Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами - 13.05.2026 Украина.ру
Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами
Президент США Дональд Трамп назвал Соединённые Штаты и Китай сверхдержавами, подчеркнув военную мощь своей страны. Об этом в ночь на 13 мая сообщает РИА Новости
2026-05-13T04:56
Трамп назвал две страны, являющиеся сверхдержавами

Президент США Дональд Трамп назвал Соединённые Штаты и Китай сверхдержавами, подчеркнув военную мощь своей страны. Об этом в ночь на 13 мая сообщает РИА Новости
"Мы [США и Китай] — две мировые сверхдержавы", — сказал Трамп во время общения с журналистами.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты являются "самой сильной страной на Земле в плане военной мощи", вторую позицию занимает Китай.
Президент США в ходе визита в Пекин 13-15 мая проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит Трампа в Китай первоначально планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон не рассчитывает на помощь Пекина в урегулировании ситуации, однако тема Ирана станет одной из ключевых на предстоящей встрече - Трамп вылетел из Вашингтона в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином.
О намерении президента России Владимира Путина в ближайшее время посетить КНР стало известно в середине апреля. 12 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что подготовка визита находится в завершающей стадии.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
