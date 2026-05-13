Волнуются из-за дискредитации власти Зеленского. Как живут украинские ВИПы

Украинские элиты сейчас обеспокоены двумя событиями, произошедшими в понедельник 11 мая: вручением подозрения от НАБУ бывшему главе Офиса президента и интервью бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель.

Их связывают между собой, усматривая начало некой кампании по дискредитации украинской власти и побуждению ее к неким действиям.Как пишет "слуга народа" Максим Бужанский, сам факт вручения подозрения экс-главе Офиса не мог не стать информационной и политической бомбой, и он ей стал, часа на полтора, но потом сверху "шарахнула" Мендель."Часть элит, как я наблюдаю с утра в ленте, вполне воодушевившаяся первым событием, в ужасе содрогнулась от второго. Справедливо предположив, что таким образом нас ведут не к миру, но к полной и безоговорочной капитуляции. Без условий, гарантий, компенсирующих механизмов и хоть какой-то тени понимания того, что же дальше", - пишет нардеп.Украинские СМИ сообщают, что информационное давление вокруг ближайшего окружения Зеленского продолжает нарастать.НАБУ проводит следственные действия, связанные с Андреем Ермаком. Нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что обыски проходили возле спортзала у Дворца спорта в Киеве, который часто посещает бывший глава Офиса президента. Нардеп Железняк также сообщил о действиях НАБУ на улице Шелковичной, где проживает Ермак.Позже появилась информация, что Ермаку объявлено подозрение: речь идёт о деле, связанном с элитным строительством под Киевом и легализацией почти полумиллиарда гривен.Вслед за этим Юлия Мендель рассказывает о пристрастии Зеленского к определенным веществам нехорошим, его маниакальности и коррумпированности. По словам Мендель, одного министра пригласили в кабинет, где находились Зеленский, Ермак и ещё один человек. На столе стояла сумка с долларами. Зеленский предложил ему получать деньги неофициально наличными, вне официальной зарплаты.Часть повязанных с Зеленским элит сразу же ринулась оскорблять Мендель, обзывая "дурой", но у других возник вопрос: кто же её тогда брал на работу к Зеленскому (Мендель – жена бывшего замминстра экономики Павла Кухты).Тимофей Милованов, бывший министр экономики беспокоится, что для аудитории Такера Карлсона из интервью Мендель ясно одно: Зеленский коррумпирован, Украина коррумпирована, денег давать не нужно.Бывшая украинская телеведущая Диана Панченко уверена, что откровение Мендель самому популярному журналисту в мире - не совпадение. "Но есть интересный момент. Я уже говорила - Зеленский всегда всех кидал. Всех друзей, всех партнёров. Всех покровителей. Вот и с Мендель в своё время попрощались некрасиво. Угробили ей репутацию и слили. Прошло время, и вот она решила рассказать, что знала. И она - не последняя", - пишет Панченко.Что же касается подозрения Ермаку, Панченко считает, что Зеленскому пригрозили ускорением коррупционного расследования в его адрес, если не будет перемирия в День победы, но вот с Ермаком никто церемониться не стал."Падение Ермака такое же стремительное, как и взлет. Вчера вас боготворят во всём мире. Сегодня вы уже не нужны, и вашу бронированную машину блокируют ваши же полицейские. Комик и ларечник думали, что смогут перехитрить весь мир. А их кинули", - утверждает Диана Панченко.Финансовый аналитик Даниил Монин тоже считает, что предъявление обвинения Ермаку и интервью Мендель совпали не случайно. "Пошел системный процесс дискредитации Зеленского и это наверно хорошо с точки зрения процессов завершения войны. Но проблема в том, что люди, которые инициируют подобное сами являются безыдейными и преследуют часто личные интересы, а не интересы Украины" - пишет аналитик. Однако на основании опубликованных материалов дела против Ермака, он считает, что доказать там отмывание денег будет очень сложно.Тем не менее, очевидно, что те, кто опасается разоблачения украинской коррупции, дискредитации киевских властей, в первую очередь сами повязаны с этой властью. Такие громкие коррупционные скандалы лишний раз доказывают западным спонсорам, что денег украинской элите давать не стоит.В связи с этими скандалами на Украине задаются вопросом: кто является инициатором, и кто реально стоит за антикоррупционерами, которые решили прищучить окружение Зеленского. Нардеп Александр Дубинский полагает, что это делает американское ФБР ради принуждения Киева к миру.Украинское издание "Страна" сообщало, что НАБУ и САП связаны, скорее, с Демократической партией США и европейскими политиками. На эту версию, подчеркивает "Страна", указывает немало косвенных признаков. Например, то, что НАБУ первым сообщило о проводимых процессуальных мероприятий против Ермака именно тем СМИ и политикам, которые связаны с грантовой средой. В таком случае речь идет не о мире, а лишь о перехвате контроля у Зеленского над украинскими структурами власти, включая правоохранительные органы. То есть, должно быть полноценное колониальное управление.И тот и другой вариант опасны для украинской элиты – в первом случае она теряет деньги, которые Запад дает на войну, а во втором – рычаги власти и грабежа украинцев.Подробнее о скандалах в Киеве и их подоплеке - в статье Павла Волкова "Кооператив "Династия". Кто настоящий интересант Миндич-гейта и к чему на самом деле склоняют Зеленского"*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

Дмитрий Ковалевич

