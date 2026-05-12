Дмитрий Куликов: Из-под Европы убирают американский зонтик, чтобы она начала готовиться к войне с Россией

Трамп сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги. Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие.

2026-05-12T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий КуликовРанее Марк Рютте заявил, что НАТО отходит от нездоровой зависимости от США. По его словам, Европа берет на себя большую и справедливую долю задач по обеспечению собственной обороны. Он отметил, что после этого пути назад не будет, да и не должно быть. Позднее официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил решение США вывести 5 тысяч американских военнослужащих из Германии в течение года.- Дмитрий Евгеньевич, как это в целом может отразиться на конфликте по линии "США – европейская часть НАТО"?- Суть дела заключается в следующем.Трамп сказал Европе: "Мы за вас воевать с Россией не будем. Если хотите – воюйте за себя сами. Если вам что-то нужно для войны, можете купить у нас. Мы этому только рады будем". В общем, из НАТО американцы вряд ли выйдут, но воевать за Европу и вместо Европы они не будут. Хотя до этого НАТО, пусть и несправедливо, трактовалось как безусловное обязательство США в случае чего вступить в войну с Россией на европейском континенте. А теперь Трамп говорит, что никакого безусловного обязательства нет.Но я бы не спешил радоваться такой формулировке.Дело в том, что Европа сейчас разогрета русофобией. Французы, немцы и британцы в самых жестких формулировках сказали, что ведут войну с Россией. Но если вы ведете войну, когда ваш ближайший союзник отваливается, это означает, что вам ускоренными темпами надо проводить милитаризацию и военную модернизацию. А если такая задача возникает, то ее легко передать населению и политическим кругам.И чтобы Европа была готова к войне и как-то могла ее вести, оттуда нужно было убрать американский зонтик. Пока был американский зонтик, Европа могла этим активно не заниматься. А теперь она вынуждена этим заниматься. Получится у нее что-то или нет – не знаю. Но теперь создаются все условия для ускоренной милитаризации Европы.Во все предыдущие эпохи Европе для этого нужен был император или фюрер. Пока новый Наполеон и Гитлер не просматриваются. Но времена меняются. Вдруг возникнет коллективный фюрер в виде Еврокомиссии. Урсула фон дер Ляйен вполне подходит для этого.Повторюсь, дело не в том, что сказал Рютте о том, "почему они теперь сами". У них просто нет другого выхода. Они должны будут милитаризироваться.- А как теперь будет складываться судьба США и Трампа, которые, обозначив уход из Европы, ввязались в войну против Ирана?- Вся эта блокировка Ормузского пролива была направлена против Китая. Иран закрыл пролив, но не до конца. Нефть, которая шла в Китай, продолжала идти. Трамп решил уравнять шансы и перекрыть нефть в Китай. Мы пока не знаем, чем это закончится и как на это будет Китай реагировать. Но если эту нефть убрать с рынка, Китай ее будет где-то искать. Одной российской ему не хватит. Причем искать эти дополнительные источники Китай будет агрессивно. В торговом смысле. Хотя, может быть, и не только в торговом.К чему это приведет? Это приведет к многократному росту цены на нефть. А это может повлечь за собой катастрофу мировой торгово-финансовой системы. И тут мы возвращаемся к вашему первому вопросу про Рютте.Что нужно, чтобы Европа полноценно готовилась к войне с Россией и даже начала воевать? Нужно убрать американский зонтик под благовидным предлогом. Что нужно, чтобы начать реальную реорганизацию экономику США? Нужно разрушить мировую торгово-финансовую систему. Пока она работает, и Китай выступает в ней в качестве главного завода мира с претензиями на мировой финансовый фокус, у США нет другого выхода, кроме как разрушить эту систему. Только в этом случае появятся условия, чтобы выжить и начать реорганизацию американской системы хозяйства.И когда мы говорим: "Что же Трамп делает? Это ведет к краху мировой экономики", надо понимать, что он сознательно добивается краха мировой экономики, списав под этим предлогом все американские долги.Конечно, США будет очень тяжело. Там возможны бунты и все такое. Но они надеются, что все это преодолеют, а потом с чистого листа начнут строить экономику, ориентированную на западное полушарие. Если же нынешнюю систему не разрушить, у США ничего не выйдет. Это уже показал первый срок Трампа. Он ничего не смог сделать. Поэтому я не исключаю, что это его сознательная деятельность, которая должна привести к мировому краху.- А можно ли выделить что-то общее в украинском и иранском кризисах? В частности, глава бюро RT в Ливане Стив Суини в интервью Такеру Карлсону заявил, что ЦАХАЛ ведет себя так же, как ВСУ вели себя в Донбассе.- Конечно, такие аналогии кажутся соблазнительными, но всегда страдают. Украина – это Украина, Россия – это Россия, Израиль – это Израиль, а Иран – это Иран. Все-таки Ливан не собирается голосовать за вступление в состав Ирана, а в Донбассе проголосовали за воссоединение с Россией. Но общее между Украиной и Израилем действительно есть.Во-первых, и те, и другие выступают в роли американских прокси.Во-вторых, и те, и другие первыми открыли огонь. Израиль начал войну на Ближнем Востоке, а США его поддержали. Украина тоже начала войну в Донбассе и противостояние с Россией, а США и Запад потом к этому присоединились.Действует ли Израиль в своих интересах? Не уверен. То, что они делают в Газе и в Ливане, может радикально поставить вопрос о существовании израильской государственности. Ведь если американская крыша исчезнет, потому что Штаты будут заняты глубокой внутренней перестройкой, что будет делать Израиль на этом Ближнем Востоке?С Украиной понятно. Она полностью и беззаветно отдала себя во владение даже не США, а Британии. Точнее, новой породе англо-американцев. Это же с ними Трамп столкнулся. С Трансатлантикой и всем остальным. А Израиль это делает, думая, что он пользуется США. И я бы на их месте не был столь оптимистичным.

Александр Порунов

интервью, сша, европа, россия, нато, дональд трамп, адольф гитлер, китай, украина, израиль, нефть, иран, рютте