ее организаторами. Но потом американцы технично отходили от этого конфликта при каждом президенте, даже при этом сумрачном деде, который здоровался с пустотой. Да, они до сих пор в него вовлечены, предоставляют разведданные и так далее.Но если бы на месте Украины образовался ядерный кратер, Трамп бы по этому поводу не испытал бы ни положительных, ни отрицательных эмоций. Даже людям из административного аппарат США Украина не так уж и важна.А личная судьба евробюрократов, руководителей отдельных государств, которые все поставили на этот конфликт после 2022 года, зависит от Украины. Того же Мерца и Макрона просто посадят по совершенно не связанным с Украиной вопросам. Эти люди поставили все на то, чтобы через прокси-войну ослабить Россию и получить доступ к ее ресурсам по удобным для их корпораций и уважаемых людей ценам. И они этих уважаемых людей подвели, потому что никаких плюсов на пятом году активного конфликта не наблюдается. И это все безотносительно к войне на Ближнем Востоке.Не думаю, что Европа превратится в нынешнюю Украину в краткосрочной перспективе. До голода тоже дело не дойдет, как-нибудь европейцы выкрутятся за счет награбленного по всему миру. Но у Европы заканчиваются возможности для безбедного существования.Все это не добавляет оптимизма европейскому социуму, который теперь можно раскачать против внешнего врага: имперская Россия лишила нас газа. Поэтому война с Евросоюзом не исключена. И евробюрократия постарается пойти именно по этому сценарию в условиях, когда американцы отошли в сторону. То есть глобалисты, которые утратили контроль над США, но сохранили контроль над ЕС, борются за свое выживание.- Заинтересован ли Пекин в очередном военном конфликте в Восточной Европе и будет ли он способствовать скорейшему окончанию боевых действий на Украине?- Это очень сложный вопрос. Любой синолог скажет вам, что у этой загадки, как у любой китайской головоломки, нет одного ответа. По объективным обстоятельствам, Китай заинтересован в том, чтобы бледнолицые варвары друг друга сами истребляли. И создавали меньше проблем для Китая, а позволяли китайскому бизнес зарабатывать деньги, продавая и тем и другим различную продукцию двойного назначения своей многопрофильной экономики.Но Си Цзиньпин и китайское руководство это люди стратегически ориентированы. И то о чем мы говорили выше, это тактика, которая позволяет заработать, отдалить от своих границ проблемы. И во время визита Трампа в Пекин американцы попытаются поиграть именно на тактических сиюминутных интересах.Но Китай — это стратегия, это гигантская цивилизация, которая мыслит себя веками, а не десятилетиями. Современный мир, который быстро движется от конфликта к конфликту, с одной стороны, ориентирован именно на людей, которые решают тактические вопросы.Но возможно, китайцы, которым приписывается ориентация на чуть ли не вековые модели выстраивания своей политики, знают немного больше, чем американцы или европейцы. Пока национальные интересы Росси и Китая пересекаются. И то, что российский президент поедет в Пекин, думаю, это произойдет 17-18 мая, демонстрация того, что российское руководство прекрасно отдает себе отчет о попытках Запада тактически переиграть тупик, в который он сам себя загнал в Восточной Европе и на Ближнем Востоке за счет потепления с китайской стороной.Проект Кимерика (смешной для любого синолога), который запустили при Обаме, может вновь возродиться. Американцы могут это делать для того, чтобы продемонстрировать рост своего общеполитического влияния. Китайцы, возможно, им подыграют. Легкая китайская позиция позволит американцам истолковывать визит как, безусловно, фантастически успешный.С другой стороны, американцы могут попытаться, несмотря на полный провал своих авантюр на Ближнем Востоке, нахрапом надавить на Китай. И это вызовет обратную реакцию. Тогда китайцы не станут стараться сохранить лицо для визави. Во время последних китайско-американских встреч китайская сторона достаточно сухо писала, что стороны остались при своих интересах. Но повторюсь, главным является не визит Трампа в Пекин, а визит Путина в Пекин.

Денис Рудометов

интервью, пекин, украина, китай, дональд трамп, биньямин нетаньяху, штайнмайер, ес