Александр Каргин о выборах в Британии: "Ему плевать на Украину, он самый удобный кандидат для России"

Как один политик может выключить Лондон из украинской повестки? Из-за кого Британия может превратиться в Мелкобританию? Что на самом деле принесет России приход "правых" британцев к власти? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил публицист, политолог Александр Каргин.

В Великобритании лейбористы-однопартийцы призывают Кира Стармера принять решение об уходе с поста премьер-министра после тяжелого поражения партии на местных выборах. Лейбористы потеряли места в пользу плавопопулисткой партии "Реформ" Найджела Фараджа, "зелёных" и националистов в Уэльсе и Шотландии. Комментаторы говорят о конце доминирования двух партий, которое продолжалось весь 20 и начало 21 века.— Александр, вы написали у себя в канале MAX, что результаты выборов в Британии — это крик недовольства политикой правительства со стороны избирателей, и поражение партии Стармера на этих выборах может спровоцировать внутрипартийные разборки и его отставку. Расскажите, подробнее про это — чего именно вы ожидаете?— Я ожидаю, что Стармер никуда уходить не захочет, как он и заявил, и будет держаться за свое кресло до последнего.Чуть отвлекусь на историю и аналогии. Британская политическая система очень похожа на американскую. Формально партий может быть много, но по факту их две: в США — демократическая и республиканская, в Британии — лейбористы и консерваторы.При этом в Америке демократы и республиканцы в числе ведущих партий были не всегда — в XIX веке с демократами, например, конкурировала другая партия — вигов (сейчас это республиканцы). То же самое с Великобританией: лейбористы полноценно зашли на политическую арену лишь в XX веке, а до этого были тори и виги.То есть свойственная Британии историческая двухпартийная система сейчас терпит крах, потому что впервые две основные партии “на двоих” набрали меньше 40% голосов. При том, что обычно это было 60-70% и даже больше. Избиратели недовольны курсом правительства Стармера: провалами в экономике и миграционной политике, ситуацией с безопасностью. Напомню, что в Британии сейчас запредельный уровень преступности, особенно уличных краж. Население сталкивается в этом плане с такими вещами, которые, например, в Москве сложно представить.Допустим, по лондонским улицам небезопасно ходить, листая смартфон, — его легко могут вырвать из рук, и никто даже не будет заниматься поиском преступника. То есть, нет безусловности наказания. Все эти вещи происходят в Британии в невероятных масштабах.С другой стороны, результаты местных выборов говорят о том, что британцы в принципе устали от двухпартийной системы, действующей в стране. Это сигнализирует, что население условно “умеренно левые” и “умеренно правые” партии не устраивают. Люди желают видеть более ярких лидеров и более яркую политическую повестку. Поэтому главный победитель на выборах — правопопулистская партия “Реформ” Найджела Фараджа.Помимо этого выросли по голосам ультралевые “Зеленые” ("Зелёная партия Англии и Уэльса") во главе с Заком Полански. Данная партия поддерживает специальный “левый” вектор с продвижением неконтролируемой миграции, сепаратистских настроений, с концепцией полного переформатирования всей Британии. В частности, Полански считает, что страна должна стать полностью мультикультурной и открытой для заезда большого числа мигрантов. По сути лидер “Зеленых” продвигает концепцию, которая ранее считалась конспирологической: предлагает идею постепенного замещения британцев на приезжающих мигрантов. Помимо этого, Полански резко выступает против Израиля, несмотря на то, что сам еврей по национальности.Резюмирую: в Британии победили специфические, а проиграли классические партии. Плюс, все разочарованы в Стармере. Все это свидетельствует об уходе центризма в прошлое. Теперь партий будет много, они будут разные, а приоритет займут радикальные настроения.— В Британии мусульманская община, насчитывающая, по официальным данным, около 4 миллионов человек (примерно 6% населения на 2019 год), становится всё более заметной во всех сферах общественной жизни. Это проявляется в росте ее политической активности, культурном влиянии и активном участии в городской жизни крупных городов, таких как Лондон и Манчестер. Как это влияет на Британию? Есть ли тут взаимосвязь с иранским фактором, в частности с тем, что Британия отказалась предоставлять свои базы США для нанесения ударов по Ирану?