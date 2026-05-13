"Боятся, что строительство СССР-2.0 уже началось": Ищенко о страхах постсоветских элит

У постсоветских элит еще в 1990-х годах была популярна мысль, что Россия обязательно станет восстанавливать СССР. Теперь они боятся, что строительство СССР-2.0 уже началось, и стараются отойти еще дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-05-13T05:15

По мнению эксперта, у постсоветских элит еще в 1990-х годах была популярна мысль, что Россия обязательно станет восстанавливать Советский Союз. А теперь они боятся, что строительство этого СССР-2.0 уже началось и стараются отойти от России еще дальше, заявил Ищенко.Эксперт напомнил об отношениях с Грузией. "Хотя к Грузии мы вообще никаких территориальных претензий не предъявляли и даже не стали Тбилиси брать в 2008 году. Конечно, в этом случае у нас были бы проблемы, но удержать ее территорию мы могли", — рассказал обозреватель.По мнению Ищенко, сейчас очень многое зависит от окончания украинского кризиса. Чем быстрее он закончится, тем быстрее России высвободит силы и тем меньше у постсоветского пространства будет желания экспериментировать, пояснил эксперт."Если мы четко скажем, что попытка пересмотра общей истории и выстраивания русофобских концепций будет рассматриваться Россией как агрессия. И тогда наши ближайшие соседи соотнесут риски: "Украины больше нет. Россия усилилась. Предупреждение дано. Надо вести себя хорошо", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Германии уже не стыдно, но все еще страшно думать о том, чтобы начать войну с Россией" на сайте Украина.ру.О том, почему США и Европа стали развивать направление, связанное с давлением на Зеленского в части прекращения военных действий и поиску компромисса с Россией — в материале Кирилла Курбатова "Сергей Богачев: Война на Украине близится к завершению, потому что для всех она стала слишком дорогой" на сайте Украина.ру.

