Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией - 12.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260512/1078764104.html
Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией - 12.05.2026 Украина.ру
Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
Трамп сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги.Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие.
2026-05-12T07:00
2026-05-12T07:00
интервью
сша
европа
россия
нато
дональд трамп
адольф гитлер
китай
украина
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071701333_0:3:2072:1169_1920x0_80_0_0_15b1f093625ddc2699d2341b323dec8a.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий КуликовРанее Марк Рютте заявил, что НАТО отходит от нездоровой зависимости от США. По его словам, Европа берет на себя большую и справедливую долю задач по обеспечению собственной обороны. Он отметил, что после этого пути назад не будет, да и не должно быть. Позднее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение США вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.- Дмитрий Евгеньевич, как это в целом может отразиться на конфликте по линии "США – европейская часть НАТО"?- Суть дела заключается в следующем.Трамп сказал Европе: "Мы за вас воевать с Россией не будем. Если хотите – воюйте за себя сами. Если вам что-то нужно для войны, можете купить у нас. Мы этому только рады будем". В общем, из НАТО американцы вряд ли выйдут, но воевать за Европу и вместо Европы они не будут. Хотя до этого НАТО, пусть и несправедливо, трактовалось как безусловное обязательство США в случае чего вступить в войну с Россией на европейском континенте. А теперь Трамп говорит, что никакого безусловного обязательства нет.Но я бы не спешил радоваться такой формулировке.Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией. Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что вам ускоренными темпами надо проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам.И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы.Во все предыдущие эпохи Европе для этого нужен был император или фюрер. Пока новый Наполеон и Гитлер не просматриваются. Но времена меняются. Вдруг возникнет коллективный фюрер в виде Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен вполне подходит для этого.Повторюсь, дело не в том, что сказал Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться.- А как теперь будет складываться судьба США и Трампа, которые, обозначив уход из Европы, ввязались в войну против Ирана?- Вся эта блокировка Ормузского пролива была направлена против Китая. Иран закрыл пролив, но не до конца. Нефть, которая шла в Китай, продолжала идти. Трамп решил уравнять шансы и перекрыть нефть в Китай. Мы пока не знаем, чем это закончится и как на это будет Китай реагировать. Но если эту нефть убрать с рынка, Китай ее будет где-то искать. Одной российской ему не хватит. Причем искать эти дополнительные источники Китай будет агрессивно. В торговом смысле. Хотя, может быть, и не только в торговом.К чему это приведет? Это приведет к многократному росту цены на нефть. А это может повлечь за собой катастрофу мировой торгово-финансовой системы. И тут мы возвращаемся к вашему первому вопросу про Рютте.Что нужно, чтобы Европа полноценно готовилась к войне с Россией и даже начала воевать? Нужно убрать американский зонтик под благовидным предлогом. Что нужно, чтобы начать реальную реорганизацию экономику США? Нужно разрушить мировую торгово-финансовую систему. Пока она работает, и Китай выступает в ней в качестве главного завода мира с претензиями на мировой финансовый фокус, у США нет другого выхода, кроме как разрушить эту систему. Только в этом случае появятся условия, чтобы выжить и начать реорганизацию американской системы хозяйства.И когда мы говорим: "Что же Трамп делает? Это ведет к краху мировой экономики", надо понимать, что он сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги.Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие. Если же нынешнюю систему не разрушить, у США ничего не выйдет. Это уже показал первый срок Трампа. Он ничего не смог сделать. Поэтому я не исключаю, что это его сознательная деятельность, которая должна привести к мировому краху.- А можно ли выделить что-то общее в украинском и иранском кризисах? В частности, глава бюро RT в Ливане Стив Суини в интервью Такеру Карлсону заявил, что ЦАХАЛ ведет себя так же, как ВСУ вели себя в Донбассе.- Конечно, такие аналогии кажутся соблазнительными, но всегда страдают. Украина – это Украина, Россия – это Россия, Израиль – это Израиль, а Иран – это Иран. Все-таки Ливан не собирается голосовать за вступление в состав Ирана, а в Донбассе проголосовали за воссоединение с Россией. Но общее между Украиной и Израилем действительно есть.Во-первых, и те, и другие выступают в роли американских прокси.Во-вторых, и те, и другие первыми открыли огонь. Израиль начал войну на Ближнем Востоке, а США его поддержали. Украина тоже начала войну в Донбассе и противостояние с Россией, а США и Запад потом к этому присоединились.Действует ли Израиль в своих интересах? Не уверен. То, что они делают в Газе и в Ливане, может радикально поставить вопрос о существовании израильской государственности. Ведь если американская крыша исчезнет, потому что Штаты будут заняты глубокой внутренней перестройкой, что будет делать Израиль на этом Ближнем Востоке?С Украиной понятно. Она полностью и беззаветно отдала себя во владение даже не США, а Британии. Точнее, новой породе англо-американцев. Это же с ними Трамп столкнулся. С Трансатлантикой и всем остальным. А Израиль это делает, думая, что он пользуется США. И я бы на их месте не был столь оптимистичным.
