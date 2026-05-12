ВСУ атакуют российские позиции у границ Курской области - 12.05.2026 Украина.ру
ВСУ атакуют российские позиции у границ Курской области
Украинские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил РФ у границы Курской области. Об этом 12 мая сообщили авторы проекта WarGonzo
2026-05-12T18:35

18:35 12.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Украинские военнослужащие атаковали позиции Вооруженных сил РФ у границы Курской области. Об этом 12 мая сообщили авторы проекта WarGonzo
Из публикации следует, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по объектам в районе поселка Миропольское и села Мирополья. Раньше они являлись частью Сумской области, но в ходе боевых действий были включены в буферную зону под контролем российских войск.
"ВС РФ отражают контратаки противника", — подчеркивается в тексте.
При этом расстояние между Миропольем и границей составляет примерно 1 км. Минобороны РФ ситуацию пока не комментирует.
Утром 12 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ в течение суток выпустили 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного типа по приграничному региону. Семь раз дроны сбрасывали взрывные устройства на территорию российского субъекта.
Более того, за аналогичный промежуток времени украинские военнослужащие 122 раза обстреляли отселенные районы Курской области с помощью артиллерийских орудий. Глава региона отметил, что никто из людей не пострадал. Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ строят эшелонированную оборону у курского приграничья.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
