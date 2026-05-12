https://ukraina.ru/20260512/1078861843.html

Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой

Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой - 12.05.2026 Украина.ру

Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой

В США и в Европе стало развиваться направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией. Это не в последнюю очередь связано с экономическими проблемами на Западе, которые обострились из-за невнятного исхода войны против Ирана

2026-05-12T19:30

2026-05-12T19:30

2026-05-12T19:30

интервью

сво

переговоры

россия

украина

дроны

экономика

нефть

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/09/1075429681_72:14:789:418_1920x0_80_0_0_c5b21d87ec4f30a1b7912e4e6ec9912b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, экономист, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Богачев, который хорошо разбирается в геополитических, экономических и военных аспектах конфликта вокруг УкраиныВ Пекине с 14 по 15 мая пройдут переговоры между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Основная тема встречи - искусственный интеллект, сельское хозяйство, энергетика, торговые правила между и тайваньский вопрос. Также, как сообщает агентство Bloomberg, США беспокоят закупки Китаем иранской нефти, которые поддерживают бюджет Тегерана, а также возможные поставки китайского оружия Ирану.- Сергей Валентинович, на ваш взгляд, как поведет себя Трамп на этой встрече? Он будет жаловаться Си Цзипьину на то, что Китай поддерживает Иран? Или он попытается угрожать в духе "Если вы не прекратите поддержку Ирана, я вам сделаю это и это"?- Начнем с того, что американо-китайские отношения становятся ключевыми в части проблем, которые возникают в отношениях между Западом (атлантическое сообщество и западные развитые страны) и Востоком (Россия, Китай, Иран, страны Глобального Юга и Латинской Америки). В чем основная причина этого конфликта? Глобальная конкуренция на финансовом рынке, когда каждая из сторон пытаются переломить ситуацию в свою пользу. При этом у каждой из сторон есть своя тактика.США используют силовое давление вплоть до вооруженного противостояния. Это было в Венесуэле с похищением Мадуро и захватом венесуэльских активов. Это было в случае с потаканием Израилю в его агрессии против Ирана и иранских прокси, которое привело к непосредственному втягиванию США в боевые действия.Китай же старается выжидать и находить компромисс со своим оппонентом. При этом он отвечает на тактику США экономическими мерами, такие как ограничение поставок редкоземельных материалов и наращивание экспорта своей продукции в западные страны, чтобы увеличить их отрицательное торговое сальдо и нарастить свое преимущество.Когда Трамп едет на переговоры, то старается приехать туда с какими-то козырными картами в части давления. Венесуэльские активы Китая заблокированы. Активы Китая на Панамском канале также в определенной степени заблокированы, поскольку порты Панамы берет под контроль американская корпорация BlackRock. То есть Китаю пытаются заблокировать транспортную логистику и затруднить возможности экспортировать свою продукцию по всему миру.Если иранский конфликт закончится для США успешно, когда именно они будут контролировать Ормузский пролив, эта политика продолжится уже в Юго-Восточной Азии в отношении проливов, которые Китай использует для прохождения грузов мимо Малайзии, Индонезии и Филиппин. Однако мы видим, что США завязли в своем конфликте с Ираном. Тем более, Китай и отчасти Россия иранцев поддерживают.Это видно по их заявлениям в ООН. Это видно по поставкам в Иран. Во-первых, грузовики с продукцией из Китая направляются в Иран через Пакистан по контрабандным тропам, где не было таможенных постов. Во-вторых, более активно используется каспийское побережье Ирана, через которое тоже увеличился грузопоток. То есть активное противостояние продолжается. И пока США из этого противостояния получают не выгоды, а проблемы.Иран жестко настаивает на том, чтобы США ушли, оставили им контроль над Ормузским проливом и заплатили репарации. При этом иранцы не согласны свернуть свою ядерную программу. Может быть, они готовы ее приостановить, но не отказаться от нее. И даже на то, чтобы передать России на сохранение свой обогащенный уран, Иран в последнее время дает отказ.Таким образом, Трамп в Пекин везет больше своих проблем, чем козырей.Конечно, судя по психотипу американского президента, он будет нагнетать обстановку. Станет уверять Китай в том, что бомбардировка Ирана продолжится и что контроль над Ормузом останется за США. Он считает, что это будет его козырем. Но в Китае хорошо умеют анализировать ситуацию и понимают, что если иранский конфликт затянется надолго, это приведет к энергетической катастрофе не только страны Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Филиппины и Тайвань), которые получают нефтепродукты из Ирана, но и западный мир. Европа уже перестраивает свою стратегию развития.