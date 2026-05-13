Развалится на части и превратится в "Мелкобританию": Каргин о критическом моменте для Лондона - 13.05.2026 Украина.ру
Развалится на части и превратится в "Мелкобританию": Каргин о критическом моменте для Лондона
Победа националистов на выборах в Шотландии и Уэльсе может запустить механизм референдумов о независимости. Действующий премьер-министр Кир Стармер в статусе "хромой утки" окажется неспособен предотвратить распад страны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал публицист, политолог Александр Каргин
Журналист спросил эксперта, как системный кризис в Британии влияет на ее территориальную целостность. Каргин ответил, что Кир Стармер — "хромая утка", и вряд ли станет делать какие-то жесткие шаги.
"К тому же, если он удержится в кресле (думаю, так и будет), на наших глазах может произойти критический момент, когда Великобритания в прямом смысле начнет разваливаться на части и превратится в Мелкобританию", — заявил политолог.
Он связал этот процесс с итогами выборов. "Именно об этом свидетельствует победа националистов в Шотландии и Уэльсе. В последнем ранее большинство голосов получали лейбористы", — пояснил Каргин.
По его мнению, сейчас Британия может столкнуться с тем, что в Уэльсе и Шотландии пройдут референдумы о независимости. "А Стармер вряд ли сможет взять контроль над этим, и тогда страну ждет развал, потому что и Шотландия, и Уэльс уйдут в отдельное плавание", — резюмировал собеседник издания.
