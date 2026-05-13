Готовится к войне с Россией: Ищенко о том, как Германия "замазывает" преступления нацистов
В Германии пересмотр событий Второй мировой войны стал возможен потому, что тема была фактически закрыта еще в середине прошлого века. Несколько поколений немцев выросли в незнании того, чем занимались их дедушки и прадедушки в Европе и в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Журналист спросил, почему в Германии вообще стал возможен пересмотр исторических событий Второй мировой войны. По словам эксперта, эта тема была закрыта и несколько поколений немцев плохо знали, что там происходило.
"Им сказали, что их победили, что надо периодически каяться и что реваншизм – это плохо. И чем дальше от войны, тем хуже они знали, чем занимались их дедушки и прадедушки по всей Европе и в России, в частности", — отметил Ищенко.
Он подчеркнул, что сейчас немцы воспринимают те события как обычную войну. "Но Вторая мировая – не обычная война. Это была война против германского нацизма. Все союзники Гитлера были не так страшны, как Германия с ее глобальными амбициями", — добавил политолог.
"Когда страна, которая развязала самую убийственную войну в истории человечества и проиграла ее, говорит, что она готовится к войне с Россией, это означает, что она потеряла историческую память. Если бы те события не замазывались, современные немцы вряд ли бы так бодро поддерживали подобные идеи", — подытожил собеседник издания.