Повторюсь, Трамп будет надувать щеки и угрожать. Маловероятно, что его угрозы будут реализованы. А если и будут, то это приведет к непредсказуемым последствиям как для азиатских стран, так и для европейских союзников США.- Как в целом результат этих переговоров может повлиять на политико-экономический расклад сил между Западом и Востоком?- В прошлый раз Трамп досрочно уехал с форума в Южной Корее, неудовлетворенный своими переговорами с Китаем. Полагаю, что и в этот раз произойдет то же самое. Его желания останутся лишь желаниями. Китай не пойдет ему навстречу по многим вопросам.Как я уже сказал, позиция Китая не направлена на военную конфронтацию. Она направлена на экономическую конкуренцию с западным капиталом. Кто победит в этом противостоянии мы даже предсказывать не будем. Трамп точно не выиграет, потому что не получит того, что он хочет. Может быть, Китай на этом этапе тоже не получит того, что он хочет. Но Китай целенаправленно идет к чему-то, что он видит в долгосрочной перспективе. Что он видит? То, что мир расходится на два полюса: США/ Запад и Китай со своими сторонниками регионального характера. И вот на переговорах Трампу и Си Цзиньпину необходимо провести эту линию разграничения и правила этого раскола, которые будут действовать на каком-то этапе.Сколько продлится этот этап? Тоже сказать трудно. Он упирается не только в личные проблемы Трампа, но и в политическую ситуацию на всем Западе. Это и предстоящие выборы в Конгресс, и трудности экономического развития Европы, и перспективы окончания российско-украинского вооруженного конфликта. Все эти компоненты говорят об определенной нестабильности. Но в целом я бы сказал, что по итогам майских американо-китайских переговоров мы увидим конкретные очертания этого разграничения, которое пройдет между Востоком и Западом.- И тут мы плавно переходим к Украине. За последнее время снова активно заговорили о том, что наш конфликт может быть урегулирован политико-дипломатическим путем. Могло ли это быть связано именно с невнятным исходом войны против Ирана?- Думаю, да. Все в мире связано. Политический контекст вокруг Украины приобретает новые очертания в связи с тем, что европейские страны, поддерживающие киевский режим, стали испытывать дефицит в ресурсах. Одно дело – покупать нефть у России за 40 долларов за баррель, а другое – покупать ее за 100-120. Причем это только акционные фьючерсы. Реальные цены еще выше. Я уже не говорю о том, что довольно долго не работал нефтепровод "Дружба", который ранее смягчал положение в ряде европейских стран.Все это привело к тому, что ситуация в Европе изменилась. Европейские лидеры вынуждены рассматривать вопрос о примирении Украины и России. С этой целью они будут оказывать давление на Зеленского и его окружение. О чем идет речь?На недавнем саммите в Армении Урсула фон дер Ляйен предложила Зеленскому при получении кредита на 90 миллиардов евро подписать меморандум, в соответствии с которым вопросы управления силовых структур Украины будут подведомственны и Европе. Это связано и коррупционными скандалами, и с желанием Европы принять участие в переговорах. То есть через силовые органы будет оказываться давление на позицию Зеленского.Ранее на позицию Зеленского оказывали давление три стороны: Россия, США и Британия. А Евросоюз, который как бы является основным донором Украины, оставался в стороне, тоже решил принять в этом активное участие.Появились новые пленки Миндича. Ермаку вручили "пидозру". Он уже подследственный. А если его статус меняется, меняется и статус Зеленского, потому что его близкий друг обвиняется в преступлении. Пока Зеленский ждет. Он еще не согласился со всеми требованиями Евросоюза. Если он с ними согласится, то подпишет свой личный приговор. Если не согласится, то без военной и финансовой поддержки приговор будет подписан всей Украине.В украинской политической элите тоже возникает ощущение, что начинаются серьезные переговоры. Буданов* проводит встречи, в которых участвует Тигипко. Это может быть связано с тем, что Тигипко выбран то ли Евросоюзом, то ли Британией в качестве спонсора для той депутатской группы, которая тяготеет к Буданову*. Притом, что до этого значительная часть депутатов Рады была под влиянием Буданова* и Арахамии.Арахамия считается человеком, представляющим в парламенте интересы США. Вместе с ним был Буданов*, который сейчас начал вести свою игру. В этом я тоже вижу след Евросоюза и Британии.Повторюсь, в США и в Европе стало развиваться направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией.Российская сторона прямо не подтвердила, что Фицо во время своего визита в Москву привез послание Путину от Зеленского и от Евросоюза, связанное с необходимостью начала переговоров, в которых будет участвовать в Евросоюз. Тем не менее, Путин высказался о кандидатуре Шредера как возможного переговорщика от ЕС. В конце концов, не будет же он с Каей Каллас разговаривать.