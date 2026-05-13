Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами
Президент США Дональд Трамп назвал Соединённые Штаты и Китай сверхдержавами, подчеркнув военную мощь своей страны. Об этом в ночь на 13 мая сообщает РИА Новости
2026-05-13T04:56
"Мы [США и Китай] — две мировые сверхдержавы", — сказал Трамп во время общения с журналистами.Он подчеркнул, что Соединённые Штаты являются "самой сильной страной на Земле в плане военной мощи", вторую позицию занимает Китай.Президент США в ходе визита в Пекин 13-15 мая проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит Трампа в Китай первоначально планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не рассчитывает на помощь Пекина в урегулировании ситуации, однако тема Ирана станет одной из ключевых на предстоящей встрече - Трамп вылетел из Вашингтона в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином.О намерении президента России Владимира Путина в ближайшее время посетить КНР стало известно в середине апреля. 12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка визита находится в завершающей стадии.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