https://ukraina.ru/20260214/1075591131.html
сша
европа
россия
китай
украина
израиль
иран
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Порунов
Александр Порунов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/10/1071701333_256:0:1817:1171_1920x0_80_0_0_13f68b0e116dbec54d89b36cb5309e59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, сша, европа, россия, нато, дональд трамп, адольф гитлер, китай, украина, израиль, нефть, иран, рютте
Интервью, США, Европа, Россия, НАТО, Дональд Трамп, Адольф Гитлер, Китай, Украина, Израиль, нефть, Иран, Рютте

Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией

07:00 12.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкДмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение
Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр
Порунов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Трамп сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги.Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Ранее Марк Рютте заявил, что НАТО отходит от нездоровой зависимости от США. По его словам, Европа берет на себя большую и справедливую долю задач по обеспечению собственной обороны. Он отметил, что после этого пути назад не будет, да и не должно быть. Позднее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение США вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.
- Дмитрий Евгеньевич, как это в целом может отразиться на конфликте по линии "США – европейская часть НАТО"?
- Суть дела заключается в следующем.
Трамп сказал Европе: "Мы за вас воевать с Россией не будем. Если хотите – воюйте за себя сами. Если вам что-то нужно для войны, можете купить у нас. Мы этому только рады будем". В общем, из НАТО американцы вряд ли выйдут, но воевать за Европу и вместо Европы они не будут. Хотя до этого НАТО, пусть и несправедливо, трактовалось как безусловное обязательство США в случае чего вступить в войну с Россией на европейском континенте. А теперь Трамп говорит, что никакого безусловного обязательства нет.
Но я бы не спешил радоваться такой формулировке.
Дмитрий Куликов - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
14 февраля, 07:00
Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская войнаПубликация файлов Эпштейна – это символ гражданской войны, которая идет внутри американской политической системы. Пока это противостояние идет в скрытой форме. При этом мы видим все больше ее проявлений в публичном пространстве. В дальнейшем этих проявлений будет еще больше. И последствия у них будут серьезные
Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией. Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что вам ускоренными темпами надо проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам.
И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы.
Во все предыдущие эпохи Европе для этого нужен был император или фюрер. Пока новый Наполеон и Гитлер не просматриваются. Но времена меняются. Вдруг возникнет коллективный фюрер в виде Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен вполне подходит для этого.
Повторюсь, дело не в том, что сказал Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться.
- А как теперь будет складываться судьба США и Трампа, которые, обозначив уход из Европы, ввязались в войну против Ирана?
- Вся эта блокировка Ормузского пролива была направлена против Китая. Иран закрыл пролив, но не до конца. Нефть, которая шла в Китай, продолжала идти. Трамп решил уравнять шансы и перекрыть нефть в Китай. Мы пока не знаем, чем это закончится и как на это будет Китай реагировать. Но если эту нефть убрать с рынка, Китай ее будет где-то искать. Одной российской ему не хватит. Причем искать эти дополнительные источники Китай будет агрессивно. В торговом смысле. Хотя, может быть, и не только в торговом.
К чему это приведет? Это приведет к многократному росту цены на нефть. А это может повлечь за собой катастрофу мировой торгово-финансовой системы. И тут мы возвращаемся к вашему первому вопросу про Рютте.