- При этом Москва в лице Ушакова регулярно заявляет, что в переговорах не будет смысла до тех пор, пока войска не выведут из Донбасса.- Учитывая экономическое положение Европы и давление США, российская позиция стала более жесткой. "Если вы готовы к переговорам, выполняйте наши условия". Конечно, вывод войск из Донбасса – это политическая смерть для Зеленского. Но тут при желании можно начать переброску войск из Донбасса на Сумское и Харьковское направление, чтобы российским войскам было проще занять территорию ДНР. А можно просто дождаться, пока ВСУ оттуда выбьют военным путем. "Это не я сдал Донбасс. Он перешел под контроль ВС РФ естественным путем. Ситуация разрядилась".- А если эта майская попытка урегулирования в очередной раз ни к чему не приведет, сможет ли Украина продержаться еще полтора-два года, как на это рассчитывал Евросоюз, выделяя ей кредит на 90 миллиардов евро?- У Евросоюза еще есть деньги, которые можно выделять на помощь Украине. Да и Зеленский еще может найти человеческий ресурс на годик сопротивления. Проблема в том, что в Европе нарастают свои противоречия, связанные с падением доверия к режимам Макрона и Мерца. Да и в Британии нет доверия к политике правительства. Затягивая пояса ради помощи Украине, они входят в предкризисный период, когда нет устойчивого развития. А это может привести к смене кабинетов министров.Могут ли они себе это позволить? Вряд ли.Может быть, у них взыграют амбиции, и они упрутся. Но надо понимать, что они зависят не только от позиции своих избирателей, но и от позиции тех структур, которые их поддерживали.Мерц – это выходец из корпорации BlackRock. Она управляет активами на 11 триллионов долларов. Фактически по своему бюджету она на третьем месте после США и Китая. При этом BlackRock связана с компаниями. В частности, она владеет частью активов фармацевтической компании Pfizer. А кто такая Урсула фон дер Ляйен? Она супруга человека, который в этой компании работает. И именно она подписала многомиллионный кредит с этой компанией, получив значительный откат (в этом ее обвиняют депутаты Евросовета).Когда я говорю про BlackRock, то надо иметь в виду, что это не одна такая корпорация. Есть еще две-три таких компании и инвестиционных фондов, которые аккумулируют в себе многотриллионные активы (Vanguard, BlackRock и State Street). Только три эти компании управляют активами на большую сумму, чем бюджет США. Кто миром-то управляет?То есть западный финансовый капитал проводит свою политику. И мы не знаем, какие приказы они будут давать Мерцу и Урсуле.Многие компании, уходя из России, терпели убытки, полагая, что они в случае развала России получат еще больше. Этот расчет не оправдался. Мне кажется, что их подход будет пересмотрен. Но говорить о том, что это уже произошло и что до реальных мирных переговоров остались считанные дни, говорить довольно сложно.- Также перед нашей беседой мы договорились обсудить тему применения дронов с обеих сторон. Не знаю, есть ли в этом смысл, если вы считаете, что война в обозримой перспективе закончится компромиссным миром...- Почему нет? Давайте разберемся, какими возможностями обладают стороны для развития беспилотной авиации. Тут есть много интересных нюансов, которые в каком-то смысле подтверждают мою позицию. Как мы говорили а прошлый раз, у дронов есть несколько направлений:Fpv-дроны для поражения пехоты.Fpv-дроны на оптоволокне для поражения и пехоты, и более крупных целей.Ударные БПЛА с дальностью действия в 1500 километров и выше, предназначенные для поражения тылов.Разведывательные БПЛА.Стратегические БПЛА.У оптоволоконных дронов есть свои преимущества и недостатки. Они безразличны для средств РЭБ, поскольку сигнал передается по кабелю, а не по радиоволнам. При этом на них влияет вес катушки, которую они несут на себе (килограмм и более). Полезную нагрузку она уменьшает. На это же влияет сложность наматывания и разматывания. Также они ограничены в плане сложности наматывания/разматывания катушки и в плане дальности действия.Их себестоимость и экономика производства говорит о следующем.Себестоимость fpv-дрона оценивается в 300-500 долларов, а конечная цена в 600-1200 долларов. Конечная цена дрона на оптоволокне возрастает раза в три. Разведывательные БПЛА стоят от 15 до 40 тысяч долларов. А стоимость стратегических ударных БПЛА вообще доходит до 50-200 тысяч долларов. На что идут основные затраты? Мотор, камера, оптоволокно, навигация, связь и так далее.При этом динамика цен на само оптоволокно меняется коренным образом.В конце 2024 года стоимость составляла чуть больше 2000 долларов за километр. В январе 2026 года она стоит около 6000 долларов. А сейчас некоторые поставщики из Китая подняли цену до 34 тысяч долларов. То есть цены растут в геометрической прогрессии.Объемы производства и применения беспилотников тоже меняются.В 2025 году на Украине общее производство дронов составляло от 4 до 10 миллионов. Fpv-дроны – около 2 миллионов. Дроны на оптоволокне – 350 тысяч. Ударные БПЛА – около 30 тысяч.