К гадалке не ходи: "Вероника Феншуй Офис" удовлетворяла запросы Ермака
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Ермак совещался по поводу назначений на госдолжности с ворожеей которая подписана у него в контактах как "Вероника Феншуй Офис". Об этом сообщает 12 мая телеграм-канал Украина.ру
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины обратилась в суд с ходатайством об аресте бывшего руководителя офиса главы киевского режима Владимира Зеленского - Андрея Ермака. Прокурор рассказал общественности некоторые факты из оккультной жизни фигуранта громкого коррупционного дела.
В частности, Ермак посылал колдунье данные о днях рождения кандидатов и просил совета. Также, по словам прокурора, Ермак совещался с "Вероникой Феншуй" о назначении бывшего генпрокурора Ирины Венедиктовой и премьера.
Обвинение считает, что Ермак может влиять на назначение лиц на высшие государственные должности - в частности, в правоохранительных органах, а также может использовать это для препятствования расследованию.