Что нужно, чтобы Европа полноценно готовилась к войне с Россией и даже начала воевать? Нужно убрать американский зонтик под благовидным предлогом. Что нужно, чтобы начать реальную реорганизацию экономику США? Нужно разрушить мировую торгово-финансовую систему. Пока она работает, и Китай выступает в ней в качестве главного завода мира с претензиями на мировой финансовый фокус, у США нет другого выхода, кроме как разрушить эту систему. Только в этом случае появятся условия, чтобы выжить и начать реорганизацию американской системы хозяйства.
И когда мы говорим: "Что же Трамп делает? Это ведет к краху мировой экономики", надо понимать, что он сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги.
Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие. Если же нынешнюю систему не разрушить, у США ничего не выйдет. Это уже показал первый срок Трампа. Он ничего не смог сделать. Поэтому я не исключаю, что это его сознательная деятельность, которая должна привести к мировому краху.
- А можно ли выделить что-то общее в украинском и иранском кризисах? В частности, глава бюро RT в Ливане Стив Суини в интервью Такеру Карлсону заявил, что ЦАХАЛ ведет себя так же, как ВСУ вели себя в Донбассе.
- Конечно, такие аналогии кажутся соблазнительными, но всегда страдают. Украина – это Украина, Россия – это Россия, Израиль – это Израиль, а Иран – это Иран. Все-таки Ливан не собирается голосовать за вступление в состав Ирана, а в Донбассе проголосовали за воссоединение с Россией. Но общее между Украиной и Израилем действительно есть.
Во-первых, и те, и другие выступают в роли американских прокси.
Во-вторых, и те, и другие первыми открыли огонь. Израиль начал войну на Ближнем Востоке, а США его поддержали. Украина тоже начала войну в Донбассе и противостояние с Россией, а США и Запад потом к этому присоединились.
Действует ли Израиль в своих интересах? Не уверен. То, что они делают в Газе и в Ливане, может радикально поставить вопрос о существовании израильской государственности. Ведь если американская крыша исчезнет, потому что Штаты будут заняты глубокой внутренней перестройкой, что будет делать Израиль на этом Ближнем Востоке?
С Украиной понятно. Она полностью и беззаветно отдала себя во владение даже не США, а Британии. Точнее, новой породе англо-американцев. Это же с ними Трамп столкнулся. С Трансатлантикой и всем остальным. А Израиль это делает, думая, что он пользуется США. И я бы на их месте не был столь оптимистичным.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИнтервьюСШАЕвропаРоссияНАТОДональд ТрампАдольф ГитлерКитайУкраинаИзраильнефтьИранРютте
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:55Российские "Герани" поразили цели в Житомире и Днепропетровске. Новости СВО
07:27ПВО за ночь сбила десятки вражеских дронов над Россией
07:10Второй фронт на Южном Кавказе исключать нельзя — Краснов
07:00Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией
06:50Зачем Зеленскому дали гарантии безопасности и чем это закончится? Эксперты о тревожном будущем Украины
06:40От тарифных войн к "управляемой конкуренции". Стала известна повестка встречи Трампа и Си Цзиньпина
06:30Усиление ударов ВС РФ, лесные пожары и катастрофическое сокращение мужчин. Что происходит в Чернигове
06:20Не голод, но тревожно: почему западные СМИ не паникуют из-за растущих издержек аграриев
06:10Новый Бангладеш. На Украину надвигается демографическая катастрофа-2030 и полная замена населения
06:00Энергетические войны: Война в Иране истощает запасы нефти и ускоряет переход к возобновляемой энергетике
05:50Весь украинский фронт нужно закрыть "Панцирями", считает эксперт Юрков
05:30Война без людей: эксперт предупредил о тотальной автоматизации убийств
05:29Россия запуталась в ближнем зарубежье, считает политолог Геворгян
05:04Трамп заявил о договоренности с Россией и Белоруссией по обмену пяти заключённых
05:00Европейцы ждут нового президента США, который поддержит Украину, считает политолог Дробницкий
04:47Иран отверг план США, поскольку он означал бы "подчинение чрезмерным требованиям"
04:23Германия и Украина будут делать дальнобойные БПЛА. События 11 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
03:48"Пора начинать": президент Финляндии призвал к диалогу с Россией
03:21Дмитриев высказался о миллиардных теневых сделках Австрии с Киевом и о двойных стандартах СМИ
02:34Военные Греции взорвали предположительно украинский безэкипажный катер
Лента новостейМолния