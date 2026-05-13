Киевский режим почти 24 тысячи раз нарушил перемирие: Алехин про удары ВСУ по регионам России

Российские войска в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня, но киевский режим нарушил перемирие почти 24 тысячи раз. ВСУ продолжили наносить удары по позициям ВС РФ и гражданским объектам в различных регионах России. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-05-13T04:15

Комментируя ситуацию с соблюдением перемирия, эксперт опирался на данные Минобороны РФ. "Все группировки российской армии в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня. Однако, по данным Минобороны РФ на 11 мая, киевский режим нарушил перемирие 23 802 раза", — заявил Алехин. Эксперт рассказал о последствиях украинских обстрелов. По уточненным данным, под дроновые удары ВСУ вновь попали не менее пяти приграничных районов Белгородской области. Пострадали преимущественно гражданские лица и социальная инфраструктура, сообщил Алехин. "Общее число погибших и раненых за сутки достигло 8 человек, в том числе 12-летняя девочка и сотрудники экстренных служб", — констатировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ создает условия для стратегического прорыва в районе Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О том, почему США и Европа стали развивать направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.

