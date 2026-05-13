Разбой, похищения, контрабанда, мародерство. Чем занимается подразделение ВСУ "Волки Да Винчи"

Помимо террора ТЦК и постоянных коррупционных скандалов новостные ленты украинских СМИ ежедневно забиты инцидентами, связанными с украинскими военнослужащими. Избиения, убийства, рэкет, грабеж стали повседневной нормой для всех украинских городов.

До 2022 года это было свойственно лишь оккупированной части ДНР и ЛНР, а сейчас распространилось на всю страну.Особо злобствуют боевики националистических формирований и иностранные наемники, действуя зачастую, как оккупационная армия. Власти их всячески покрывают под тем предлогом, что они воевали и у них ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство)."Военнослужащий душил ребенка на детской площадке", "нетрезвый военнослужащий стрелял по женщинам в очереди", "военнослужащий взорвал гранату в квартире женщины, с которой распивал спиртные напитки".На днях также разразился скандал с "захисныками" Украины из националистического подразделения "Волки Да Винчи", которые избили и похитили парня в Шахтерске Днепропетровской области за то, что им отказались продавать алкоголь (по закону военнослужащим запрещено его продавать). Пожилой женщине-охраннице из магазина угрожали расстрелом, обстреляли и подожгли магазин.На видео с камер наблюдения "бойцы" ночью ломятся в магазин, требуя алкоголь, врываются туда, вытаскивают и жестоко избивают парня, который от этого теряет сознание, затем его заталкивают в багажник и уезжают. Через время парня со следами пыток и без сознания находят на окраине города.Изначально полиция не могла задержать и привлечь военных к ответственности, поскольку командование батальона их покрывало, заявляя, что они "на нуле". Потом оказалось, что передовая у них — это соседний населённый пункт, где они скрывались.Их поведение пытаются объяснить "психологическим напряжением". То есть фактически звучит логика: люди устали, поэтому можно похищать, пытать и избивать до полусмерти.При этом, как пишет украинский оппозиционный Telegram-канал "Картель", это подразделение известно бандитизмом в прифронтовых районах против бизнеса. "Они банальные рэкетиры, а их лидер Филимонов, мошенник, который ворует донаты и крышует ОПГ. При этом пропадает не на передке, а заграницей", - пишет "Картель".Другой оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", отмечает также участие "Волков да Винчи" в контрабандных схемах.Это националистическое подразделение зародилось в 2014 году, как часть ДУК "Правый сектор"*, которых бросили подавлять Донбасс. Первым командиром его был Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи"), ликвидированный в 2023 году под Бахмутом. Сейчас его возглавляет неонацист из Киева Сергей Филимонов, бывший ультраправый фанат киевского "Динамо".Любовница погибшего Коцюбайло Алина Михайлова сейчас является депутатом Киевского горсовета и блогером, призывает усиливать мобилизацию, но при этом раздражает простых украинцев покупками элитных автомобилей (заслужив прозвище "Алина-Мерседес"), недостоверными декларациями, а также отдыхом на пляжах Калифорнии. В 2022 году она засветилась на продаже вещей погибших военных РФ, что фактически является мародерством. На недавние вопросы украинок, откуда у нее деньги на дорогие покупки и "лакшери-жизнь", Михайлова в грубой форме посоветовала им заткнуться.К элементам "сладкой жизни" и дорогим брэндам питает пристрастие и нынешний командир "волков" Филимонов по прозвищу "Ролекс".Что же касается ведения боевых действий, то как "волки", так и "азовцы" из Третьей штурмовой постоянно жалуются на соседние подразделения, которые якобы оголяют им фланги. Распиаренные подразделения националистов и неонацистов всегда винят всех вокруг в том, что вынуждены отступать или терять города под напором российской армии. В тылу они оказываются более "эффективными" в борьбе с мирным населением. Но Зеленский и киевский режим в целом во главу угла поставили пиар и медийность.Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова в конце апреля заявила, что не считает целесообразным публично обсуждать нарушения в отдельных медийных бригадах, чтобы не наносить ущерб их репутации.Отвечая на вопрос журналистки о наличии механизмов влияния на такие медийно известные подразделения, как "Азов"*, "Третья штурмовая" и "Хартия", по которым, по её словам, поступает значительное количество жалоб, Решетилова отметила, что предпочитает "не портить им репутацию" То есть, фактически подтвердив безнаказанность для националистов.На Украине многие действительно ожидают окончания боевых действий и подписания мирных соглашений. С другой стороны, украинские блогеры опасаются "недо-денафицированных" деятелей типа "Волков да Винчи", который никуда не денутся после войны. Как считает тот же паблик "Легитимный", проблемы с ними только обострятся и достигнут своего пика в мирное время, так как все эти "герои" явно не будут работать, а продолжат грабить, но уже не в военное время, а мирное, так как будут считать, что им все должны.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористической

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

