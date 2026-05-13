Бригаду ВСУ ускорено перебросили из Харьковской в Сумскую область
Командование ВСУ ускорено перебросило подразделения 72-й отдельной механизированной бригады из Харьковской области в Сумскую область. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 мая сообщает РИА Новости
2026-05-13T05:18
2026-05-13T05:21
05:18 13.05.2026 (обновлено: 05:21 13.05.2026)
 
Командование ВСУ ускорено перебросило подразделения 72-й отдельной механизированной бригады из Харьковской области в Сумскую область. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры утром 13 мая сообщает РИА Новости
"Подразделения 72-й омбр ВСУ, выведенные на ротацию из Харьковской области, были переброшены в Сумскую область", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что украинские военнослужащие жалуются на отмену отпусков и отсутствие полноценного отдыха после вывода с позиций.
В Сумской и Харьковской областях действует российская группировка войск "Север". По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки киевские вооружённые формирования потеряли в зоне её ответственности до 145 военных и 17 автомобилей.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали позиции ВС РФ у границы Курской области, в районе посёлка Миропольское и села Мирополья, которые являлись частью Сумской области, но в ходе боевых действий были включены в буферную зону под контролем российских войск - ВСУ атакуют российские позиции у границ Курской области.
Подробнее о ситуации в зоне СВО в материале - Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум.