В связи с тем, что Россия наносит регулярные удары, центры их производства рассредоточены по Украине. В Киеве есть центр разработки и интеграции IT-компаний типа Brave-1. Во Львове эти центры разбиты на множество предприятий (в том числе экспортоориентированных). В Харькове и Днепропетровске производят отдельные компоненты. А в других западных областях наращивают мощности по наматыванию катушек и их сборке.Есть системные проблемы и вызовы для производства. Есть технологические барьеры для оптоволоконных дронов. Есть инфраструктурные ограничения. Есть финансово-контрактные риски. Себестоимость дорожает. Экономика войны растет непреодолимо. И, учитывая проблемы в Европе, вести боевые действия на таком уровне они уже не в состоянии.- Причем есть информация, что сейчас обеих сторон просядет производство дронов на оптоволокне, так как компания Nvidia скупает по всему миру кабели для своих дата-центров.- Это отчасти правда. Спрос на оптоволокно возрастает в связи с тем, что происходит активизация дата-центров. Появляется необходимость в инвестициях и партнерстве. Та же Nvidia подписала контракт с компанией Corning на 3,2 миллиарда долларов для производства оптоволокна в США и поставила цель обеспечить цепочку его поставок для инфраструктуры дата-центров. Но тут дело не в том, что она хочет скупить все оптоволокно в мире. Дефицит образуется из-за того, что возникает необходимость развивать инфраструктуру интернета и дата-центров. И все это приводит к большой нагрузке на рынок, когда срок поставок возрастает до 6-10 недель. Цены на стандартное оптоволокно в Китае тоже выросли.- То есть когда говорят, что дешевые дроны сделали войну очень дорогой, имеется в виду именно это?- Совершенно верно. Поэтому в плане развития беспилотных систем есть три сценария:Оптимистический, когда цены на оптоволокно будут стабилизированы.Базовый, когда они постепенно будут расти.Пессимистический, когда производство дронов на оптоволокне будет сокращаться и стороны вернутся к их аналогу на радиоуправлении.В связи с этим будут и стратегические рекомендации для всех сторон:Поддержка двух-трех ключевых производителей.Инвестиции в поиск альтернативных материалов для катушек.Создание государственного резерва критических компонентов для производства этих дронов.Конечно, оптоволокно остается золотым стандартом для ведения беспилотной войны в условиях плотного радиоэлектронного противоборства. Ими будут заниматься и после окончания украинского конфликта. Но перспективы их развития зависит от ряда факторов: катушки, гибридная связь, локализация самого производства, стабилизация международных поставок. Стратегическое преимущество будет на той стороне, кто первым эти проблемы решит.- А можно ли сказать, что если война затянется еще на полтора-два года, то это приведет к краху всей западной финансово-экономической системы, поэтому им надо обязательно искать компромисс с Россией?- Можно и так сказать.Какой основной мотив толкает западные страны на переговоры с Россией? Усилившиеся экономические проблемы на фоне того, что у России таких острых проблем нет. Этот баланс между Россией и Западом сегодня уверенно склоняется в пользу России. А если ресурсы Запада уменьшаются, им надо договариваться с Россией, чтобы она не стала еще сильнее.Также я бы добавил противостояние США и Китая. Поскольку проблема Ирана не закрыта, Китай тоже заинтересован в необходимости закрыть хотя бы одну проблему – российско-украинскую.При этом Россия тоже заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта.Конечно, она хотела бы дойти до Одессы, занять все украинские порты, обезопасить Приднестровье, а также провести четкую линию безопасности вокруг Калининграда и вообще на Балтике. Но для решения всех этих вопросов нужны огромные ресурсы. И говорить о том, что она может реализовать все свои стремления, было бы слишком оптимистично. Надо умирять свои желания в соответствии со своими возможностями. Если по Украине будет достигнуто соглашение о длительном мирном сосуществовании, это уже станет огромным успехом. Это позволит России переключить свои ресурсы с военного противостояния на мирное развитие.Все это говорит о том, что в какой-то обозримой перспективе стороны будут готовы перейти к переговорам по существу.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористовТакже по теме - в материале Павла Котова: "СВО может остановиться в любой момент". Перемирие окончено, что будет дальше

https://ukraina.ru/20260210/1075434766.html

https://ukraina.ru/20260512/zelenskogo-topyat-multikom-nu-pogodi-sbivayut-bpla-tysyachi-boytsov-svo-vozvraschayut-iz-plena-itogi-12-1078860142.html

россия

украина

европа

сша

китай

иран

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, сво, переговоры, россия, украина, дроны, экономика, нефть, европа, сша, китай, иран, владимир зеленский, андрей ермак, британия, дональд трамп, ес