— Не думаю, что это как-то связано именно с мусульманской общиной. Скорее причина в том, что у власти в Британии находятся лейбористы (“левые”), которые изначально не поддерживали “правую” политику Трампа. Но вы совершенно правы: в Британии сильно выросло влияние мусульманской общины на общество.Отдельный аспект — это то, что внутри нее происходит радикализация. То есть, есть традиционные мусульмане, но одновременно с этим усиливают свои позиции и радикальные элементы — члены общины. Заметьте, в ряде городов такие представители выиграли выборы, происходит неформальная подмена британского законодательства нормами шариата, и так далее.Повторюсь, отнюдь не все мусульмане этого хотят, но доминировать начинают радикальные фундаменталистские элементы. На этом фоне в Британии наблюдается рост антисемитизма, происходят нападения на представителей еврейской общины. В целом это не несёт ничего хорошего и представителями других конфессий.— Как системный кризис, в котором нынче завязла Британия, влияет на ее роль в Европе? И, кстати, все чаще слышатся разговоры о том, что хорошо бы британцам вернуться в Евросоюз…— На счёт возвращения в Евросоюз сказать сложно. Победившая на местных выборах партия “Реформ” говорит об обратном. Найджел Фарадж — известный евроскептик. Соответственно, вряд ли мы можем говорить о том, что большинство британцев хотят вернуться в ЕС.Кир Стармер, да, хотел. Но он сейчас — “хромая утка”, и вряд ли станет делать какие-то жесткие шаги. К тому же, если он удержится в кресле (думаю, так и будет), на наших глазах может произойти критический момент, когда Великобритания в прямом смысле начнет разваливаться на части и превратится в Мелкобританию.Именно об этом свидетельствует победа националистов в Шотландии и Уэльсе. В последнем ранее большинство голосов получали лейбористы. А лидером националистов в Шотландии долгое время был человек, которого звали Хамза Юсуф. При этом их главный лозунг шотландской националистической партии — требование независимости. Думаю, к ним может присоединиться и партия “Зеленых” с Полански...Поэтому сейчас Британия может столкнуться с тем, что в Уэльсе и Шотландии пройдут референдумы о независимости. А Стармер вряд ли сможет взять контроль над этим, и тогда страну ждет развал, потому что и Шотландия, и Уэльс уйдут в отдельное плавание.— Британия остается одним из ключевых военных доноров Киева, о чем в эти дни не забыли напомнить украинские СМИ. Ждать ли каких-то изменений на внешнем треке с учетом внутренних процессов в Британии, в том числе по Украине? С учётом опять же того, что Фарадж — евроскептик и в целом выступает против европейской интеграции.[С 2022 года Лондон обязался выделить до 21,8 млрд фунтов поддержки Киеву, из них 10,8 млрд — военной помощи, и обещает давать по 3 млрд фунтов в год минимум до 2030-2031 годов.]— С Фараджем был момент, когда он делал заявления, скажем так, более лояльные по отношению к Москве, за что получил долю критики и изменил позицию. Поэтому сейчас у лидера партии "Реформ" нет сильной привязки к России, а украинский кейс его мало волнует.Но, если говорить грубо и смотреть, кто выгоднее нам — Фарадж или Стармер, то с большей вероятностью, конечно, первый. Потому что ему, как я сказал, плевать на Украину. Хотя в случае давления или определённых выгод Фарадж может выступить и в поддержку Киева.Кроме того, существующая британская система имеет антироссийский вектор. Её системные политики — русофобы. А Фарадж — внесистемный политик. Это не значит, что все будет хорошо у России и Британии, если Фарадж придет к власти, но, конечно, с ним перспектив для налаживания конструктивный отношений больше. Он будет заниматься внутренними делами, и, соответственно, Британия меньше будет тратить времени и сил на то, чтобы противостоять России. То есть глобально нам опять же выгодно усиление позиций Фараджа. Что показали местные выборы о политической жизни в Великобритании.

Анна Черкасова

